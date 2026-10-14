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ไทยพาณิชย์ ชี้แจง หลังลูกค้าสงสัยได้รับแบงก์ปลอมจากตู้ ATM 3,000 บาท

          ไทยพาณิชย์ ชี้แจง หลังลูกค้าสงสัยได้รับแบงก์ปลอมจากตู้ ATM ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกับที่บรรจุในเครื่องแต่อย่างใด


ไทยพาณิชย์
ภาพจาก Lisi4ka_0 / Shutterstock.com

          จากกรณีที่ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์รายหนึ่งสงสัยว่าธนบัตรที่ได้จากเครื่อง ATM เป็นของปลอม เพราะมันผิดแปลกจากที่เป็นมานั้น

          ล่าสุด วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกแถลงชี้แจง กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับธนบัตรที่ได้รับจากเครื่อง ATM ว่า

          ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีมีลูกค้าหนึ่งราย ได้มีการนำธนบัตรไปใช้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2569 และมีข้อสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอมจากเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทันทีที่ทราบเรื่อง ธนาคารได้ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบธนบัตรดังกล่าว โดยมีลูกค้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการ

          จากผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบธนบัตรของธนาคาร ทั้งจากการสัมผัสและการใช้เครื่องตรวจธนบัตร พบว่าธนบัตรทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นธนบัตรจริง ไม่ใช่ธนบัตรปลอมตามที่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด


          นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันได้ว่าธนบัตรดังกล่าวไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกับธนบัตรที่ธนาคารบรรจุในเครื่อง ATM และลูกค้าได้มีการถอนออกไปเมื่อ 14 กันยายน 2569 โดยธนาคารได้ชี้แจงผลการตรวจสอบให้ลูกค้ารับทราบแล้ว

          ธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และขอยืนยันว่าธนาคารมีกระบวนการในการตรวจสอบธนบัตรทุกฉบับในเครื่อง ATM ก่อนนำออกให้บริการลูกค้า ธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



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ไทยพาณิชย์ ชี้แจง หลังลูกค้าสงสัยได้รับแบงก์ปลอมจากตู้ ATM 3,000 บาท โพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม 2569 เวลา 20:26:54 11,013 อ่าน
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