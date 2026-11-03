นักบินสาวอนาคตไกล ได้ใบอนุญาตตั้งแต่ ม.ปลาย สลดเป็น 1 ใน 9 เหยื่อเครื่องบินตก

นักบินสาวอนาคตไกล วัย 20 คือ 1 ใน 9 เหยื่อ Learjet 60 เครื่องบินเจ็ตตกในฟลอริดา พบได้ใบอนุญาตนักบินก่อนใบขับขี่ ชั่วโมงบินกว่า 1,300 - ครอบครัวมหาเศรษฐีดับพร้อมกัน
ล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือในบันทึกเสียงการติดต่อกับหอบังคับการบินก่อนเครื่องตก ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วว่าคือ นาทาเลีย ฟิลเกรัส นักบินสาววัย 20 ปี ที่ได้ใบอนุญาตนักบินตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมปลาย
ภาพจาก Threads @itsnatfilg
โดย คามิลา แม่ของนาทาเลีย ยืนยันกับนิวยอร์กโพสต์ ว่า นาทาเลียคือผู้ช่วยนักบินบนเครื่องลำดังกล่าว ลูกสาวซึ่งกำลังจะอายุครบ 21 ปี ในเดือนมกราคม ทำงานเป็นนักบินพาณิชย์มาได้ 9 เดือนแล้ว
ผู้เป็นแม่ยังกล่าวทั้งน้ำตาว่า "ฉันอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตตามความฝัน แต่ฉันก็รู้ว่าความฝันของเธอจะเป็นสิ่งที่พรากเธอไปจากฉัน ฉันรู้ว่าเครื่องบินจะพรากเธอไปจากฉัน ฉันรู้มาตลอด แต่ฉันก็ภูมิใจในตัวเธอมาก ฉันรู้ว่าเธอได้ใช้ชีวิตตามความฝันแล้ว"
ด้าน เทียโก คอร์เตเลติ วัย 44 ปี สามีของคามิลา เผยว่า นาทาเลียมีชั่วโมงบินสะสม 1,300 ชั่วโมง
นอกจากนี้พบว่านาทาเลียยังส่งข้อความหา จัสติน แฟนหนุ่มของเธอ เพียง 10 นาที ก่อนเครื่องบินตก โดยระบุว่า "ฉันเจอหลุมอากาศ ฉันเจอน้ำแข็ง"
ภาพจาก Threads @itsnatfilg
นาทาเลียเติบโตในเคาน์ตีปาล์มบีช และเคยเป็นข่าวในสื่อท้องถิ่นเมื่อเดือนตุลาคม 2566 หลังได้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี ขณะยังเรียนชั้น ม.6 เรียกว่าบินได้ก่อนที่จะมีใบขับขี่รถยนต์เสียอีก
โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS12 ขณะนั้นว่า "หนูต้องอวดแน่นอนค่ะ เพราะคนชอบพูดว่า 'อ้าว ขับรถไม่เป็นเหรอ' แล้วหนูก็ตอบว่า 'ใช่ แต่หนูบินได้นะ'"
ทั้งนี้ โครงการ Aviation Academy ของเขตการศึกษาเคาน์ตีปาล์มบีช เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตนักบินให้นาทาเลีย หลังเปิดโครงการในปี 2566 ต่อมาเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนการบินอเมริกันฟลายเออร์ส สาขาปอมปาโนบีช รัฐฟลอริดา ก่อนจะไปเป็นครูสอนการบินที่ฟอร์ตลอเดอร์เดล แล้วจึงได้งานนักบิน โดยครอบครัวเผยว่า เธอฝันอยากเป็นนักบินของสายการบินพาณิชย์ แต่ยังอายุน้อยเกินกว่าจะสมัครงานกับอเมริกันแอร์ไลน์ส
ไม่นานก่อนเกิดเหตุ นาทาเลียยังได้โพสต์คลิปขณะบินคู่กับแฟนหนุ่ม พร้อมข้อความว่า "บ่อยแค่ไหนที่จะได้เห็นนักบิน 2 คนอายุไม่ถึง 21 ปี ที่มีทั้งใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ เครื่องยนต์หลายเครื่อง การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และครูการบิน"
"ทุกคนประทับใจในตัวเธอมาก เขาจ้างเธอเพราะรู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนและรักงานนี้มากแค่ไหน ฉันรู้ว่าถ้าเลือกได้ว่าจะจากไปแบบไหน เธอยังคงเลือกเส้นทางนี้ แต่ฉันไม่อยากให้มันเร็วขนาดนี้" คามิลา กล่าว
