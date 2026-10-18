รถบัสสายกรุงเทพฯ - นครพนม ตกข้างทางยามวิกาล เจ็บกว่า 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาล เพราะอาการเล็กน้อย
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ ตะวันเลิศสกุล รายงานว่า บริเวณสามแยกปะทาย ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เกิดเหตุรถบัสโดยสารสายกรุงเทพฯ - นครพนม ตกลงข้างทาง บาดเจ็บประมาณ 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บมีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ฟกช้ำดำเขียว กระจกบาด และผู้ที่ต้องส่งโรงยาบาลอีก 3 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ ตะวันเลิศสกุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ ตะวันเลิศสกุล