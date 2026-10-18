HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว ก่อนตรวจเจอ ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถเสียชีวิตได้

          หนุ่มหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว ก่อนเจอตรวจโรคประหลาด นั่นคือ ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถเสียชีวิตได้ ยังหาสาเหตุไม่เจอ

ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ

          วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul มีการเล่าเรื่องการเป็นโรคประหลาด นั่นคือ โรคฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้ คือ อาการหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว แล้ววิธีรักษาเป็นอย่างไร ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul

          สวัสดีครับ..ผมชื่อโอม อายุ 39 ผมมีโรคประหลาดมาเล่าให้ฟัง นั่นคือ โรคฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ ต่ำจนสามารถทำให้เสียชีวิตได้

          อาการคือ หายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว จนผมต้องถูกนำส่ง ER ที่ปิยะ (ศิริราช) แล้วคุณหมอ ER ก็เช็กอาการและเจาะเลือดจนพบสาเหตุ คือฟอสฟอรัสผมต่ำมาก เหลือแค่ 0.9 เท่านั้น คนปกติจะมีค่านี้อยู่ที่ 2.4-4.3 (ตามที่หมอบอก)

          หมอรีบให้ฟอสเฟตจนผมอาการดีขึ้น เหน็บชาค่อยๆ หาย หายใจสะดวกขึ้น แต่คืนนั้นห้องเต็ม..จึงต้องนำส่งต่อเข้า ICU ที่ รพ.เจ้าพระยา ร่างกายผมเต็มไปด้วยสายระโยงระยางไปหมด

          ผมนอน ICU อยู่ 1 คืน++ และออกมานอนห้องพิเศษอีก 2 คืน โดยมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านไตคอยดูแล คุณหมอเจาะเลือดเพื่อตรวจหัวใจ ไต ตับ ปอด ทุกอย่างก็ปกติ ซึ่งบางครั้งผมยังมีอาการหายใจติดขัดบ้าง แต่ภาพรวมก็ค่อยๆ ดีขึ้น

          จนมีกัลยาณมิตรมากมายทยอยมาเยี่ยม บ้างก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจ ขอบคุณมากๆ นะครับ

          ผมกลับมาที่บ้าน พร้อมกลับไปตรวจ CT SCAN ปอดที่ รพ.วิมุต เพื่อดับเบิ้ลเช็กว่าปกติ และปอดก็ปกติจริงๆ

          วันต่อมาช่วงเย็น ผมมีอาการเหมือนครั้งแรก คือ หายใจลำบาก มือชา ขาชา แม่ตัดสินใจนำผมไปส่งที่สถาบันทรวงอก เพราะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบหายใจ ผมเข้า ER ครั้งที่สองไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์

          คุณหมอเข้ามาสอบถามอาการ ผมรีบบอกไปทันทีว่ามีประวัติฟอสฟอรัสต่ำ คุณหมอเช็กปอด คลื่นหัวใจ ออกซิเจน ความดัน ทุกอย่างปกติหมด แต่อาการผมกำลังแย่ คุณหมอให้พยาบาลรีบเจาะเลือดเพื่อตรวจ

          ผ่านไปเกือบ 1 ชั่วโมง ผลคือฟอสฟอรัสในร่างกายเหลือแค่ 1.1 เท่านั้น มันร่วงมาอีกหลังผ่านไปแค่ 4-5 วัน คุณหมอตอบกลับทันทีว่าแปลกมาก ฟอสฟอรัสที่ต่ำแบบนี้ควรเกิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง

          คุณหมอรีบให้ยาฟอสฟอรัสและดูอาการ จนพบว่าเลือดผมมีค่าเป็นด่างสูง ที่อาจเกิดจากการหายใจถี่ ซึ่งเสี่ยงเกินไปที่จะส่งกลับบ้าน สุดท้ายคุณหมอขอให้ admit เพื่อดูอาการ 1 คืน และหมอขอนำเคสผมไปเป็นกรณีศึกษาต่อไป

          คืนนั้นผมต้องนอนห้องรวมกับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก บรรยากาศเหมือนหนังใน 5 แพร่งตอนสลับร่าง มีคุณตารูปร่างผอมหนังติดกระดูก และเจ้าอาวาสที่ป่วยจากโรคปอดนอนใกล้ๆ เตียงผม แต่สุดท้ายคืนนั้นก็หลับได้ และอาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น

          และผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม คือยังหาสาเหตุที่ฟอสฟอรัสต่ำไม่เจอ

ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ

          ผมกลับมาที่บ้านก็ยังมีอาการหายใจไม่อิ่ม และมือชาเป็นบางระยะ ซึ่งเร็วๆ นี้จะไปหาหมอที่ธนบุรี 2 เพื่อเช็กไตอีกครั้งกับต่อมไร้ท่อ ว่าสาเหตุการเกิดฟอสฟอรัสรั่วนี้มันมาจากไหนกันแน่

          ผมยอมรับว่าเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยมาก และเกรงใจครอบครัวกับคนรอบข้างมาก แต่ก็พยายามจะสู้ให้ถึงที่สุดกับโรคแปลกนี้

          ขอให้ทุกท่านที่แวะมาอ่านโรคนี้ สุขภาพแข็งแรง และอย่าได้พบเจอโรคแปลกประหลาดนี้แบบผมนะครับ

          ปล. ภาพนี้คือการฟื้นตัวครั้งแรกที่ รพ.เจ้าพระยา

          หมายเหตุ: ผมไม่สูบบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด ดื่มเป็นครั้งคราว และออกกำลังกายด้วยการวิ่งกับเวทเป็นประจำ นอนหลับสนิท ไม่มีความเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องความสัมพันธ์ และปรึกษาจิตแพทย์แล้วว่าไม่มีภาวะแพนิคและซึมเศร้าแต่อย่างใด

ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ohmsiri Veerakul


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มหายใจลำบาก เหน็บชาทั้งตัว ก่อนตรวจเจอ ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำจนสามารถเสียชีวิตได้ โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 09:19:18 2,757 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัวขาว บัญชาเมฆ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว วันหยุดตุลาคม 2569 เงินเยียวยาน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี งานแต่งโอ๋ ภัคจีรา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 วันสำคัญ 2569 นาคี 3 ราคาน้ำมันล่าสุด เงินเยียวยาน้ำท่วม งานฮาโลวีน 2026 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 แต้ว ณฐพร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย