HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้จัก Stevens-Johnson Syndrome (SJS) การแพ้ยารุนแรง อาจอันตรายถึงชีวิต !

          รู้จัก Stevens-Johnson Syndrome (SJS) การแพ้ยารุนแรง ที่อันตรายถึงชีวิต จากเคส คุณไทม์ ใน โหนกระแส ตอนล่าสุด สูญเสียการมองเห็นหลังแพ้ยา

Stevens-Johnson Syndrome

          จากกรณี คุณไทม์ สาววัย 34 ปี มาเรียกร้องความเป็นธรรมในรายการ โหนกระแส เผยเรื่องราวที่ตนเองมีอาการตาแดงและเจ็บคอ ไปหาหมอที่ รพ. เอกชนแห่งหนึ่ง หมอให้ฉีดยาปฏิชีวนะติดต่อกัน 3 วัน ก่อนเกิดภาวะแพ้ยารุนแรง ทั้งที่ตอนฉีดยาเข็มแรกก็มีอาการแพ้แล้ว แต่หมอก็ยังฉีดเข็ม 2 และ 3 ต่ออีก จนอาการทรุดหนัก ต้องเข้า ICU และสูญเสียการมองเห็น เธอเรียกร้องความเป็นธรรมและสู้มากว่า 2 ปี เคยไปรักษาโรคจิตเวชกับทาง รพ. ก็รู้สึกว่าเจอคำพูดเหมือนซ้ำเติม พอโพสต์คลิประบาย ก็เจอหมอที่รักษามาคอมเมนต์แขวะว่าทำคลิปเพื่อหารายได้ 

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส


          โดยในรายการ โหนกระแส มีการพูดถึงอาการของคุณไทม์ ว่าคือการแพ้ยา ที่เรียกว่า "Stevens-Johnson Syndrome (SJS)" เป็นการแพ้ยารุนแรง ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งก็ทำเอาหลายคนอยากรู้จักอาการแพ้ยาแบบนี้ ว่าคืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น และป้องกันได้อย่างไรบ้าง

          ล่าสุด (24 กรกฎาคม 2569 ) เฟซบุ๊ก Phyathai Hospital ของเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า "แพ้ยาก็เสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้ ? เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเกิดจากกลุ่มอาการที่เรียกว่า Stevens-Johnson Syndrome (SJS) ค่ะ" พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส

Stevens-Johnson Syndrome หรือ SJS คืออะไร ?


          Stevens-Johnson Syndrome คือภาวะแพ้ยาอย่างรุนแรงที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการอักเสบ พอง และลอกของ ผิวหนังและเยื่อบุทั่วร่างกาย (ปาก ตา ลำคอ)

อาการแพ้ยา Stevens-Johnson Syndrome


          -เริ่มแรก: มีไข้สูง เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว คล้ายไข้หวัด
          -เริ่มออกอาการ: ตาแดง แสบตา มีขี้ตามาก
          -ระยะรุนแรง: เกิดผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง ผิวหนังเปื่อยลอกเป็นแผ่น ๆ และมีแผลแสบร้อนในปากหรือตา

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส

ทำไมถึงเสี่ยงตาบอด ?


          เมื่อเกิดแผลพองที่เยื่อบุตา อาจทำให้เกิดพังผืด กระจกตาเป็นแผล หรือตาแห้งขั้นวิกฤต หากได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ไม่ทันท่วงที อาจส่งผลต่อการมองเห็นถาวรได้

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส

กลุ่มยาที่มักพบการแพ้ (ควรใช้อยู่ในความดูแลของแพทย์)


          - ยาลดกรดยูริก / โรคเกาต์ เช่น Allopurinol
          - ยาต้านการชัก / ยาปรับอารมณ์
          - ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม เช่น Sulfonamides
          - ยาแก้ปวดอักเสบกลุ่ม NSAIDs

ข้อแนะนำ :


          - หากกินยาแล้วมีไข้ ร่วมกับตาแดง หรือมีผื่นพองขึ้น ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที
          - ผู้ที่เคยแพ้ยาแบบ SJS ต้องพก "บัตรแพ้ยา" ติดตัวเสมอ และแจ้งแพทย์/เภสัชกรทุกครั้งก่อนรับยา

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส

Stevens-Johnson Syndrome
ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก เครือโรงพยาบาลพญาไท

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก Stevens-Johnson Syndrome (SJS) การแพ้ยารุนแรง อาจอันตรายถึงชีวิต ! อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:33:12
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย