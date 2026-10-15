ปอ ตนุภัทร ย้ำให้ลูกยืนอันดับ 2 ดราม่าโกคาร์ทเด็ก พ้อพูดอะไรก็ผิด เสนอควรแข่งใหม่

ปอ ตนุภัทร เปิดใจดราม่าโกคาร์ท เด็ก ยกมือไหว้ขอโทษ น็อต-ชมพู่ ยันลูกชายขออยู่ที่ 2 ป้องน้องพายุไม่เกี่ยว ชี้ภาพจำทำพูดอะไรก็ผิด เสนอจัดแข่งใหม่ล้างตา
วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ปอ ตนุภัทร เปิดใจกับช่อง 3 ถึงเหตุการณ์ดราม่าจากการแข่งขัน โกคาร์ทเด็ก พร้อมยกมือไหว้ขอโทษครอบครัว น็อต วิศรุต - ชมพู่ อารยา และแฟนคลับ หากการสอบถามเรื่องกฎกติกาทำให้เกิดความเสียใจ ยืนยันเจตนาเพียงต้องการให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรมกับนักแข่งทุกคน
ปอ ตนุภัทร กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายก ร.ย.ส.ท. คณะกรรมการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุว่าน้อมรับคำตัดสิน และขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรม โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 มุม คือ มุมของการแข่งขันที่ต้องอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน และอีกมุม คือการทำหน้าที่พ่อ ที่ต้องการให้ลูกชายแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกับนักแข่งคนอื่น
หลังทราบผลการตัดสิน ยังคงมีความรู้สึกที่ดีต่อ น้องพายุ พร้อมชื่นชมฝีมือการขับ โดยเฉพาะการใช้ไลน์และเทคนิคการขับที่หลายครั้งมองว่าทำได้ดี บางจังหวะะดีกว่าลูกชายตนด้วยซ้ำ พร้อมเชื่อว่าเด็กนักแข่งกลุ่มนี้ 2-3 คน จะเป็นกำลังสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในอนาคต ตนรักน้องพายุเหมือนลูกหลาน คนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเรามองว่าพวกเขาคือลูกหลานของเรา เขาคือ Generation ต่อไป
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ปอ ตนุภัทร ยังกล่าวขอโทษครอบครัวน็อต-ชมพู่ รวมถึงแฟนคลับ หากการสอบถามเรื่องกฎกติกาทำให้เกิดความเสียใจ พร้อมยืนยันว่าตัวเองยังคงยึดเรื่องความยุติธรรม ความเท่าเทียม และสิทธิของครอบครัวนักแข่งทุกคนเป็นหลัก
สำหรับเหตุการณ์ในวันแข่งขัน ตนไม่ใช่คนแรกที่ขึ้นไปประท้วง โดยมีครอบครัวนักแข่งอีกครอบครัวหนึ่งขึ้นไปสอบถามก่อน แต่ไม่เป็นผล ก่อนจะกลับมาเล่าให้ฟัง ทำให้ตนเกิดข้อสงสัยและขอเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็กที่กำลังรอขึ้นโพเดียม เนื่องจากนักแข่งคนอื่น ๆ เกือบ 20 คนก็รับรางวัลเช่นเดียวกัน ตนก็อยากให้ลูกขึ้นรับรางวัลอันดับที่ 2 ในวันนั้นเช่นกัน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ส่วนประเด็นเรื่องเครื่องยนต์ ปอ ตนุภัทร มองว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมี 2 ส่วน คือ ทีมช่างที่เปลี่ยนเครื่อง และผู้ตรวจสภาพรถ โดยตั้งคำถามว่าทีมช่างที่ทำรถแข่งมาหลายปีจะไม่ทราบได้อย่างไรว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันรุ่นเด็กได้
ขณะเดียวกัน ยังตั้งคำถามถึงขั้นตอนการตรวจสภาพรถว่า เหตุใดจึงสามารถตรวจผ่านได้ ทั้งที่เครื่องยนต์มีความแตกต่างจากรถคันอื่นอย่างเห็นได้ชัด โดยระบุว่า หลังรถเข้าเส้นชัย รถจะถูกล็อกและนำไปตรวจแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียด
ปอ ตนุภัทร ย้ำว่า ประเด็นดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กหรือตัวผู้ปกครอง แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทีมช่างและผู้จัดการแข่งขัน พร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและเด็ก
