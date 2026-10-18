รอยเท้าปริศนาในป่าอุดรธานี ใหญ่ขนาดนี้ไดโนเสาร์ไหม กรมทรัพยากรฯ เข้ามาคอมเมนต์ !

เจอรอยปริศนาในป่าอุดรฯ ชาวเน็ตสงสัยใช่รอยเท้าไดโนเสาร์ไหม กรมทรัพยากรธรณีรับเรื่องแล้ว พร้อมอธิบายยาวเหยียด
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pichai Prathetsena โพสต์ภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก "นี่ตัวอะไร" ระบุข้อความว่า "ใช่รอยเท้าไดโนเสาร์ไหมครับ เจอแถวลำธารในป่า อำเภอบ้านผือ อุดรธานี" ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า
กรมทรัพยากรธรณีรับทราบเรื่องค่ะ กำลังตรวจสอบข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในขณะนี้ ขอบคุณสำหรับการแจ้งข้อมูลนะคะ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจ กรมทรัพยากรธรณีนะคะ
ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า
ระหว่างการตรวจสอบ ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยตีนไดโนเสาร์ก่อนนะคะ
มารู้จักเจ้าของรอยตีน : ตัวอย่างรอยทางเดินและรอยตีนไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ที่พบทั่วไป
ไดโนเสาร์เดิน 2 ขา มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
เทอโรพอด หรือพวกกินเนื้อ รอยของเทอโรพอดมักจะมีรอยนิ้วค่อนข้างยาวแคบ และมีปลายแหลมของรอยกรงเล็บ บริเวณส้นมักจะมีลักษณะแหลมเป็นตัววี กลุ่มเทอโรพอดมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ รอยของคาร์โนซอร์ ลักษณะใหญ่กว่า นิ้วมักแยกจากกันกว้างและดูแข็งแรง และรอยของซีลูโรซอร์ ลักษณะเล็กเพรียว มักมีนิ้วที่อยู่ติดกัน
ลองยกนิ้วชี้ กลาง นาง ขึ้นมาพร้อมกัน นิ้วของพวกกินเนื้อส่วนมากจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะ คล้ายกับตีนไก่
ออร์นิทอพอด หรือพวกกินพืช รอยตีนออร์นิทอพอดมักจะกว้างกว่าของเทอโรพอด มีส้นที่มนและค่อนข้างสั้น รอยนิ้วสั้นเพราะมีเล็บแบบกีบสัตว์ (บางครั้งพบเดือยสีขาวด้วย) ถ้าเป็นจำพวกคอยาวรอยตีนที่พบจะคล้ายรอยเท้าช้างเลยค่ะ
การศึกษารอยตีนและรอยทางเดินและรอยตีน เป็นแบบบันทึกที่แฝงข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของรอยที่ได้มากกว่าที่ซากดึกดำบรรพ์กระดูกจะบอกได้ ร่องรอยไดโนเสาร์ทำให้เราสามารถจำลองภาพการดำรงชีพของเจ้าของรอยได้ถูกต้องมากขึ้น เมื่อวัดขนาดรอยตีน ระยะก้าวซ้าย-ขวา (pace) มุม ระยะห่างระหว่างก้าวหน้า-หลัง เราก็จะสามารถคำนวณกายวิภาค ความสูงของสะโพก หรือแม้แต่และอัตราการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดความเป็นเจ้าลมกรดของไดโนเสาร์ได้
กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้โพสต์ภาพรอยปริศนาที่พบบริเวณลำธารกลางป่า อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมตั้งคำถามว่าใช่รอยเท้าไดโนเสาร์หรือไม่ จนกรมทรัพยากรธรณีต้องออกมาตอบ
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pichai Prathetsena โพสต์ภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก "นี่ตัวอะไร" ระบุข้อความว่า "ใช่รอยเท้าไดโนเสาร์ไหมครับ เจอแถวลำธารในป่า อำเภอบ้านผือ อุดรธานี" ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า
กรมทรัพยากรธรณีรับทราบเรื่องค่ะ กำลังตรวจสอบข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในขณะนี้ ขอบคุณสำหรับการแจ้งข้อมูลนะคะ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจ กรมทรัพยากรธรณีนะคะ
ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า
ระหว่างการตรวจสอบ ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยตีนไดโนเสาร์ก่อนนะคะ
มารู้จักเจ้าของรอยตีน : ตัวอย่างรอยทางเดินและรอยตีนไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ที่พบทั่วไป
ไดโนเสาร์เดิน 2 ขา มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
เทอโรพอด หรือพวกกินเนื้อ รอยของเทอโรพอดมักจะมีรอยนิ้วค่อนข้างยาวแคบ และมีปลายแหลมของรอยกรงเล็บ บริเวณส้นมักจะมีลักษณะแหลมเป็นตัววี กลุ่มเทอโรพอดมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ รอยของคาร์โนซอร์ ลักษณะใหญ่กว่า นิ้วมักแยกจากกันกว้างและดูแข็งแรง และรอยของซีลูโรซอร์ ลักษณะเล็กเพรียว มักมีนิ้วที่อยู่ติดกัน
ลองยกนิ้วชี้ กลาง นาง ขึ้นมาพร้อมกัน นิ้วของพวกกินเนื้อส่วนมากจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะ คล้ายกับตีนไก่
ออร์นิทอพอด หรือพวกกินพืช รอยตีนออร์นิทอพอดมักจะกว้างกว่าของเทอโรพอด มีส้นที่มนและค่อนข้างสั้น รอยนิ้วสั้นเพราะมีเล็บแบบกีบสัตว์ (บางครั้งพบเดือยสีขาวด้วย) ถ้าเป็นจำพวกคอยาวรอยตีนที่พบจะคล้ายรอยเท้าช้างเลยค่ะ
การศึกษารอยตีนและรอยทางเดินและรอยตีน เป็นแบบบันทึกที่แฝงข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของรอยที่ได้มากกว่าที่ซากดึกดำบรรพ์กระดูกจะบอกได้ ร่องรอยไดโนเสาร์ทำให้เราสามารถจำลองภาพการดำรงชีพของเจ้าของรอยได้ถูกต้องมากขึ้น เมื่อวัดขนาดรอยตีน ระยะก้าวซ้าย-ขวา (pace) มุม ระยะห่างระหว่างก้าวหน้า-หลัง เราก็จะสามารถคำนวณกายวิภาค ความสูงของสะโพก หรือแม้แต่และอัตราการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดความเป็นเจ้าลมกรดของไดโนเสาร์ได้