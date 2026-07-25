โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เล่าไทม์ไลน์คลิปหลุด ชี้แฟนเก่าขอถ่าย พอรู้ว่าหลุด ยังขอนอนต่อ

หายเงียบจากโลกโซเชียลไปนานหลายเดือน สำหรับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง แฟนเก่า ธีร์ Only Monday นับตั้งแต่มีประเด็นคลิปหลุดซึ่งเจ้าตัวได้ให้ทนายลุยเอาผิดกับคนแชร์คลิปนั้น
อ่านข่าว : โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ เคลื่อนไหวหลังปิดโซเชียล ลุยเอาผิดคนแชร์คลิป คอมเมนต์คุกคาม
ล่าสุด (24 กรกฎาคม 2569) โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ ออกมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลอีกครั้ง รวบรวมความกล้าพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชี้แม้ตัวเองเลือกจะเงียบ แต่เรื่องไม่เคยเงียบ ยังคงถูกกล่าวหาหลายครั้ง พร้อมเปิดไทม์ไลน์ช่วงเวลาเกิดเหตุ รวมถึงท่าทีของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และย้ำว่า
"ทุกอย่างที่กล่าวไปเบลล์มีหลักฐานทั้งหมด หากใครต้องการโต้แย้งสามารถนำหลักฐานที่พิสูจน์ได้มาโต้แย้งได้เลยค่ะ และในส่วนของคดียังคงดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายเช่นเดิม"
สำหรับข้อความชี้แจงจาก โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ ทั้งหมดมีดังนี้...
"สวัสดีค่ะโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้นะคะ
เบลล์อยากที่จะออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเบลล์ วันนี้เบลล์รวบรวมความกล้าที่มีเพื่อที่จะพูดถึงเหตุการณ์นี้ ถึงแม้มันจะไม่ง่ายสำหรับเบลล์และครอบครัว
ในตอนแรกเบลล์เลือกที่จะเงียบหายไป ปิดช่องทางโซเชียล ไม่ทำในสิ่งที่รัก เพราะยิ่งพูดคนยิ่งขุด และอยากปล่อยให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย
แต่เรื่องนี้มันไม่เคยเงียบ ยังคงมีการกล่าวถึงเบลล์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายครั้ง ซึ่งบางอย่างไม่ตรงกับความจริงในสิ่งที่เบลล์เจอ ซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิด และมีคนตามคุกคามคนในครอบครัวของเบลล์ ทั้งที่เบลล์และครอบครัวอยู่เงียบ ๆ มาตลอด
ครั้งนี้เบลล์ขอออกมาพูดตามหลักฐานในสิ่งที่เบลล์เจอ ที่ออกมาพูดไม่ได้เพื่อเรียกร้องอะไรจากใคร แต่หวังเพียงว่าหลังจากนี้เบลล์จะได้ใช้ชีวิตของเบลล์อย่างปกติ
เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นตามไทม์ไลน์นี้
30 พฤจิกายน 2568
ประมาณตอนตี 1 มีคนใช้แอคหลุมส่งข้อความหาเบลล์ทางไอจี ว่ามีคลิปหลุดนะ ตอนนั้นตัวชาไปทั้งตัว มือสั่นไปหมด พอรวบรวมสติได้เบลล์จึงโทร. หาแฟนเก่าว่ามีคนทักหาเบลล์บอกว่ามีคลิปหลุด และถามแฟนเก่าว่ามันหลุดได้ยังไงเพราะเบลล์ไม่เคยมีคลิปเหล่านี้ในเครื่องเลย ตั้งแต่เลิกกันลบไปรึยัง ได้เอาเครื่องไปซ่อมที่ไหนมั้ย iCloud ใครเข้าได้บ้าง แฟนเก่าบอกลบแล้ว ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ไหน และไม่มีใครเข้า iCloud เขาได้นอกจากเขาเอง
หลังจากที่เบลล์ถามแฟนเก่าเสร็จแล้ว เขาบอกให้เบลล์ส่งแชท ทีมีคนทักมาบอกเรื่องคลิปหลุดมาให้เขาดูหน่อย เบลล์เลยส่งรูป แชทไป แฟนเก่าตอบกลับมาว่า "โหหห" และเงียบหายไป