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
น้องพายุไม่มีทางเดินไปหยิบชิ้นส่วนอะไหล่ เลือกเครื่อง แล้วเอามาวิ่งด้วยตัวเอง น้องไม่เกี่ยว น้องไม่รู้เรื่อง รวมถึงพ่อแม่ เชื่อมั่นว่าครอบครัวน็อตและชมพู่ไม่มีทางรู้เรื่องดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนักแข่งยังเป็นปกติ ไม่มีปัญหากัน โดยหลังการแข่งขันยังพูดคุยและจับมือกันตามปกติ
ปอ ตนุภัทร ยอมรับว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยมองว่าส่วนหนึ่งเกิดจากภาพจำเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุทางเรือในอดีต ทำให้เมื่อพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ก็มักถูกมองในแง่ลบ
ที่ตนผิดคือ คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคน ฝ่ายหนึ่งเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ แต่ตนเป็นเพียงแค่พ่อค้า เป็นคนทำงานค้าขาย มันต่างกันตรงนั้น อีกอย่างที่ตนเสียใจ คือ เสียใจที่เห็นน้องพายุร้องไห้ ลูกตนก็เสียใจที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียม ทุกครอบครัว ณ เวลานั้นทุกคนเหมือนกัน แต่อยากให้มองภาพใหญ่ เรามองภาพนี้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำ เพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้อง
สำหรับสภาพจิตใจของน้องแมคลาเรน ลูกชายของปอ เจ้าตัวยอมรับว่าลูกมีคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้รับรางวัล รวมถึงการที่มีคนนำรูปไปโพสต์บนโซเชียลและมีการวิพากษ์วิจารณ์ คำพูดที่ทำให้รู้สึกเสียใจมากที่สุดคือการกล่าวหาว่า "พ่อแม่รังแกฉัน" และ "เลี้ยงลูกให้แพ้ไม่เป็น จะให้ชนะอย่างเดียว" พร้อมชี้แจงว่า ตนสอนลูกมาตลอดว่าต้องรู้จักแพ้ และเรียนรู้จากความพ่ายแพ้เพื่อกลับไปคว้าชัยชนะในอนาคต
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ปอยังกล่าวว่า แม้จะยังไม่มีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับน็อตและชมพู่หลังเกิดเหตุ แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหากัน และไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างครอบครัว
สำหรับผลการแข่งขัน ปอยืนยันว่าลูกชายจะยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งเดิม คืออันดับ 2 และไม่ต้องการรับตำแหน่งอื่นหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน แต่ถ้าเป็นไปได้ อยากเสนอให้จัดการแข่งขันใหม่ เพื่อให้นักแข่งทุกคนได้กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งภายใต้กติกาและเครื่องยนต์แบบเดียวกัน ขอให้จัดขึ้นเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเด็กทุกคน
ส่วนกรณีดราม่าที่เกี่ยวข้องกับ เบนซ์ พริกไทย ภรรยา และข้อความเกี่ยวกับ "ลูกพญานาหมื่น" ปอได้กล่าวขอโทษแทน พร้อมชี้แจงว่า เบนซ์มีทีมครีเอทีฟและทีมงานวางแผนคอนเทนต์ โดยเจ้าตัวไม่ได้เป็นผู้โพสต์ด้วยตัวเอง ดยปกติทีมของเบนซ์ทำคอนเทนต์แนวติดตลกอยู่แล้ว แต่จังหวะของการโพสต์ทำให้มีผู้เข้าใจผิดและนำข้อความไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องดังกล่าวตามที่ถูกตีความ ยอมรับว่าเหตุการณ์อาจเกิดจากจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม และระบุว่าได้มีการตักเตือนทั้งทีมงานและเบนซ์เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ในลักษณะดังกล่าวแล้ว
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเด่นเย็นนี้