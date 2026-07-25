สเตฟาน พูดถึงดราม่าวัยรุ่นอิตาลี ชี้คนไทยใจดีเหมือนสวรรค์ แต่อย่าให้โกรธ !

สเตฟาน พูดถึงดราม่าคลิปกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีบน BTS จากใจลูกครึ่งไทย-อิตาลี คนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลย แต่อย่าไปทำให้คนไทยโกรธ... เป็นเรื่อง
เป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ กรณีกลุ่มนักเรียนอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พอมีคนไทยเตือน กลับยิ่งโวยวาย แถมด่ากลับชุดใหญ่ มีคำพูดในเชิงดูถูก แซะแรง จนคนไทยไม่โอเค ก่อนตัวแทนกลุ่มต้นเรื่องจะมาอัดคลิปขอโทษผ่านเพจสถานทูต แต่ก็ยังมีหลายคนไม่โอเค เดือดกันต่อ ขณะเดียวกันก็มีคนดังออกมาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก
หนึ่งในนั้นคืออดีตพระเอกหนุ่มลูกครี่งไทย-อิตาลี อย่าง สเตฟาน โดยมีคลิปที่เจ้าตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา ซึ่งได้ตำหนิพฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าว พร้อมเตือนชาวต่างชาติ ว่าคนไทยใจดีมาก พร้อมช่วยเหลือ ดูแลดีที่สุด แต่ถ้าคุณทำแย่ ๆ กับพวกเขา ความใจดีจะเปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามทันที
โดยข้อความจากคลิปของ สเตฟาน มีดังนี้ "แล้ววันนี้มีไอ้พวกหัวxวยอิตาลีทำทรามในรถไฟฟ้าใช่มั้ย มีคนทักกูมาเต็มเลย หัวxวยมาก เหี้xมาก ผมบอกเลยนะ ญาติพี่น้องกูนี่หาตัวแม่oใหญ่เลยตอนนี้ โคตรแค้นแม่oเลย ไม่ควรทำอะ ผมบอกเลยนะว่า ใครจะมาเที่ยวเมืองไทยอะ เมืองไทยเป็นเหมือนสวรรค์นะเว้ย ผมเป็นลูกครึ่งไทยนะ คนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลย มึงอยู่เมืองไทยคือสวรรค์บนโลกอะ
คนไทยเป็น 1 ในชาติเดียวในโลกนะเว้ย ที่พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะยิ้มแย้ม ช่างแม่oไป ด่าในใจ ปล่อยผ่าน มันคือนิสัยของคนไทย แต่มึงอย่าไปทำให้คนไทยโกรธ เพราะพอคนไทยโกรธ การที่เป็นสวรรค์บนดินแบบเมืองไทย จะกลายเป็นนรกบนดินได้เร็วมาก มึงเห็นฝรั่งโดนตีxปะ ต้มยำกุ้งอร่อยนะ แต่ต้มยำตีxก็อร่อยเหมือนกันนะเว้ย
มึงจะคนไทย คนอิตาลี คนชาติใดก็ตาม มึงควรจะมีมารยาทให้คนอื่น ไปกินร้านอาหารก็เหมือนกัน ไม่ควรจะพูดดัง แล้วพอเขาไปเตือนมึงดี ๆ เราลองคิดดูดิ เราไปเที่ยวญี่ปุ่น ไปเที่ยวอเมริกา ไปเที่ยวยุโรป เรายังให้เกียรติคนบ้านเขาเลยถูกปะ…
เพราะว่าเขาเห็นคนไทยใจดี เลยคิดว่าอ๋อแม่oใจดี เลยไปเหยียบแม่oได้ คนไทยมันใจดี เพราะพื้นฐานมันใจดี แต่มึงอย่าไปทำตัวหัวxวย เพราะพอมันหัวxวยเสร็จปั๊บ คนไทยมันใจร้ายมากนะ"
ภาพจาก TikTok @antiherothai_official