ประมาณตอนตี 3 เบลล์โทร. กลับหาแฟนเก่าอีกครั้งถามว่าจะเอายังไงดี เขาบอกค่ายรู้แล้วขอนอนก่อนและตัดสายไป
เบลล์นอนไม่หลับเลยจนตอนเช้า เบลล์ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดให้ครอบครัวฟังและเริ่มบอกเพื่อนและคนใกล้ตัวที่สนิทให้รับรู้เพราะไม่อยากให้เขาเห็นเองทีหลัง
ตอน 2 ทุ่มเบลล์ส่งรูปหาแฟนเก่าอีกครั้งว่ามีคนเริ่มทักมาเรื่องคลิปเยอะมาก เขาอ่านไม่ตอบ ไม่มีการถามและพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเบลล์อีก
หลังจากนั้นเบลล์ ครอบครัวเบลล์และทุกคนที่รู้เรื่องมืดแปดด้าน ใจสลายเหมือนตายทั้งเป็น เบลล์ต้องเห็นครอบครัวและทุกคนที่รักร้องไห้อย่างเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทุกคนยังพยายาม ช่วยกันหาทนายเพื่อดำเนินคดีและช่วยกันล่อซื้อจากคนขายให้ได้มากที่สุดแต่ยังคงไม่ใช่คนต้นตอปล่อยคลิป
2 ธันวาคม 2568
เรื่องเริ่มกระจายในหลายช่องทางมากขึ้น แฟนเก่าได้ติดต่อกลับมาหาเบลล์ส่งมาให้ดูว่ามีคนเริ่มทักหาเขา
3 ธันวาคม 2568
ก่อนเป็นข่าวแฟนเก่าทักมาว่าทางเขาล่อซื้อจากคนขายไม่ใช่คนปล่อยได้ 1 รายชื่อพร้อมหลักฐาน ในเวลานั้นคนขายเยอะมาก หลังจากนั้นแฟนเก่าบอกให้เบลล์อยู่เงียบ ๆ อย่าเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียล อย่าเพิ่งลงอะไรให้เป็นกระแส เรื่องแถลงมันจะเป็นดาบสองคม ถ้าออกไปบอกเรื่องดำเนินการฟ้องอยู่ คือดังแน่โดนเละแน่ เบลล์ตอบตกลงจะอยู่เงียบ ๆ ไม่โพสต์อะไรให้เป็นประเด็นทั้งนั้น
4 ธันวาคม 2568
เรื่องเริ่มบานปลายเป็นข่าวขึ้นมาจนเกินควบคุม แฟนเก่าติดต่อมาขอคุยเรื่องแถลง เบลล์ให้เขาคุยกับทนายของเบลล์ ซึ่งทางแฟนเก่าขอแถลงเป็น 3 ฝ่ายคือ
1. ฝ่ายค่าย
2. ฝ่ายแฟนเก่า
3. ฝ่ายเบลล์
และทางแฟนเก่าขอให้เบลล์แถลงร่วมกับเขาด้วยซึ่งเบลล์ขอไม่แถลงอะไรในส่วนของเบลล์ และขอไม่แถลงร่วมกับใคร เบลล์ขอเงียบแต่ไม่ได้ห้ามใครแถลงในส่วนของตัวเอง จึงได้มีแถลงการณ์จากค่ายของทางแฟนเก่าออกมา
เหตุผลของการที่เบลล์ไม่ขอแถลงร่วมกับใครเนื่องจากยังพิสูจน์ไม่ได้ และไม่มีข้อสรุปเป็นหลักฐานจริง ๆ ออกมาว่าใครทำ เบลล์ไม่ไว้ใจใคร ทางเบลล์และทนายของเบลล์ไม่เห็นประโยชน์อะไรในการแถลงร่วมกัน รวมถึงในตอนนั้นเบลล์และครอบครัว อยากให้เรื่องเงียบ
หลังจากตัดสินใจไม่แถลงอะไร เบลล์และทางครอบครัวก็ช่วย กันดำเนินการเรื่องคดีด้วยตัวเองพร้อมกับทีมทนายของเบลล์อย่างเงียบ ๆ มาโดยตลอด
22 ธันวาคม 2568
แฟนเก่าทักมาขอโทษเบลล์ เบลล์ไม่ได้ตอบกลับอะไร
23 ธันวาคม 2568
คลิปที่ 2 หลุด
มกราคม 2569
คลิปที่ 3 หลุด
มีนาคม 2569
เบลล์และแฟนเก่าได้มีการคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ได้พูดคุยกันหลายเรื่อง เขาขอให้เบลล์แถลงร่วมกับเขาอีกครั้ง และเขาได้บอกว่าการที่เบลล์ไม่ยอมแถลงร่วมมันส่งผลกระทบให้เขาหนักแค่ไหนและ ทำให้ทางเขาลำบากมาก
ซึ่งเบลล์ยืนยันคำเดิมว่าไม่ขอแถลงร่วมด้วยเหตุผลเดิม และหลังจากนั้นเบลล์และแฟนเก่าไม่มีการติดต่ออะไรกันอีกเลย จนถึงปัจจุบัน
เบลล์ไม่ได้มีรสนิยมส่วนตัวในเรื่องนี้ตามที่โดนกล่าวอ้าง เบลล์ยอมให้ถ่ายเนื่องจาก แฟนเก่านอกใจจริงตามที่เขาได้แถลงไป และเคยมีการทักหาผู้หญิงเพื่อขอซื้อคลิปอนาจารอยู่บ่อยครั้งในระหว่างที่คบกัน
