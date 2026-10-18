เปิดโพสต์สุดท้าย เพจ โจ้เม็ดกะจี๊ ตำรวจน้ำดีก่อนเสียชีวิต ไม่ถึง 2 ชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุ

ส.ต.ท. ธนวัฒน์ เข้าใจการ เสียชีวิตแล้ว เป็นเจ้าของเพจ โจ้เม็ดกะจี๊ พร้อมเปิดโพสต์สุดท้าย ทั้งที่โพสต์ไปได้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 ในเฟซบุ๊ก โจ้เม็ดกะจี๊ มีคนเข้ามาโพสต์อาลัยจำนวนมาก หลังจากทราบว่า ส.ต.ท. ธนวัฒน์ เข้าใจการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี เจ้าของเพจ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง
เฟซบุ๊ก ที่นี่ ประเทศนนท์ ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจน้ำดี คอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ
สำหรับโพสต์สุดท้ายของ ส.ต.ท. ธนวัตน์ โพสต์ในเวลา 15.53 น. ว่า รอหมดหน้าฝนก่อน เดี๋ยว หนาว แน่ และหลังจากนั้นไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็เสียชีวิต
วันที่ 18 ตุลาคม 2569 ในเฟซบุ๊ก โจ้เม็ดกะจี๊ มีคนเข้ามาโพสต์อาลัยจำนวนมาก หลังจากทราบว่า ส.ต.ท. ธนวัฒน์ เข้าใจการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี เจ้าของเพจ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง
เฟซบุ๊ก ที่นี่ ประเทศนนท์ ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจน้ำดี คอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ
สำหรับโพสต์สุดท้ายของ ส.ต.ท. ธนวัตน์ โพสต์ในเวลา 15.53 น. ว่า รอหมดหน้าฝนก่อน เดี๋ยว หนาว แน่ และหลังจากนั้นไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็เสียชีวิต