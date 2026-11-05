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ชื่นชม ครูตุ๊กตา จากอดีตเด็กวัด คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ปลื้มได้บรรจุโรงเรียนบ้านเกิด

          เปิดเรื่องราว ครูตุ๊กตา อดีตเด็กวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี ต่อสู้จนคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ล่าสุดบรรจุครูผู้ช่วยในบ้านเกิดได้สำเร็จ

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย

          กลายเป็นเรื่องราวน่าประทับใจ สำหรับความสำเร็จของ น.ส.ศันสนีย์ ตาบู้ หรือ ตุ๊กตา เด็กสาวกลุ่มชาติพันธุ์จาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่เติบโตมาท่ามกลางความยากลำบาก จากเด็กวัดที่อาศัยใบบุญวัดและความเมตตาของหลวงพ่อพงษ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น จนมีโอกาสได้เรียนหนังสือ พลิกความคิดจากเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเอง สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.66 และกำลังก้าวสู่การเป็นข้าราชการครูในบ้านเกิด

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

          ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) เพจเฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รัก ด้วยความภาคภูมิใจจากใจหลวงพ่อ หลวงพ่อขอแสดงความยินดีกับน้องตุ๊กตา ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          หลวงพ่อรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศิษย์คนหนึ่งก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และได้ทำหน้าที่อันทรงคุณค่าต่อสังคม

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดนาขุนแสน-แกละประชานุกูล

          หลวงพ่อเชื่อมั่นว่า น้องตุ๊กตาจะเป็นครูที่ดี เป็นครูผู้มีความเมตตา มีคุณธรรม และมีความเสียสละ เพราะหลวงพ่อได้อบรมบ่มเพาะ สั่งสอน และปลูกฝังสิ่งดีงามให้มาเป็นอย่างดี

          หลวงพ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องตุ๊กตาจะนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่ครู เป็นคนดีของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา

          ขอให้น้องตุ๊กตาจงตั้งใจทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ และขอให้ความดีที่ได้กระทำเป็นเครื่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

          ความสำเร็จของศิษย์ คือความภาคภูมิใจของครูผู้สั่งสอน หลวงพ่อขอแสดงความยินดีด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีจากใจ"

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

จากเด็กวัด สู่ครูผู้ช่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี




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ชื่นชม ครูตุ๊กตา จากอดีตเด็กวัด คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ปลื้มได้บรรจุโรงเรียนบ้านเกิด โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:39:23
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