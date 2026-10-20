ต๊ะ นารากร โพสต์ย้อนอดีตถึงต๋อย ไตรภพ ในวันที่เคยหยุดบริษัท แต่ไม่หยุดจ้างคน ยังจ่ายเงินเดือนทุกเดือน สมัยไอทีวีถูกปิด พร้อมส่งเสียงถึง กสทช.
หลังจากไอทีวีถูกปิด พี่ต๋อยก็หยุดบริษัทไปพักใหญ่ แต่ไม่หยุดจ้างคน ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกเดือน จนกลับมาผลิตรายการทอล์กโชว์ และรายการอาหาร ครัวคุณต๋อย
มาถึงวันนี้ (19 ต.ค. 2569) คณะกรรมการบริหาร บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น มีมติเอกฉันท์ให้ปิดกิจการ โดยชี้แจงสาเหตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินอย่างหนัก
ขอส่งคำถามนี้ไปยังกรรมการ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจกำหนดทิศทางสื่อโทรทัศน์ของไทย เมื่อไหร่ท่านจะทำหน้าที่ของท่านสักที อย่ามัวแต่หวงตำแหน่ง หวงอำนาจ แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
วันที่ 20 ตุลาคม 2569 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง มีการโพสต์กรณีที่ ต๋อย ไตรภพ ประกาศปิดบริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
ยุครุ่งเรืองของโทรทัศน์ พี่ต๋อย ไตรภพ ถือเป็นรุ่นใหญ่ของวงการทีวีไทย มีรายการดังเรตติ้งดี รายได้สูง และเคยเข้าไปถือหุ้นและบริหารรายการในช่องไอทีวีด้วย
หลังจากไอทีวีถูกปิด พี่ต๋อยก็หยุดบริษัทไปพักใหญ่ แต่ไม่หยุดจ้างคน ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกเดือน จนกลับมาผลิตรายการทอล์กโชว์ และรายการอาหาร ครัวคุณต๋อย
มาถึงวันนี้ (19 ต.ค. 2569) คณะกรรมการบริหาร บริษัท บอร์น ออพเปอเรชั่น มีมติเอกฉันท์ให้ปิดกิจการ โดยชี้แจงสาเหตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินอย่างหนัก
ขอส่งคำถามนี้ไปยังกรรมการ กสทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจกำหนดทิศทางสื่อโทรทัศน์ของไทย เมื่อไหร่ท่านจะทำหน้าที่ของท่านสักที อย่ามัวแต่หวงตำแหน่ง หวงอำนาจ แต่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง