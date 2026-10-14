ไวรัลออกงานประจำมาเปิดร้านโชห่วย ขาดทุนเป็นแสน แชร์เพียบวิเคราะห์สาเหตุ

ไวรัลออกงานประจำมาเปิดร้านโชห่วย ขาดทุนเป็นแสน คนเห็นรูปก็วิเคราะห์สาเหตุ แชร์ไป 300 ครั้ง
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ระบายความรู้สึกการเปิดร้านโชว์ห่วยว่า ไปต่อไม่ไหวแล้ว ทำงานประจำก็ดีอยู่ พอมาเปิดร้านขาดทุนเป็นแสน ๆ พร้อมกับแนบรูปร้านไปด้วย มีคนแชร์กว่า 300 ครั้ง
สาเหตุที่แชร์นั้น เพราะมองว่า แค่เห็นรูปร้านก็พอรู้แล้วว่าทำไมคนไม่เข้า สิ่งแรกคือ การจัดร้านที่ไม่น่าเข้า มีพื้นที่ว่างมากเกินไป และประเภทของสินค้าก็น้อย
นอกจากนี้ บรรยากาศร้านก็มีส่วนสำคัญ ร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่มีแอร์ แต่ร้านเล็กไม่มีแอร์ ทำให้คนเลือกเข้าร้านใหญ่ก่อน ส่วนบางคนก็แนะนำว่า ให้ไปเปิดร้านทำอย่างอื่นจะลดความเสี่ยงได้มากกว่า
ภาพจาก Pippocarlot / Shutterstock.com
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ระบายความรู้สึกการเปิดร้านโชว์ห่วยว่า ไปต่อไม่ไหวแล้ว ทำงานประจำก็ดีอยู่ พอมาเปิดร้านขาดทุนเป็นแสน ๆ พร้อมกับแนบรูปร้านไปด้วย มีคนแชร์กว่า 300 ครั้ง
สาเหตุที่แชร์นั้น เพราะมองว่า แค่เห็นรูปร้านก็พอรู้แล้วว่าทำไมคนไม่เข้า สิ่งแรกคือ การจัดร้านที่ไม่น่าเข้า มีพื้นที่ว่างมากเกินไป และประเภทของสินค้าก็น้อย
นอกจากนี้ บรรยากาศร้านก็มีส่วนสำคัญ ร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่มีแอร์ แต่ร้านเล็กไม่มีแอร์ ทำให้คนเลือกเข้าร้านใหญ่ก่อน ส่วนบางคนก็แนะนำว่า ให้ไปเปิดร้านทำอย่างอื่นจะลดความเสี่ยงได้มากกว่า
*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลส 10.34 น.