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สาวปริศนา จดเครื่องหมายการค้าให้ Nene Royal เป็นของขวัญ อ้างหวังดี แต่คุณเป็นใคร ?

          สาวปริศนา อ้างหวังดี จดเครื่องหมายการค้าให้ Nene Royal เป็นของขวัญแห่งความสำเร็จ และได้เดินตามฝัน

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal﻿

          วันที่ 17 ตุลาคม 2569 กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อมีคนไปจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในชื่อ "Nene Royal" โดยอ้างว่าเป็นของขวัญแห่งการเริ่มต้นเติบโตในประเทศไท และทั่วโลก ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เดินทางตามความฝันในสายดนตรี และหวังว่าเครื่องหมายการค้านี้จะทำให้น้องได้เดินตามฝัน สร้างธุรกิจ ให้ดีที่สุด

เนเน่ รอยัล



          อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานไม่อนุญาตให้จดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากไม่ใช่ญาติ แม้จะอ้างว่าหวังดีก็ตาม จนชาวเน็ตสงสัยว่า ทำไปทำไม

เนเน่ รอยัล

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal﻿


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สาวปริศนา จดเครื่องหมายการค้าให้ Nene Royal เป็นของขวัญ อ้างหวังดี แต่คุณเป็นใคร ? โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2569 เวลา 15:52:29 3,033 อ่าน
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