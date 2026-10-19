คู่กรณี โรโบค็อปเมืองนนท์ ยืนยันไม่ได้กลับรถเส้นทึบ แต่พอมองดูรูปจุดเกิดเหตุ เหลืองเต็ม ๆ

คู่กรณี ส.ต.ท. ธนวัฒน์ หรือ โจ้เม็ดกะจี๊ ยืนยันไม่ได้กลับรถเส้นทึบ แค่เป็นเส้นแบ่งช่องทางเท่านั้น แต่พอดูภาพ เหลืองเต็ม ๆ แบบนี้ใครผิด
จากกรณีที่ ส.ต.ท. ธนวัฒน์ เข้าใจการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี โรโบคอป เมืองนนท์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ท่ามกลางความเสียใจของคนในพื้นที่และชาวเน็ตจำนวนมาก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 ช่อง 3 รายงานว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทางคนขับรถเก๋งที่เป็นคู่กรณี กล่าวว่า ตนขับรถออกจากบ้านเพื่อไปงานศพ มองดูบนถนนแล้วไม่มีรถจึงเลี้ยงออกไป ปรากฏว่า มีรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถตน คนขับมอเตอร์ไซค์นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น
เวลาตนขับรถ ตนเลี้ยวลักษณะนี้เป็นประจำ ส่วนการที่ตำรวจบอกว่า ตนขับรถเส้นทึม ตนไม่ได้มองว่าเป็นเส้นทึบ มันเป็นการแบ่งช่องทาง ถ้าไม่เลี้ยวตรงนี้ก็ต้องขับไปอีกไกล ตนยืนยันว่า ไม่ได้ดื่มสุรา และไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้