ภาพจาก X @prolific369
ขณะที่เว็บไซต์ CBS News รายงานถึงบันทึกเสียงการติดต่อระหว่างห้องนักบินกับหอบังคับการบิน โดยก่อนเกิดเหตุมีเสียงจากห้องนักบินแจ้งว่า "เรากำลังจัดการกับน้ำแข็งอยู่ แต่มีหลุมอากาศระดับปานกลาง" ก่อนจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายครั้งท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้าย
"722 บราโว เดลตา เรากำลังลดระดับที่ 8,000 เมย์เดย์ เมย์เดย์ เรากำลังลดระดับ 10,000 ฟุตต่อนาที" ก่อนที่ข้อความจะยิ่งน่าตกใจขึ้นในช่วงสุดท้ายว่า "ประกาศภาวะฉุกเฉิน 722 บราโว เดลตา เราอยู่ในสภาวะความเร็วเกินขีดจำกัด กำลังลดระดับ 20,000 ฟุตต่อนาที"
ข้อมูลที่เครื่องบินส่งออกมาครั้งสุดท้ายระบุว่า เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงเกือบ 9,000 ฟุต (ราว 2.7 กิโลเมตร) ก่อนจะดิ่งหัวลงด้วยความเร็วมากกว่า 32,000 ฟุตต่อนาที หรือราว 584 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพอากาศอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุครั้งนี้
โรเบิร์ต ซัมวอลต์ อดีตประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) อธิบายว่า หากสูญเสียการควบคุมเพราะน้ำแข็งเกาะแล้ว จะดึงเครื่องกลับมาได้ยากมาก เพราะน้ำแข็งนอกจากเพิ่มน้ำหนัก ยังรบกวนการไหลของอากาศเหนือปีก ส่งผลต่อสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์อย่างรุนแรง ขณะที่ NTSB เผยว่า พบหลักฐานว่าเครื่องบินเริ่มแตกออกเป็นชิ้นส่วนก่อนกระแทกพื้น
ภาพจาก X @prolific369
สำหรับกัปตันของเที่ยวบิน คือ เจฟฟรีย์ เกรกอรี วัย 55 ปี ส่วนผู้โดยสารอีก 7 คน ครอบครัวได้ออกแถลงการณ์ยืนยันรายชื่อแล้ว ได้แก่
ทั้งนี้ เว็บไซต์เอ็กซ์เพรส รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน หรือราว 6 เดือนก่อนเกิดเหตุ อดัมเคยโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า "คุณไม่จำเป็นต้องทำเครื่องบินตกเพื่อเรียนรู้วิธีบิน... และคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจาก VC เพื่อสร้างธุรกิจ" ซึ่งหลังเกิดเหตุ ข้อความนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกสะเทือนใจ
ด้านแถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า "อดัมและเฮเลนเป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเท และเอ็มมากับชาร์ลีคือแสงสว่างในชีวิตของพวกเขา... อานิตา มาเรีย ดูแลเอ็มมาและชาร์ลีด้วยความอ่อนโยนและทุ่มเท เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริง... หัวใจของเรายังอยู่กับครอบครัวของนักบิน ซึ่งกำลังโศกเศร้าไปพร้อมกับเรา" พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้
จากกรณีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่น Learjet 60 ตกลงในย่านชุมชนเมืองกรีนเอเคอร์ส เคาน์ตีปาล์มบีช รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะบินจากเมืองออสติน รัฐเทกซัส มุ่งหน้าไปบาฮามาส โดยก่อนเกิดเหตุเครื่องบินตก นักบินแจ้งหอบังคับการบินว่าเจอสภาพอากาศแปรปรวนและมีน้ำแข็งเกาะ ก่อนเครื่องจะดิ่งลงอย่างรุนแรงจนกระแทกพื้นและเกิดไฟลุกท่วม ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้ง 9 คนเสียชีวิตยกลำ
