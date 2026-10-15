ชวนดูไวรัลคำถามที่ทำเอาคอมเมนต์แตก... ปกติท่องเลขบัตรประชาชนกันยังไง ? พร้อมบอกเทคนิควิธีจำเลขบัตรประชาชนให้ขึ้นใจ
เลขแค่ 13 ตัว แต่ทำเอาโซเชียลถกกันสนั่น หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ถามในกลุ่มว่า "ปกติท่องเลขบัตรประชาชนกันยังไง" ปรากฏว่าคำตอบที่ได้ไม่ได้มีแค่ 1 หรือ 2 แบบอย่างที่คิด เพราะชาวเน็ตพากันมาแชร์วิธีท่องเลขบัตรประชาชนของตัวเองกันอย่างล้นหลาม และแทบไม่มีใครท่องเหมือนกันเลย
เรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องขำ ๆ แต่ก็ชวนให้หลายคนสงสัยต่อว่า จริง ๆ แล้วเลข 13 หลักบนบัตรถูกแบ่งแบบไหน วันนี้เราจึงรวบรวมสไตล์การท่องเลขบัตรจากคอมเมนต์ และเทคนิควิธีจำเลขให้ขึ้นใจมาฝากกัน
คนท่องเลขบัตรประชาชนแบบไหนกันบ้าง ?
จากคอมเมนต์ในโซเชียล เราลองจัดกลุ่มวิธีท่องที่เจอบ่อยออกมาได้ประมาณนี้ ใครท่องแบบไหนลองเช็กกันดู
1. สายท่องตามบัตร X-XXXX-XXXXX-XX-X
แบ่งเป็น 1-4-5-2-1 ตามการเว้นวรรคที่พิมพ์อยู่บนบัตรเป๊ะ ๆ เป็นแบบที่ "ถูกต้องตามทางการ" ที่สุด หลายคนบอกว่าท่องตามบัตรมาตั้งแต่แรก และแบบฟอร์มต่าง ๆ ก็มักแบ่งช่องให้กรอกตามจังหวะเดียวกัน ยิ่งกรอกบ่อยก็ยิ่งฝังหัว
2. สายรวบท้าย X-XXXX-XXXXX-XXX
แบบนี้คือท่องตามบัตรช่วงแรก แต่รวม 3 ตัวสุดท้ายเป็นก้อนเดียว เพราะท่อนท้ายแบบ 2-1 สั้นจนสะดุด บางคนถึงกับบอกว่านึกว่าทุกคนท่องแบบนี้กันหมด
3. สายห้า-ห้า-สาม XXXXX-XXXXX-XXX
แบ่งเป็น 3 ก้อน ก้อนละ 5 ตัว 5 ตัว และ 3 ตัว จำนวนก้อนน้อย ท่องจบเร็ว มีชาวเน็ตยืนยันว่าท่องแบบนี้มาตั้งแต่ทำบัตรครั้งแรกในชีวิต
4. สายสี่ตัวนำ XXXX-XXX-XXX-XXX
เริ่มด้วย 4 ตัวแล้วตามด้วยก้อนละ 3 อีก 3 ก้อน จังหวะคล้ายการท่องเบอร์โทรศัพท์ จึงคุ้นปากสำหรับหลายคน
5. สายฟรีสไตล์ แบ่งตามใจ
กลุ่มนี้หลากหลายที่สุด มีทั้ง 5-2-3-3, 5-3-2-3, 2-3-2-3-3, 3-2-3-2-3 ไปจนถึงคนที่ท่องเป็นจังหวะเหมือนตีกลอง หลายคนให้เหตุผลตรงกันว่าแบ่งตามที่ตัวเลขของตัวเองเรียงแล้วลื่นปาก เช่น ถ้ามีเลขซ้ำหรือเลขเรียงอยู่ตรงไหนก็ตัดก้อนตรงนั้น
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งมุมฮาจากชาวเน็ต คือตอนไปสะสมแต้มแล้วพนักงานขอ "เลขบัตร 4 ตัวท้าย" หลายคนจำเลขบัตรได้ครบทั้ง 13 ตัว แต่กลับตอบไม่ได้ทันที ต้องท่องไล่ตั้งแต่ตัวแรกในใจ แล้วนับเลขถอยหลังหา 4 ตัวสุดท้าย สาเหตุคือ 4 ตัวท้ายไม่ตรงกับก้อนที่ท่องไว้ เช่น ถ้าท่องแบบ X-XXXX-XXXXX-XXX ก้อนสุดท้ายจะมีแค่ 3 ตัว ต้องดึงอีก 1 ตัวมาจากท้ายก้อนก่อนหน้า เลยตอบทันทีไม่ได้
ทำไมแต่ละคนท่องเลขบัตรไม่เหมือนกัน ?
