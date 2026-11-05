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ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป อึ้งเงินบริจาคกว่า 900 ล้าน เข้ามูลนิธิแค่ 20%

          ด่วน ! ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป หลังพบเส้นเงินบริจาคกว่า 900 ล้าน เอาเข้ามูลนิธิแค่ 20% ยึดทรัพย์แล้วกว่า 100 ล้าน

ขอออกหมายจับ บุ๋ม - ก๊อต

          จากกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป กับประเด็นเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของมูลนิธีองค์กรทำดี ซึ่งทางตำรวจ ผบก.ปอศ. ได้อายัดทรัพย์สินส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วย ก๊อต อธิป ตลอดจนลูกกับพ่อแม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านนั้น 

ขอออกหมายจับ บุ๋ม - ก๊อต
ภาพจาก Instagram boompanadda

ขอออกหมายจับ บุ๋ม - ก๊อต
ภาพจาก Instagram godatip6060

          วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2569) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า มีความเป็นไปได้สูงที่วันนี้ทางตำรวจจะขอศาลอนุมัติหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งไทม์ไลน์เมื่อวาน (4 พฤศจิกายน) ว่าน่าจะเป็นภายใน 1-2 วันนี้ 

          โดยในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางเงินและการดำเนินกิจการของมูลนิธิองค์กรทำดี ภายใต้การจัดการของ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้าน ส่วนการออกหมายเรียกหรือหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ขอเวลาให้ตำรวจทำงาน 1-2 วัน เพื่อประชุมสรุปความพร้อมของสำนวนคดี ซึ่งทุกอย่างว่าไปตามพยานหลักฐาน 

ขอออกหมายจับ บุ๋ม - ก๊อต
ภาพจาก Instagram boompanadda

ขอออกหมายจับ บุ๋ม - ก๊อต
ภาพจาก Instagram godatip6060

          ล่าสุด Bright TV รายงานว่า ทางตำรวจ ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป แล้ว หลังตรวจสอบพบยอดเงินบริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ยอดกว่า 900 ล้านบาท แต่นำเข้ามูลนิธิเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, เรื่องเล่าเช้านี้
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ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา - ก๊อต อธิป อึ้งเงินบริจาคกว่า 900 ล้าน เข้ามูลนิธิแค่ 20% โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:53:16 5,467 อ่าน
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