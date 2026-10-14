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ไวรัลออกงานประจำมาเปิดร้านโชห่วย ขาดทุนเป็นแสน แชร์เพียบวิเคราะห์สาเหตุ

          ไวรัลออกงานประจำมาเปิดร้านโชห่วย ขาดทุนเป็นแสน คนเห็นรูปก็วิเคราะห์สาเหตุ แชร์ไป 300 ครั้ง


ภาพจาก Pippocarlot / Shutterstock.com
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ระบายความรู้สึกการเปิดร้านโชว์ห่วยว่า ไปต่อไม่ไหวแล้ว ทำงานประจำก็ดีอยู่ พอมาเปิดร้านขาดทุนเป็นแสน ๆ พร้อมกับแนบรูปร้านไปด้วย มีคนแชร์กว่า 300 ครั้ง

          สาเหตุที่แชร์นั้น เพราะมองว่า แค่เห็นรูปร้านก็พอรู้แล้วว่าทำไมคนไม่เข้า สิ่งแรกคือ การจัดร้านที่ไม่น่าเข้า มีพื้นที่ว่างมากเกินไป และประเภทของสินค้าก็น้อย

          นอกจากนี้ บรรยากาศร้านก็มีส่วนสำคัญ ร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่มีแอร์ แต่ร้านเล็กไม่มีแอร์ ทำให้คนเลือกเข้าร้านใหญ่ก่อน ส่วนบางคนก็แนะนำว่า ให้ไปเปิดร้านทำอย่างอื่นจะลดความเสี่ยงได้มากกว่า





โชห่วย


*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เวลส 10.34 น.
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ไวรัลออกงานประจำมาเปิดร้านโชห่วย ขาดทุนเป็นแสน แชร์เพียบวิเคราะห์สาเหตุ อัปเดตล่าสุด 15 ตุลาคม 2569 เวลา 10:36:42 24,109 อ่าน
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