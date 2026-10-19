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ห้องไลฟ์แชตแทบแตก โฮสต์สาวลืมปิดไมค์ เสียงปริศนาหลุด 15 วินาที คนดูอึ้งทั้งห้อง

           ไลฟ์บาสเกตบอลจีสุดพีค โฮสต์สาวลืมปิดไมค์ ทำเสียงปริศนาหลุด 15 วินาที คนดูกว่า 500 คนอึ้ง ชาวเน็ตแซวสนั่น หลุดจริงหรือเรียกวิว 

คลิปหลุด

           วันที่ 18 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์ EBC สื่อไต้หวัน รายงานว่า เกิดประเด็นซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงสนั่นโซเชียล เมื่อห้องไลฟ์ชื่อ "หานตานบาสเกตบอล" ในมณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน มีเหตุไม่คาดคิดกลางไลฟ์ โดยระหว่างที่กำลังไลฟ์ถ่ายทอดการแข่งขันบาสเกตบอลตามปกติ จู่ ๆ ก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นราว 15 วินาที เป็นเสียงกระแทกเป็นจังหวะอย่างรุนแรง พร้อมเสียงหอบของผู้หญิง ทำให้คนดูตะลึงไปตาม ๆ กันว่าทีมงานหลังฉากกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่กันแน่ 

คลิปหลุด
ภาพจาก Weibo

           เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไลฟ์ที่มีสตรีมเมอร์สาวสวยทำหน้าที่โฮสต์ และมีผู้ชมออนไลน์กว่า 500 คน เสียงที่ดังขึ้นกะทันหันทำให้คนที่กำลังตั้งใจดูบาสถึงกับอึ้ง ช่องคอมเมนต์แตกทันที โดยเชื่อว่าโฮสต์สาวกำลังทำกิจกรรมเร่าร้อนหลังฉาก แต่ดันลืมปิดไมค์

คลิปหลุด
ภาพจาก Weibo

           โดยมีคอมเมนต์ เช่น "หานตานจะดังแล้ว", "นี่ไม่ได้ปิดเสียงเหรอ", "ดูเหมือนลืมปิดไมค์" รวมถึงมีอีกไม่น้อยที่แซวว่า "ห้องไลฟ์นี้ไม่คิดว่าพวกเราเป็นคนนอกเลย" และ "เลี้ยงบอลเร็วสุด ๆ"

คลิปหลุด
ภาพจาก Weibo

           คลิปดังกล่าวแพร่กระจายบนโซเชียลอย่างรวดเร็ว มียอดเข้าชมหลักล้านครั้ง แต่ก็มีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเสียงที่หลุด จริง ๆ แล้วอาจเป็นความตั้งใจของทีมงาน เนื่องจากขณะนี้แพลตฟอร์มไลฟ์หรือกีฬาหลาย ๆ แห่ง มักมีเนื้อหาลามกแฝง เลยจงใจสร้างเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจ เรียกยอดวิว
 
           อย่างไรก็ตาม หลังเหตุการณ์เสียงกระแทกปริศนา 15 วินาที ทางห้องไลฟ์ดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด 
  

ขอบคุณข้อมูลจาก EBC


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