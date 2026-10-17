สาวปริศนา จดเครื่องหมายการค้าให้ Nene Royal เป็นของขวัญ อ้างหวังดี แต่คุณเป็นใคร ?

สาวปริศนา อ้างหวังดี จดเครื่องหมายการค้าให้ Nene Royal เป็นของขวัญแห่งความสำเร็จ และได้เดินตามฝัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal
วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อมีคนไปจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในชื่อ "Nene Royal" โดยอ้างว่าเป็นของขวัญแห่งการเริ่มต้นเติบโตในประเทศไท และทั่วโลก ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เดินทางตามความฝันในสายดนตรี และหวังว่าเครื่องหมายการค้านี้จะทำให้น้องได้เดินตามฝัน สร้างธุรกิจ ให้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานไม่อนุญาตให้จดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่ญาติ แม้จะอ้างว่าหวังดีก็ตาม จนชาวเน็ตสงสัยว่า ทำไปทำไม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal