ภูมิ จิราธิวัฒน์ ทายาทเครือเซ็นทรัลรุ่นที่ 4 เสียชีวิตแล้ว ส่องประวัติเบื้องต้น
ภูมิ จิราธิวัฒน์ ทายาทเครือเซ็นทรัลรุ่นที่ 4 เสียชีวิตแล้ว พร้อมประวัติเบื้องต้น ภูมิ จิราธิวัฒน์ เป็นลูกใคร ดูแลธุรกิจอะไรบ้าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ภูมิ จิราธิวัฒน์ หนึ่งในทายาทเครือเซ็นทรัล เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
สำหรับภูมิ จิราธิวัฒน์ เป็นบุตรชายของนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ ทายาทเครือเซ็นทรัลรุ่นที่ 3 และปัจจุบันเจ้าตัวเน้นดูแลธุรกิจเครือเซ็นทรัลด้านโรงแรม ขณะที่ความชื่นชอบส่วนตัว เจ้าตัวชอบการขับขี่รถมาก
ประวัติ ภูมิ จิราธิวัฒน์
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการร่วมและหัวหน้าร่วมของ CG Capital มนานกว่า 10 ปี และเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ ยงเป็นหัวหน้าการลงทุนฝั่งโรงแรมของเซ็นทรัลพัฒนา มีโครงการมากกว่า 40 โครงการทั่วประเทศ
ด้านการศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยทัฟส์ และจบปริญญาโทบริหารธุรกิจจากโรงเรียนบริหารธุรกิจแอนเดอร์สัน แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
พิธีสวดอภิธรรม
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. บรรจุศพลงหีบ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2569
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม (รอบแรก)
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม (รอบสอง)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569
- เวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล
- เวลา 13.00 น. เชิญศพขึ้นเมรุ
- เวลา 14.00 น. ประชุมเพลิง (เมรุเล็กทิศใต้)