ล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ผู้ช่วยนักบินของเที่ยวบินดังกล่าว ซึ่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือในบันทึกเสียงการติดต่อกับหอบังคับการบินก่อนเครื่องตก ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วว่าคือ นาทาเลีย ฟิลเกรัส นักบินสาววัย 20 ปี ที่ได้ใบอนุญาตนักบินตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมปลาย
ภาพจาก Threads @itsnatfilg
โดย คามิลา แม่ของนาทาเลีย ยืนยันกับนิวยอร์กโพสต์ ว่า นาทาเลียคือผู้ช่วยนักบินบนเครื่องลำดังกล่าว ลูกสาวซึ่งกำลังจะอายุครบ 21 ปี ในเดือนมกราคม ทำงานเป็นนักบินพาณิชย์มาได้ 9 เดือนแล้ว
ผู้เป็นแม่ยังกล่าวทั้งน้ำตาว่า "ฉันอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตตามความฝัน แต่ฉันก็รู้ว่าความฝันของเธอจะเป็นสิ่งที่พรากเธอไปจากฉัน ฉันรู้ว่าเครื่องบินจะพรากเธอไปจากฉัน ฉันรู้มาตลอด แต่ฉันก็ภูมิใจในตัวเธอมาก ฉันรู้ว่าเธอได้ใช้ชีวิตตามความฝันแล้ว"
ด้าน เทียโก คอร์เตเลติ วัย 44 ปี สามีของคามิลา เผยว่า นาทาเลียมีชั่วโมงบินสะสม 1,300 ชั่วโมง
นอกจากนี้พบว่านาทาเลียยังส่งข้อความหา จัสติน แฟนหนุ่มของเธอ เพียง 10 นาที ก่อนเครื่องบินตก โดยระบุว่า "ฉันเจอหลุมอากาศ ฉันเจอน้ำแข็ง"
ภาพจาก Threads @itsnatfilg
ได้ใบอนุญาตนักบินก่อนใบขับขี่รถยนต์
นาทาเลียเติบโตในเคาน์ตีปาล์มบีช และเคยเป็นข่าวในสื่อท้องถิ่นเมื่อเดือนตุลาคม 2566 หลังได้ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี ขณะยังเรียนชั้น ม.6 เรียกว่าบินได้ก่อนที่จะมีใบขับขี่รถยนต์เสียอีก
โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CBS12 ขณะนั้นว่า "หนูต้องอวดแน่นอนค่ะ เพราะคนชอบพูดว่า 'อ้าว ขับรถไม่เป็นเหรอ' แล้วหนูก็ตอบว่า 'ใช่ แต่หนูบินได้นะ'"
ทั้งนี้ โครงการ Aviation Academy ของเขตการศึกษาเคาน์ตีปาล์มบีช เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำใบอนุญาตนักบินให้นาทาเลีย หลังเปิดโครงการในปี 2566 ต่อมาเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนการบินอเมริกันฟลายเออร์ส สาขาปอมปาโนบีช รัฐฟลอริดา ก่อนจะไปเป็นครูสอนการบินที่ฟอร์ตลอเดอร์เดล แล้วจึงได้งานนักบิน โดยครอบครัวเผยว่า เธอฝันอยากเป็นนักบินของสายการบินพาณิชย์ แต่ยังอายุน้อยเกินกว่าจะสมัครงานกับอเมริกันแอร์ไลน์ส
ไม่นานก่อนเกิดเหตุ นาทาเลียยังได้โพสต์คลิปขณะบินคู่กับแฟนหนุ่ม พร้อมข้อความว่า "บ่อยแค่ไหนที่จะได้เห็นนักบิน 2 คนอายุไม่ถึง 21 ปี ที่มีทั้งใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ เครื่องยนต์หลายเครื่อง การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และครูการบิน"
"ทุกคนประทับใจในตัวเธอมาก เขาจ้างเธอเพราะรู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนและรักงานนี้มากแค่ไหน ฉันรู้ว่าถ้าเลือกได้ว่าจะจากไปแบบไหน เธอยังคงเลือกเส้นทางนี้ แต่ฉันไม่อยากให้มันเร็วขนาดนี้" คามิลา กล่าว
ภาพจาก X @prolific369
เปิดเสียงวิทยุนาทีระทึก ก่อนเครื่องดิ่งพสุธา
