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มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์ 382 หน้า เส้นทางเงินบริจาค ยันโปร่งใส ตรวจสอบได้

          มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์ รับบริจาค 382 หน้า ชี้แจงชัดความเคลื่อนไหวเป็นยังไง ยันโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเป็นเงินบริจาคช่วง 7 เดือน

มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์รับบริจาค

          จากกระแสข่าวร้อนเกี่ยวกับมูลนิธิและเงินบริจาค ทำให้สังคมหันมาจับตากลุ่มคนดังอื่น ๆ ที่จัดทำมูลนิธิเช่นกัน ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) ทาง มูลนิธิคนตื่นธรรม ก็ได้ออกมาเปิดสเตตเมนต์ 382 หน้า ชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับบริจาคของทางมูลนิธิ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน

          โดยการรับบริจาคของ "มูลนิธิคนตื่นธรรม" เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 3 พฤศจิกายน 2569 ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสุวินทวงศ์ หนองจอก เลขที่บัญชี 229-124-2149 ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตื่นธรรม 

          ซึ่งทางมูลนิธิคนตื่นธรรมได้มีการร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอื่นเพื่อทำคุณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จำนวน 2 มูลนิธิ ดังนี้

มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์รับบริจาค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม


          1. มูลนิธิชีวาสมุทร (เอกสารแนบหน้าที่ 85 วันที่ 19-5-2569)

          2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารแนบหน้าที่ 92 วันที่ 24-5-2569)

          3. ชี้แจงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยรับ (เอกสารแนบหน้าที่ 116 วันที่ 19-6-2569)

          ทั้งนี้ การเปิดรับบริจาคเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีการบังคับหรือกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการร่วมบริจาค ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกความไว้วางใจ และทุกความร่วมมือที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคนตื่นธรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

          สำหรับรายละเอียดสเตตเมนต์ทั้ง 382 หน้า ของ มูลนิธิคนตื่นธรรม สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้ 


มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์รับบริจาค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม

มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์รับบริจาค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม

มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์รับบริจาค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม
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มูลนิธิคนตื่นธรรม กางสเตตเมนต์ 382 หน้า เส้นทางเงินบริจาค ยันโปร่งใส ตรวจสอบได้ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:29:36 2,176 อ่าน
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