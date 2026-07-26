จบดราม่าอิตาลี แก๊งปากแจ๋วนั่งจ๋อย - ยกมือไหว้เหยื่อเรียงตัว เผยทำไมปรับแค่ 1,000

เคลียร์แล้ว แก๊งปากแจ๋วอิตาลีนั่งจ๋อยที่ สน. หลังถูกแจ้งความ สรุปจบที่ปรับ 1,000 - ยกมือไหว้คนถ่ายคลิปรายคน เจ้าตัวยันไม่ได้ต้องการสร้างความเกลียดชัง แค่อยากปกป้องตัวเอง
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุทัวร์ไทยลงกลุ่มทัวร์อิตาลี จากดราม่าคลิปบนบีทีเอสซึ่งแก๊งอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด่าหยาบ เหยียดคนไทย รวมถึงบางคนทำท่าเหมือนเอามือขยำเป้ากางเกง ซึ่งสาวคนถ่ายคลิปได้เข้าแจ้งความ จ่อเอาผิดทั้งเรื่องหมิ่นประมาทซึ่งหน้าและกระทำอนาจารนั้น
ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (25 กรกฎาคม 2569) ซูกัส สาวคนถ่ายคลิป อัปเดตเรื่องราวผ่านโซเชียลส่วนตัว เปิดภาพของครูแว่น - กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีหลายคน ที่มีภาพปรากฏในคลิป กำลังนั่งจ๋อยอยู่ที่สถานีตำรวจ หลังถูกคนไทยแจ้งความเอาผิด
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
ซึ่งต่อมามีการอัปเดตต่อว่า จากเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีทั้ง 6 คนที่ปรากฏในคลิปได้กล่าวคำขอโทษกับเธอครบทุกคนแล้ว โดยหลังจากนี้เธอจะลบภาพของคนกลุ่มนี้ออก เพื่อให้เรื่องจบตามที่ตกลงกัน
ในส่วนของคดีอาญาที่เธอแจ้งความไว้ ทางตำรวจได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท (จากอัตราที่สามารถปรับได้สูงสุด 10,000 บาท) โดยทางตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็ว แม้ส่วนตัวเธอจะรู้สึกว่าเงินจำนวนนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขา แต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
เมื่อคดีสิ้นสุด ทางฝั่งนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีจะไม่สามารถนำเหตุการณ์นี้มาเรียกร้องหรือดำเนินคดีกับเธอได้ในภายหลัง จากการที่เธอออกมาปกป้องตัวเอง
สุดท้ายเธอไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อชาติใด สิ่งที่เธอทำตั้งแต่วันแรกคือการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของตัวเอง จากการถูกดูถูกและคุกคามเท่านั้น ขอบคุณทุกกำลังใจ และขอบคุณที่ยืนเคียงข้างเธอมาตลอด
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
โดยบุคคลในคลิปได้กล่าวขอโทษต่อซูกัสเรียงตัว เริ่มจากครูแว่น ที่ยกมือไหว้ กล่าวว่า "ฉันขอโทษคุณ ขอโทษคนไทย ครอบครัวของคุณ พ่อ แม่ และทุกคนในครอบครัวของคุณ" ขณะที่เด็กคนอื่น ๆ ก็ได้กล่าวขอโทษซูกัสกับครอบครัวของเธอเช่นกัน และบางคนยังได้ขอโทษถึงชาวไทยด้วย
นอกจากนี้ ซูกัสยังโพสต์ภาพขณะที่หนึ่งในผู้ดูแลของทางกลุ่มที่สวมกอดครูผู้หญิง พร้อมระบุว่า "เขาขอโทษเราอย่างจริงใจแล้วนะคะ" เธอขอบคุณทุกคนที่คอยปกป้องและอยู่ข้างเธอในวันที่ถูกดูถูกและคุกคาม และเชื่อว่าทางนักท่องเที่ยวได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหน ทั้งจากกระบวนการทางกฎหมาย เสียงวิพากษ์วิจารณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
ตอนนี้ผู้หญิงในเหตุการณ์กำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ทั้งการด่าทอ การข่มขู่ และการไล่ให้ไปตาย ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่เธอเคยเผชิญ และเธอไม่อยากให้มีใครต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน โดยเธอหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ทุกคนควรได้รับความเคารพ และไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อีก
ทั้งนี้ ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา "ดูหมิ่นซึ่งหน้า" กับผู้ถูกกล่าวหา 5 คน เปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาท ส่วนผู้ที่แสดงสัญลักษณ์ชูนิ้วกลาง ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล รวม 2 ข้อหา เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและยุติเรื่องร่วมกัน
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
ภาพจาก TikTok @1234aaawry
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3