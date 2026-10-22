อาลัย วราวุธ วุฒิ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ เสียชีวิตกะทันหันหลังสิบล้อชน

วราวุธ วุฒิ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เสียชีวิตกะทันหันจากอุบัติเหตุใน จ.สุราษฎร์ธานี ด้าน ปิยบุตร โพสต์ข้อความรำลึกถึง
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 วงการการเมืองสูญเสีย นายวราวุธ วุฒิ หรือ ตู่ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งปัจจุบันทำงานกับพรรคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยจากไปอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุรถถบรรทุก 10 ล้อชนกับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนายวราวุธเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ด้าน ปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ระบุว่า อำลาอาลัย วราวุธ วุฒิ เมื่อสักครู่ ผมเพิ่งได้รับทราบข่าว มีอุบัติเหตุรถ 10 ล้อชนรถจักรยานยนต์ ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เสียชีวิต คือ นายวราวุธ วุฒิ
ผมเสียใจ เศร้าใจ และใจหายมาก
วราวุธ วุฒิ หรือที่ผมเรียกขานแกว่า พี่ตู่ และน้อง ๆ ที่ทำงานตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ด้วยกันเรียกว่า น้าตู่
พี่ตู่ คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง มุ่งมั่น ในเขตงานสุราษฎร์ธานี
ต่อมา พี่ตู่ลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับท้าย ๆ
เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พี่ตู่ร่วมเดินทางต่อมาพรรคก้าวไกล ลงสมัคร ส.ส. เขต 1 สุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้ง 2566 ได้คะแนน 23,031 มาเป็นลำดับที่ 2 ห่างจากลำดับที่ 1 ประมาณ 5,000 คะแนน
จากนั้น พรรคก้าวไกลถูกยุบ พี่ตู่ก็ยังเดินทางต่อมาที่พรรคประชาชน และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำงานเบื้องหลัง งานสร้างพรรค งานมวลชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตลอดระยะเวลาที่ผมรู้จักและร่วมทำกิจกรรมพรรคการเมืองและรณรงค์ทางการเมืองกับพี่ตู่มา ผมเคารพนับถือในวัตรปฏิบัติและความมุ่งมั่นของพี่ตู่มาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วราวุธ วุฒิ
พี่ตู่สนใจประเด็นปัญหาเรื่องที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและทำกิน ปัญหาราคายาง ราคาปาล์ม
พี่ตู่ยังร่วมรณรงค์กับพวกเราอีกหลายประเด็น ทั้งเรื่องการสร้างสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทุกครั้งที่ผมได้สนทนาด้วย พี่ตู่แสดงถึงความเชื่อมั่นและมีความหวังว่า วันหนึ่ง การเมืองภาคใต้จะเปลี่ยนแปลงได้ และเรียกร้องกับตนเองว่าพวกเราต้องทำงานความคิด งานมวลชน ให้หนักกว่านี้
โดยไม่ต้องสืบค้นประวัติ เมื่อไรก็ตามที่ผมฟังพี่ตู่แสดงความเห็นในที่ประชุม ผมก็รู้ได้ทันทีว่า พี่ตู่ต้องศึกษาและสมาทานลัทธิมาร์กซ์ และวิภาษวิธีทางประวัติศาสตร์ นั่นทำให้เรายิ่งสนทนากันได้สนุกทุกครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานของพรรคในเขตงานภาคใต้ เล่าให้ผมฟังว่า พี่ตู่อุทิศตนเอง นำที่ดินเล็ก ๆ ไปขาย ไปจำนอง เพื่อนำเงินมาเป็นงบประมาณในการรณรงค์หาเสียงตอนปี 2566 และด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ไม่สามารถมีทีมงาน รถ ป้าย หัวคะแนน เงินทอง ได้อย่างมากมายใหญ่โตเหมือนใครเขา พี่ตู่ก็เอาแรงกายเข้าแลก ด้วยการเดินเคาะประตูบ้าน เดินไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อพูดจา รณรงค์ความคิดกับประชาชน
ผมพบพี่ตู่ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาชนจัดงานสัมมนาคณะทำงานทุกจังหวัดในภาคใต้ และเชิญผมไปบรรยายในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี พันธมิตร แนวร่วม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วราวุธ วุฒิ
เป็นเหมือนทุกครั้ง เมื่อวิทยากรท่านอื่น ๆ หรือผมบรรยายจบ เราจะได้ยินความเห็นของพี่ตู่ในวงเสวนา และผมจะตั้งใจฟังเสมอ เพราะพี่ตู่สามารถเอาแนวคิดวิภาษวิธีทางประวัติศาสตร์เข้ามาจับกับการต่อสู้ทางการเมืองของพวกเรา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ในการเสวนาครั้งนั้น พรรคประชาชนได้อบรมการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือการสื่อสารภายในพรรคตัวใหม่ที่เพิ่งทำออกมา พี่ตู่ และอดีตสหาย พคท. เก่าในเขตงานภาคใต้อีกหลายคนที่เข้าร่วมกับพรรค ต่างก็สนใจศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือเหล่านี้ อย่างอดทนและตั้งใจ
ผมยังได้ไปกระเซ้าว่า เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารใหม่ที่พรรคคิดขึ้นนั้น เป็นประโยชน์มากในการทำงานมวลชนและจัดตั้งความคิด ถ้าสมัยที่พวกพี่ ๆ มี น่าจะช่วยในการจัดตั้งและขยายงานได้ง่าย เร็ว และกว้างขึ้น วันนี้ น่าดีใจมากที่พี่ ๆ นักต่อสู้สนใจศึกษาเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์
ก่อนจะลากัน พี่ตู่บอกผมว่า จะกลับไปชวนผู้ปฏิบัติงานจัดงานเสวนาที่สุราษฎร์ธานี และขอเชิญผมไปบรรยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล
วันนี้ พี่ตู่จากไปแล้ว
แม้พี่ตู่จะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ แต่อย่างน้อย พี่ตู่ก็ได้เห็นโอกาสความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง และผมเชื่อว่า พี่ตู่ยังคงคิดเหมือนผม เหมือนเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกหลายคนว่า
ในไม่ช้า การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอเพียงเรามุ่งมั่นลงมือทำ จัดตั้งคน ความคิด เครือข่าย ให้มากขึ้น
ด้วยความเคารพนับถือและอำลาอาลัย แด่ วราวุธ วุฒิ