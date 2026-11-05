ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป อึ้งเงินบริจาคกว่า 900 ล้าน เข้ามูลนิธิแค่ 20%

ด่วน ! ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป หลังพบเส้นเงินบริจาคกว่า 900 ล้าน เอาเข้ามูลนิธิแค่ 20% ยึดทรัพย์แล้วกว่า 100 ล้าน
ภาพจาก Instagram boompanadda
ภาพจาก Instagram godatip6060
โดยในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางเงินและการดำเนินกิจการของมูลนิธิองค์กรทำดี ภายใต้การจัดการของ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้าน ส่วนการออกหมายเรียกหรือหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขอเวลาให้ตำรวจทำงาน 1-2 วัน เพื่อประชุมสรุปความพร้อมของสำนวนคดี ซึ่งทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐาน
ภาพจาก Instagram boompanadda
ภาพจาก Instagram godatip6060
จากกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป กับประเด็นเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของมูลนิธีองค์กรทำดี ซึ่งทางตำรวจ ผบก.ปอศ. ได้อายัดทรัพย์สินส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วย ก๊อต อธิป ตลอดจนลูกกับพ่อแม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านนั้น
ภาพจาก Instagram boompanadda
ภาพจาก Instagram godatip6060
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า มีความเป็นไปได้สูงที่วันนี้ทางตำรวจจะขอศาลอนุมัติหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งไทม์ไลน์เมื่อวาน (4 พฤศจิกายน) ว่าน่าจะเป็นภายใน 1-2 วันนี้
โดยในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางเงินและการดำเนินกิจการของมูลนิธิองค์กรทำดี ภายใต้การจัดการของ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้าน ส่วนการออกหมายเรียกหรือหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขอเวลาให้ตำรวจทำงาน 1-2 วัน เพื่อประชุมสรุปความพร้อมของสำนวนคดี ซึ่งทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐาน
ภาพจาก Instagram boompanadda
ภาพจาก Instagram godatip6060
ล่าสุด Bright TV รายงานว่า ทางตำรวจ ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป แล้ว หลังตรวจสอบพบยอดเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ยอดกว่า 900 ล้านบาท แต่นำเข้ามูลนิธิเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, เรื่องเล่าเช้านี้