ขณะที่เว็บไซต์ CBS News รายงานถึงบันทึกเสียงการติดต่อระหว่างห้องนักบินกับหอบังคับการบิน โดยก่อนเกิดเหตุมีเสียงจากห้องนักบินแจ้งว่า "เรากำลังจัดการกับน้ำแข็งอยู่ แต่มีหลุมอากาศระดับปานกลาง" ก่อนจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายครั้งท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้าย
"722 บราโว เดลตา เรากำลังลดระดับที่ 8,000 เมย์เดย์ เมย์เดย์ เรากำลังลดระดับ 10,000 ฟุตต่อนาที" ก่อนที่ข้อความจะยิ่งน่าตกใจขึ้นในช่วงสุดท้ายว่า "ประกาศภาวะฉุกเฉิน 722 บราโว เดลตา เราอยู่ในสภาวะความเร็วเกินขีดจำกัด กำลังลดระดับ 20,000 ฟุตต่อนาที"
ข้อมูลที่เครื่องบินส่งออกมาครั้งสุดท้ายระบุว่า เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงเกือบ 9,000 ฟุต (ราว 2.7 กิโลเมตร) ก่อนจะดิ่งหัวลงด้วยความเร็วมากกว่า 32,000 ฟุตต่อนาที หรือราว 584 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้านเจ้าหน้าที่ระบุว่าสภาพอากาศอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุครั้งนี้
โรเบิร์ต ซัมวอลต์ อดีตประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) อธิบายว่า หากสูญเสียการควบคุมเพราะน้ำแข็งเกาะแล้ว จะดึงเครื่องกลับมาได้ยากมาก เพราะน้ำแข็งนอกจากเพิ่มน้ำหนัก ยังรบกวนการไหลของอากาศเหนือปีก ส่งผลต่อสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์อย่างรุนแรง ขณะที่ NTSB เผยว่า พบหลักฐานว่าเครื่องบินเริ่มแตกออกเป็นชิ้นส่วนก่อนกระแทกพื้น
ภาพจาก X @prolific369
เปิดรายชื่อ 9 ผู้เสียชีวิต มีซีอีโอบริษัทเทคทั้งครอบครัว
สำหรับกัปตันของเที่ยวบิน คือ เจฟฟรีย์ เกรกอรี วัย 55 ปี ส่วนผู้โดยสารอีก 7 คน ครอบครัวได้ออกแถลงการณ์ยืนยันรายชื่อแล้ว ได้แก่
- อดัม โรบินสัน วัย 45 ปี มหาเศรษฐี ซีอีโอและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ผู้ก่อตั้งบริษัทเทค Retention.com
- เฮเลน ชาร์ป วัย 40 ปี ภรรยาของอดัม
- เอ็มมา วัย 4 ขวบ ลูกของอดัมและเฮเลน
- ชาร์ลี วัย 2 ขวบ ลูกของอดัมและเฮเลน
- อานิตา มาเรีย เซตินา พี่เลี้ยงเด็ก
- เรเชล รีด เพื่อนของครอบครัวโรบินสัน
- ชาร์มี เฟอร์ เพื่อนของครอบครัวโรบินสัน
- เจฟฟรีย์ เกรกอรี วัย 55 ปี กัปตัน
- นาทาเลีย ฟิลเกรัส วัย 20 ปี ผู้ช่วยนักบิน
ทั้งนี้ เว็บไซต์เอ็กซ์เพรส รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน หรือราว 6 เดือนก่อนเกิดเหตุ อดัมเคยโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า "คุณไม่จำเป็นต้องทำเครื่องบินตกเพื่อเรียนรู้วิธีบิน... และคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจาก VC เพื่อสร้างธุรกิจ" ซึ่งหลังเกิดเหตุ ข้อความนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกสะเทือนใจ
ด้านแถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า "อดัมและเฮเลนเป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเท และเอ็มมากับชาร์ลีคือแสงสว่างในชีวิตของพวกเขา... อานิตา มาเรีย ดูแลเอ็มมาและชาร์ลีด้วยความอ่อนโยนและทุ่มเท เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างแท้จริง... หัวใจของเรายังอยู่กับครอบครัวของนักบิน ซึ่งกำลังโศกเศร้าไปพร้อมกับเรา" พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, CBS News, CBS News Miami, NBC Miami, Express, AOL