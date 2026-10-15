บุกตรวจ อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลก ยันไม่พบสารเสพติด หลังมีข่าวอีกจนคนกังวล

ตำรวจไปบ้าน อำนาจ รื่นเริง หลังมีข่าวเสี่ยงยุ่งกับยาเสพติด ยันตรวจไม่พบยาเสพติด เจ้าตัวลั่นไม่ได้ยุ่งแล้ว แต่ยอมรับเรื่องกินเหล้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
โดยจากการตรวจค้นและตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียด ไม่พบการใช้สารเสพติดแต่อย่างใด ภายในบ้านพักพบเพียงขวดสุรา 1 ขวด และซองบุหรี่ 1 ซองเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ
ส่วนประเด็นที่ว่าตนไปซื้อยาเสพติดนั้นไม่เป็นความจริง ตนยอมรับว่าดื่มสุราและสูบบุหรี่จริง แต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่เป็นข่าว
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามเบาะแสและกระแสข่าวในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างความชัดเจนและป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
กลายเป็นประเด็กอีกครั้งสำหรับกรณีของ อำนาจ รื่นเริง ซึ่งทาง จอนนี่มือปราบ ออกมาอัปเดตว่า ได้รับแจ้งมาจากผู้หวังดีว่า อำนาจ รื่นเริง มีความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก แถมยังมีข้อมูลจากพี่สาวว่าอำนาจกินเหล้าเมา ทั้งเหล้าขาว เบียร์ ดื่มตั้งแต่กลางคืน เช้ามาก็ดื่มต่อ ซึ่งตอนนี้ตัวยาของหมอยังต้านทานฤทธิ์แอลกอฮอล์และสารเสพติดได้อยู่ อยู่ที่ว่ายาตัวไหนจะคุมระบบประสาทได้ดีกว่ากัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
ล่าสุด (15 ตุลาคม 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. พ.ต.อ. ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผกก. สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน พร้อมด้วยอาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจศรีราชา และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) ในพื้นที่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
การตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับนายอำนาจ รื่นเริง จึงมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยจากการตรวจค้นและตรวจหาสารเสพติดอย่างละเอียด ไม่พบการใช้สารเสพติดแต่อย่างใด ภายในบ้านพักพบเพียงขวดสุรา 1 ขวด และซองบุหรี่ 1 ซองเท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตะลึงกรุง จอนนี่มือปราบ
ด้าน นายอำนาจ รื่นเริง เปิดใจว่า เมื่อวานนี้ (14 ตุลาคม) ที่มีภาพหลุดออกไปนั้น ตนเล่นแทงสนุกเกอร์อยู่กับเพื่อน ช่วงเย็นไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งใน อ.ศรีราชา จากนั้นจึงกลับมานอนพักที่บ้าน ก่อนจะออกไปหาเพื่อนช่วงประมาณ 3 ทุ่ม ซื้อสุราและข้าวมากินด้วยกัน แล้วจึงกลับมานอนที่บ้าน
ส่วนประเด็นที่ว่าตนไปซื้อยาเสพติดนั้นไม่เป็นความจริง ตนยอมรับว่าดื่มสุราและสูบบุหรี่จริง แต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่เป็นข่าว
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตามเบาะแสและกระแสข่าวในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างความชัดเจนและป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3