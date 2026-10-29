ช่างเอ๋ เปิดปาก แจงปมเงิน 45 ล้าน ชัดได้เงินจากบัญชีมูลนิธิดังจริงไหม เผยจุดที่เริ่มเอะใจ

ช่างเอ๋ ออกมาแจงปมเงิน 45 ล้านบาท ยอมรับมีเงินจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดีโอนเข้าบัญชี เผยถูกขอให้ทยอยโอนคืน พร้อมเผยจุดที่เริ่มเอะใจจนตัดสินใจไม่ทำต่อ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญเกี่ยวกับปมเงิน 45 ล้านบาท ของมูลนิธิดัง สำหรับช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่หลายเพจเผยว่ามีเส้นเงินโอนไปจากมูลนิธิ ก่อนจะถูกโอนคืนให้กับสามีของจิตอาสาคนดัง
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ช่างเอ๋ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ โดยชี้แจงว่า เงินที่เกี่ยวข้องมี 2 ส่วน ได้แก่ เงินค่าก่อสร้างพูลวิลล่าใน จ.ภูเก็ต และเงินอีก 45 ล้านบาท ซึ่งได้รับโอนเข้าบัญชีแล้วถูกขอให้โอนคืน
สำหรับเงินส่วนแรก เป็นค่าก่อสร้างพูลวิลล่า 3 หลัง มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท ในโครงการร่วมทุนกับก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม ปนัดดา โดยตกลงแบ่งสัดส่วนการลงทุน 60 ต่อ 40 ตั้งอยู่บนที่ดินของบุ๋มจำนวน 2 แปลง รวม 2 ไร่ เดิมวางแผนสร้างทั้งหมด 8 หลัง แต่ดำเนินการก่อสร้างไปได้ 3 หลัง เริ่มงานประมาณเดือนเมษายน 2568
ช่างเอ๋ระบุว่า เงินค่าก่อสร้างมาจาก 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีของก๊อต อธิป บัญชีส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา และบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
เปิดที่มาเงิน 45 ล้าน
ส่วนเงินอีก 45 ล้านบาท ช่างเอ๋ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ต หรือการก่อสร้างอาคารใน จ.ปทุมธานี โดยเล่าว่า ก๊อต อธิป เป็นผู้ติดต่อขอข้อมูลบัญชีธนาคารของตน ก่อนมีเงินโอนเข้ามาจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา
หลังจากนั้น ก๊อต อธิป ได้ขอให้โอนเงินกลับคืนเป็นยอดย่อยหลายรายการ โดยไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ต้องโอนแต่ละครั้ง ขณะที่แอปพลิเคชันธนาคารของช่างเอ๋สามารถโอนได้ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท จึงต้องแบ่งยอดโอนให้สอดคล้องกับข้อจำกัดดังกล่าว ส่วนยอดที่เกินจากการโอนผ่านแอปพลิเคชัน มีการดำเนินการผ่านธนาคาร
ช่างเอ๋ยืนยันว่า ได้โอนเงินคืนครบตามจำนวนที่ได้รับมา โดยในช่วงแรกไม่ได้คิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต แต่เมื่อมีการขอให้แบ่งยอดโอนหลายครั้ง ก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจ จึงแจ้ง ก๊อต อธิป ว่าไม่ต้องการทำสิ่งที่อาจมีความเสี่ยง และยุติการดำเนินการดังกล่าวในเวลาต่อมา
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
ยันไม่เกี่ยวสร้างอาคาร 4 หลังที่ปทุมธานี
ช่างเอ๋ยังยืนยันว่า ตนรับผิดชอบงานก่อสร้างเฉพาะพูลวิลล่าใน จ.ภูเก็ต ส่วนโครงการก่อสร้างอาคาร 4 หลังใน จ.ปทุมธานี ไม่ได้เข้าไปดำเนินงานแต่อย่างใด โดยเคยจัดทำใบเสนอราคาให้เท่านั้น แต่ไม่ได้รับงานก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังชี้แจงถึงกรณีคดีบุกรุกป่าในพื้นที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่า ตนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่ได้รับการประสานจาก ก๊อต อธิป ให้นำรถแบ็กโฮขึ้นไปดำเนินการทำสนามเทรลในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุม
ช่างเอ๋ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ ก๊อต อธิป เคยแจ้งว่าพื้นที่มีเอกสาร ภ.บ.ท. 5 ภายหลังถูกจับกุม ทนายความฝ่ายก๊อตพยายามให้ตนรับสารภาพ จึงต้องปรึกษาทนายเดชาเพื่อดำเนินการต่อสู้คดี โดยยืนยันว่าตนทำหน้าที่เพียงประสานงานนำรถแบ็กโฮขึ้นไป ไม่ใช่ผู้ครอบครองที่ดิน
ภาพจาก โหนกระแส
เผยติดต่อก๊อตไม่ได้ตั้งแต่ 14 มี.ค.
ช่างเอ๋เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องการลงบันทึกประจำวัน เนื่องจากถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกให้ชี้แจงเรื่องภาษี โดยก่อนหน้านี้ก๊อตเคยบอกว่าจะช่วยจัดการเรื่องดังกล่าวให้ แต่ตนไม่สามารถติดต่อ ก๊อต อธิป ได้อีกเลยตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2569
ช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ ช่างเอ๋ ฝากถึง บุ๋ม ปนัดดา ว่า อยากให้ติดต่อมาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน โดยต้องการให้ทุกฝ่ายได้หารือถึงข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาต่อไป
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ
อ่านข่าว : สรปุก ร่ำไห้ผิดหวัง ปธ. มูลนิธิดัง พ้อสิบกว่าปีที่เชื่อใจ ทำไมไม่บอกกัน ปมเรื่องเงิน 45 ล้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