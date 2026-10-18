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กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุแล้ว ปมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนเน่ รอยัล

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุแล้ว ปมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนเน่ รอยัล ตอนนี้เรียกคนจดมาชี้แจงข้อมูลแล้ว

เนเน่ รอยัล
          จากกรณีที่มีหญิงปริศนาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับเนเน่ รอยัล จนหลายคนวิจารณ์กันเป็นวงกว้างว่า คุณเป็นใคร มีหน้าที่อะไรไปจดทะเบียน


เนเน่ รอยัล

          ล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2569 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ย้ำ! ไม่เปิดช่องแอบอ้างชื่อคนดังจดเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต ยันเดินหน้าตรวจสอบสิทธิ-หลักฐานการอนุญาตอย่างเข้มงวด ซึ่งล่าสุดกรมฯ มี คำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า NENE ROYAL มาชี้แจงข้อมูลแล้ว

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal﻿

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nene Royal﻿

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กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุแล้ว ปมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนเน่ รอยัล โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 10:01:25 8,589 อ่าน
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