จึงทำให้เกิดการคุยกันและแฟนเก่าขอถ่ายคลิปเบลล์เก็บไว้ แทนการซื้อคลิปของผู้หญิงคนอื่นเพื่อเก็บไว้ดูคนเดียว คลิปทั้งหมดจึงไม่เคยอยู่ที่เบลล์แม้แต่คลิปเดียว
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่เคยง่ายกับเบลล์และคนที่รักเบลล์ เบลล์ยังคงโดนคุกคามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลและในชีวิตจริง ยิ่งไปกว่านั้นการคุกคามยังลามไปถึงคนในครอบครัวเบลล์ด้วย
การใช้ชีวิตของเบลล์ยากขึ้นและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เป็นแพนิค เวลาออกไปใช้ชีวิตก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ความเสียหายและผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นกับเบลล์และ ครอบครัวมันรุนแรงแบบที่ไม่สามารถประเมินค่าได้
ทางเบลล์และครอบครัวเราไม่เคยออกมาเรียกร้องอะไรจากใคร พวกเราอยู่ด้วยกันช่วยกันรักษาแผลใจ พยายามทำใจยอมรับ กับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นและเยียวยากันแบบเงียบ ๆ ในพื้นที่ของเรา
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเบลล์มีแค่คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ คนที่รักเบลล์และคนที่เบลล์รักอยู่ข้างๆ คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลืออย่างเงียบ ๆ ด้วยใจที่รักเบลล์จริง ๆ
เรื่องที่เกิดขึ้นสอนเบลล์หลายอย่าง ทำให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลของการที่เบลล์ลืมรักตัวเอง ขอให้เรื่องของเบลล์เป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดกับใครอีก
สุดท้ายนี้
เบลล์ขอบคุณทุกคนที่รักและอยู่ข้าง ๆ เบลล์ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณคนที่เชื่อในตัวเบลล์ คอยปกป้องเบลล์ และ ยังเห็นคุณค่าในตัวเบลล์เสมอ
ขอบคุณความรักจากครอบครัว ขอบคุณที่คอยกอด ปกป้อง ให้กำลังใจ ร้องไห้ และสู้ไปด้วยกันเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้
ขอบคุณญาติ ๆ เพื่อนพี่น้องทุกคนที่ออกมาปกป้องและออกมา พูดแทนเบลล์ในตอนที่เบลล์อ่อนแอจนไม่สามารถสู้เพื่อตัวเองได้
ขอบคุณความรักของผู้คนที่น่ารักและให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของเบลล์และครอบครัวอยู่เสมอ ทั้งคนที่เคยเจอกันและไม่เคยเจอกัน ขอบคุณทุกคนที่คอยปกป้องและพูดแทนเบลล์
ทุกความรัก ทุกการซัพพอร์ต ทุกความเมตตา ทุกความเข้าใจ และทุกกำลังใจของทุกคนมีค่าสำหรับเบลล์และครอบครัวเป็นอย่าง มาก ขอบคุณที่มอบสิ่งที่มีค่าเหล่านี้ให้เบลล์ ทำให้เบลล์มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป
หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างดีในแบบที่ทุกคนอยากใช้ หวังว่าเรื่องราวเลวร้ายและน่าเศร้าจะไม่เกิดกับทุกคนหรือคนที่ทุกคนรัก แต่หากมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับทุกคนหรือคนที่ ทุกคนรักไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหน เบลล์ขอให้คุณทุกคนผ่านมัน ไปได้ด้วยหัวใจเข้มแข็งและงดงามของทุกคน ขอบคุณค่ะ"
ทั้งนี้ ก็ได้มีผู้คนมากมายที่เข้ามาร่วมส่งกำลังใจถึงโนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ รวมถึงครอบครัวของเธอ ตลอดจนวิจารณ์ท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องดังกล่าว