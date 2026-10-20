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ต๊ะ นารากร โพสต์ย้อนอดีตถึง ต๋อย ไตรภพ ในวันที่เคยหยุดบริษัท แต่ยังจ่ายเงินเดือนต่อ

          ต๊ะ นารากร โพสต์ย้อนอดีตถึงต๋อย ไตรภพ ในวันที่เคยหยุดบริษัท แต่ไม่หยุดจ้างคน ยังจ่ายเงินเดือนทุกเดือน สมัยไอทีวีถูกปิด พร้อมส่งเสียงถึง กสทช.

ต๊ะ นารากร ต๋อย ไตรภพ

          วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง มีการโพสต์กรณีที่ ต๋อย ไตรภพ ประกาศปิดบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น ข้อความทั้งหมดมีดังนี้

ต๊ะ นารากร ต๋อย ไตรภพ

          ยุครุ่งเรืองของโทรทัศน์ พี่ต๋อย ไตรภพ ถือเป็นรุ่นใหญ่ของวงการทีวีไทย มีรายการดังเรตติ้งดี รายได้สูง และเคยเข้าไปถือหุ้นและบริหารรายการในช่องไอทีวีด้วย

          หลังจากไอทีวีถูกปิด พี่ต๋อยก็หยุดบริษัทไปพักใหญ่ แต่ไม่หยุดจ้างคน ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกเดือน  จนกลับมาผลิตรายการทอล์กโชว์ และรายการอาหาร ครัวคุณต๋อย

          มาถึงวันนี้ (19 ต.ค. 2569) คณะกรรมการบริหาร บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น มีมติเอกฉันท์ให้ปิดกิจการ โดยชี้แจงสาเหตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินอย่างหนัก

          ขอส่งคำถามนี้ไปยังกรรมการ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจกำหนดทิศทางสื่อโทรทัศน์ของไทย เมื่อไหร่ท่านจะทำหน้าที่ของท่านสักที อย่ามัวแต่หวงตำแหน่ง หวงอำนาจ แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง


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ต๊ะ นารากร โพสต์ย้อนอดีตถึง ต๋อย ไตรภพ ในวันที่เคยหยุดบริษัท แต่ยังจ่ายเงินเดือนต่อ โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2569 เวลา 11:31:17 3,186 อ่าน
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