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ไขปริศนาเด็กนั่ง ๆ นอน ๆ ที่พื้นสนามบิน สุดท้ายเจอตุ๋นคอร์สเรียนจีน อ้างเป็นข้าราชการ

          ไขปริศนาเด็กนั่ง ๆ นอน ๆ ที่พื้นสนามบิน มีแต่ความตึงเครียด ที่แท้เจอตุ๋นคอร์สเรียนจีน อ้างเป็นข้าราชการ สพฐ. เสียเงินฟรี

หลอกลวง

          วันที่ 16 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud ของสรปุก มีการโพสต์ภาพที่สนามบิน มีเด็กนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ที่พื้น บรรยากาศดูไม่ดี และมีความตึงเครียด พร้อมระบุข้อความว่า

หลอกลวง
ภาพจาก Pook Sukonta Berthebaud

          พ่อแม่ผู้ปกครองจาก 11 โรงเรียน ไปสนามบินเก้อ หลังซื้อคอร์สเรียนจีนกับดอกเตอร์และคณะทำงาน อ้างเป็นข้าราชการจาก สพฐ. ใช้หน้าที่การงานมาให้คนเชื่อถือ สุดท้ายหลอก เป็นไฟลท์ผี เด็กเสียใจ เสียหาย 62 ราย ค่าเรียนคอร์สประมาณ 40,000 บาท

หลอกลวง
ภาพจาก Pook Sukonta Berthebaud

          ถ้ามีนักข่าวท่านไหนสนใจทำข่าวแจ้งนะคะ ช่วยพวกเขาที หลอกไปเรียนจีนแต่ไม่มีตั๋วกำลังระบาด และเป็นภัยสังคมที่น่ารังเกียจมาก

          ล่าสุด ทางผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว

หลอกลวง
ภาพจาก Pook Sukonta Berthebaud

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ไขปริศนาเด็กนั่ง ๆ นอน ๆ ที่พื้นสนามบิน สุดท้ายเจอตุ๋นคอร์สเรียนจีน อ้างเป็นข้าราชการ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2569 เวลา 14:30:24 5,212 อ่าน
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