หนุ่มหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว ก่อนตรวจเจอ ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถเสียชีวิตได้

หนุ่มหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว ก่อนเจอตรวจโรคประหลาด นั่นคือ ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถเสียชีวิตได้ ยังหาสาเหตุไม่เจอ
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul มีการเล่าเรื่องการเป็นโรคประหลาด นั่นคือ โรคฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้ คือ อาการหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว แล้ววิธีรักษาเป็นอย่างไร ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul
สวัสดีครับ..ผมชื่อโอม อายุ 39 ผมมีโรคประหลาดมาเล่าให้ฟัง นั่นคือ โรคฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ ต่ำจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้
อาการคือ หายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว จนผมต้องถูกนำส่ง ER ที่ปิยะ (ศิริราช) แล้วคุณหมอ ER ก็เช็กอาการและเจาะเลือดจนพบสาเหตุ คือฟอสฟอรัสผมต่ำมาก เหลือแค่ 0.9 เท่านั้น คนปกติจะมีค่านี้อยู่ที่ 2.4-4.3 (ตามที่หมอบอก)
หมอรีบให้ฟอสเฟตจนผมอาการดีขึ้น เหน็บชาค่อยๆ หาย หายใจสะดวกขึ้น แต่คืนนั้นห้องเต็ม..จึงต้องนำส่งต่อเข้า ICU ที่ รพ.เจ้าพระยา ร่างกายผมเต็มไปด้วยสายระโยงระยางไปหมด
ผมนอน ICU อยู่ 1 คืน++ และออกมานอนห้องพิเศษอีก 2 คืน โดยมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านไตคอยดูแล คุณหมอเจาะเลือดเพื่อตรวจหัวใจ ไต ตับ ปอด ทุกอย่างก็ปกติ ซึ่งบางครั้งผมยังมีอาการหายใจติดขัดบ้าง แต่ภาพรวมก็ค่อยๆ ดีขึ้น
จนมีกัลยาณมิตรมากมายทยอยมาเยี่ยม บ้างก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจ ขอบคุณมากๆ นะครับ
ผมกลับมาที่บ้าน พร้อมกลับไปตรวจ CT SCAN ปอดที่ รพ.วิมุต เพื่อดับเบิ้ลเช็กว่าปกติ และปอดก็ปกติจริงๆ
วันต่อมาช่วงเย็น ผมมีอาการเหมือนครั้งแรก คือ หายใจลำบาก มือชา ขาชา แม่ตัดสินใจนำผมไปส่งที่สถาบันทรวงอก เพราะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบหายใจ ผมเข้า ER ครั้งที่สองไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
คุณหมอเข้ามาสอบถามอาการ ผมรีบบอกไปทันทีว่ามีประวัติฟอสฟอรัสต่ำ คุณหมอเช็กปอด คลื่นหัวใจ ออกซิเจน ความดัน ทุกอย่างปกติหมด แต่อาการผมกำลังแย่ คุณหมอให้พยาบาลรีบเจาะเลือดเพื่อตรวจ
ผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง ผลคือฟอสฟอรัสในร่างกายเหลือแค่ 1.1 เท่านั้น มันร่วงมาอีกหลังผ่านไปแค่ 4-5 วัน คุณหมอตอบกลับทันทีว่าแปลกมาก ฟอสฟอรัสที่ต่ำแบบนี้ควรเกิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง
คุณหมอรีบให้ยาฟอสฟอรัสและดูอาการ จนพบว่าเลือดผมมีค่าเป็นด่างสูง ที่อาจเกิดจากการหายใจถี่ ซึ่งเสี่ยงเกินไปที่จะส่งกลับบ้าน สุดท้ายคุณหมอขอให้ admit เพื่อดูอาการ 1 คืน และหมอขอนำเคสผมไปเป็นกรณีศึกษาต่อไป
คืนนั้นผมต้องนอนห้องรวมกับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก บรรยากาศเหมือนหนังใน 5 แพร่งตอนสลับร่าง มีคุณตารูปร่างผอมหนังติดกระดูก และเจ้าอาวาสที่ป่วยจากโรคปอดนอนใกล้ๆ เตียงผม แต่สุดท้ายคืนนั้นก็หลับได้ และอาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น
และผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม คือยังหาสาเหตุที่ฟอสฟอรัสต่ำไม่เจอ
ผมกลับมาที่บ้านก็ยังมีอาการหายใจไม่อิ่ม และมือชาเป็นบางระยะ ซึ่งเร็วๆ นี้จะไปหาหมอที่ธนบุรี 2 เพื่อเช็กไตอีกครั้งกับต่อมไร้ท่อ ว่าสาเหตุการเกิดฟอสฟอรัสรั่วนี้มันมาจากไหนกันแน่
ผมยอมรับว่าเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยมาก และเกรงใจครอบครัวกับคนรอบข้างมาก แต่ก็พยายามจะสู้ให้ถึงที่สุดกับโรคแปลกนี้
ขอให้ทุกท่านที่แวะมาอ่านโรคนี้ สุขภาพแข็งแรง และอย่าได้พบเจอโรคแปลกประหลาดนี้แบบผมนะครับ
ปล. ภาพนี้คือการฟื้นตัวครั้งแรกที่ รพ.เจ้าพระยา
หมายเหตุ: ผมไม่สูบบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด ดื่มเป็นครั้งคราว และออกกำลังกายด้วยการวิ่งกับเวทเป็นประจำ นอนหลับสนิท ไม่มีความเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความสัมพันธ์ และปรึกษาจิตแพทย์แล้วว่าไม่มีภาวะแพนิคและซึมเศร้าแต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul