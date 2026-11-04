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ดีเดย์ค่าตั๋วรถไฟฟ้าใหม่ ลดค่าครองชีพ ต่ำสุด 17 บาท สูงสุด 45 บาท ใครได้สิทธิบ้าง

          ดีเดย์ค่าตั๋วรถไฟฟ้าใหม่ ลดค่าครองชีพ ต่ำสุด 17 บาท สูงสุด 45 บาท ตลอดปี 2570 รถสายไหนบ้างเข้าร่วมโครงการ

ค่าตั๋วรถไฟฟ้าใหม่
ภาพจาก J-Alone / Shutterstock.com

          หนึ่งในนโยบายสำคัญในการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน คือ การให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้าราคาถูก นอกจากจะช่วยประหยัดแล้ว ยังช่วยในเรื่องความสะดวก ความเร็วในการเดินทางด้วย

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ครม. อนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยกำหนดค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมไม่เกิน 17 บาท สูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว และจะไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน

รถไฟฟ้าสายใดบ้างเข้าร่วมโครงการ

          ทุกสายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ระยะเวลาดำเนินการ

          1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2570



ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส
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ดีเดย์ค่าตั๋วรถไฟฟ้าใหม่ ลดค่าครองชีพ ต่ำสุด 17 บาท สูงสุด 45 บาท ใครได้สิทธิบ้าง โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:09:18
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