เนื่องจากคนเราจำข้อมูลพร้อมกันได้ราว 5-9 หน่วย หรืออาจน้อยกว่านั้น การจำเลข 13 ตัวเรียงกันทีละตัวจึงเป็นเรื่องยากสำหรัยหลาย ๆ คน ทำให้เกิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการจับข้อมูลเป็นก้อน คือรวมตัวเลขหลายตัวให้กลายเป็นหน่วยเดียว จากที่ต้องจำ 13 หน่วยก็เหลือแค่ 3-5 ก้อน ซึ่งเป็นหลักเดียวกับที่เราแบ่งเบอร์โทรศัพท์ 10 หลักออกเป็นช่วง ๆ นั่นเอง
ส่วนที่ทำให้แต่ละคนแบ่งก้อนไม่เหมือนกัน ก็เพราะเลขของแต่ละคนต่างกัน ใครมีเลขซ้ำหรือเลขเรียงอยู่ตรงไหนก็มักตัดก้อนตรงนั้นให้ท่องลื่นที่สุด และเมื่อจังหวะไหนฝังหัวไปแล้ว การเปลี่ยนจังหวะจะยากมาก ไม่ต่างจากเบอร์โทรศัพท์ที่ถ้ามีคนอ่านให้ฟังด้วยการแบ่งช่วงแบบอื่น เราอาจนึกไม่ออกไปชั่วขณะว่านี่คือเบอร์ของตัวเอง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีวิธีท่องแบบไหนถูกหรือผิด ขอแค่ท่องแล้วจำได้แม่นก็พอ
วิธีจำเลขบัตรประชาชนให้ขึ้นใจ
ใครที่ยังต้องหยิบบัตรขึ้นมาดูทุกครั้งที่กรอกฟอร์ม ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดู
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แบ่งก้อนละ 3-5 ตัว ไม่ต้องยึดตามขีดบนบัตรก็ได้ เลือกจุดตัดที่ทำให้แต่ละก้อนจำง่าย เช่น ก้อนที่มีเลขซ้ำหรือเลขเรียง
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เลือกจังหวะเดียวแล้วใช้ตลอด อย่าเปลี่ยนวิธีแบ่งไปมา เพราะสมองจะจำจังหวะเดิมไปพร้อมกับตัวเลข
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ใส่ความหมายให้ก้อนแรก ให้จำว่าเลขหลักแรกคือประเภทบุคคล และหลักที่ 2-5 คือรหัสจังหวัดกับอำเภอ ก้อนแรกก็จะกลายเป็นข้อมูลที่มีความหมาย จำได้ง่ายกว่าตัวเลขลอย ๆ
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ท่องออกเสียงเป็นจังหวะ การพูดออกมาเป็นจังหวะคงที่ช่วยให้จำได้ดีกว่าการอ่านในใจ แบบเดียวกับคนที่ท่องเป็นจังหวะกลอง
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ฝึกกรอกจากความจำ ครั้งต่อไปที่ต้องกรอกเลขบัตร ลองพิมพ์จากความจำก่อน แล้วค่อยเทียบกับบัตร ทำซ้ำไม่กี่ครั้งก็ติดหัวแล้ว
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แยกท่อง 4 ตัวท้ายไว้อีกชุด เพราะหลายร้านค้าและบริการขอแค่ 4 ตัวท้าย จะได้ไม่ต้องนับเลขถอยหลัง
สรุปแล้ว การท่องเลขบัตรประชาชนไม่มีวิธีไหนถูกหรือผิด จะท่องตามขีดบนบัตรแบบ 1-4-5-2-1 หรือแบ่งก้อนตามใจแบบไหนก็ได้ ขอแค่จำได้แม่นและใช้จังหวะเดิมให้คงที่ ส่วนใครที่อยากจำง่ายขึ้น ลองเริ่มจากทำความเข้าใจความหมายของ 5 หลักแรก แล้วแบ่งก้อนละ 3-5 ตัว