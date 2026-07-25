รู้จัก Stevens-Johnson Syndrome (SJS) การแพ้ยารุนแรง อาจอันตรายถึงชีวิต !

รู้จัก Stevens-Johnson Syndrome (SJS) การแพ้ยารุนแรง ที่อันตรายถึงชีวิต จากเคส คุณไทม์ ใน โหนกระแส ตอนล่าสุด สูญเสียการมองเห็นหลังแพ้ยา
จากกรณี คุณไทม์ สาววัย 34 ปี มาเรียกร้องความเป็นธรรมในรายการ โหนกระแส เผยเรื่องราวที่ตนเองมีอาการตาแดงและเจ็บคอ ไปหาหมอที่ รพ. เอกชนแห่งหนึ่ง หมอให้ฉีดยาปฏิชีวนะติดต่อกัน 3 วัน ก่อนเกิดภาวะแพ้ยารุนแรง ทั้งที่ตอนฉีดยาเข็มแรกก็มีอาการแพ้แล้ว แต่หมอก็ยังฉีดเข็ม 2 และ 3 ต่ออีก จนอาการทรุดหนัก ต้องเข้า ICU และสูญเสียการมองเห็น เธอเรียกร้องความเป็นธรรมและสู้มากว่า 2 ปี เคยไปรักษาโรคจิตเวชกับทาง รพ. ก็รู้สึกว่าเจอคำพูดเหมือนซ้ำเติม พอโพสต์คลิประบาย ก็เจอหมอที่รักษามาคอมเมนต์แขวะว่าทำคลิปเพื่อหารายได้
ภาพจาก โหนกระแส
โดยในรายการ โหนกระแส มีการพูดถึงอาการของคุณไทม์ ว่าคือการแพ้ยา ที่เรียกว่า "Stevens-Johnson Syndrome (SJS)" เป็นการแพ้ยารุนแรง ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งก็ทำเอาหลายคนอยากรู้จักอาการแพ้ยาแบบนี้ ว่าคืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น และป้องกันได้อย่างไรบ้าง
ล่าสุด (24 กรกฎาคม 2569 ) เฟซบุ๊ก Phyathai Hospital ของเครือโรงพยาบาลพญาไท ได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า "แพ้ยาก็เสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้ ? เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเกิดจากกลุ่มอาการที่เรียกว่า Stevens-Johnson Syndrome (SJS) ค่ะ" พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
ภาพจาก โหนกระแส
Stevens-Johnson Syndrome หรือ SJS คืออะไร ?
Stevens-Johnson Syndrome คือภาวะแพ้ยาอย่างรุนแรงที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการอักเสบ พอง และลอกของ ผิวหนังและเยื่อบุทั่วร่างกาย (ปาก ตา ลำคอ)
อาการแพ้ยา Stevens-Johnson Syndrome
-เริ่มแรก: มีไข้สูง เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว คล้ายไข้หวัด
-เริ่มออกอาการ: ตาแดง แสบตา มีขี้ตามาก
-ระยะรุนแรง: เกิดผื่นแดง ตุ่มน้ำพอง ผิวหนังเปื่อยลอกเป็นแผ่น ๆ และมีแผลแสบร้อนในปากหรือตา
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ทำไมถึงเสี่ยงตาบอด ?
เมื่อเกิดแผลพองที่เยื่อบุตา อาจทำให้เกิดพังผืด กระจกตาเป็นแผล หรือตาแห้งขั้นวิกฤต หากได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ไม่ทันท่วงที อาจส่งผลต่อการมองเห็นถาวรได้
ภาพจาก โหนกระแส
กลุ่มยาที่มักพบการแพ้ (ควรใช้อยู่ในความดูแลของแพทย์)
- ยาลดกรดยูริก / โรคเกาต์ เช่น Allopurinol
- ยาต้านการชัก / ยาปรับอารมณ์
- ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม เช่น Sulfonamides
- ยาแก้ปวดอักเสบกลุ่ม NSAIDs
ข้อแนะนำ :
- หากกินยาแล้วมีไข้ ร่วมกับตาแดง หรือมีผื่นพองขึ้น ให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที
- ผู้ที่เคยแพ้ยาแบบ SJS ต้องพก "บัตรแพ้ยา" ติดตัวเสมอ และแจ้งแพทย์/เภสัชกรทุกครั้งก่อนรับยา
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก เครือโรงพยาบาลพญาไท