ชื่นชม ครูตุ๊กตา จากอดีตเด็กวัด คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ปลื้มได้บรรจุโรงเรียนบ้านเกิด

เปิดเรื่องราว ครูตุ๊กตา อดีตเด็กวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี ต่อสู้จนคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ล่าสุดบรรจุครูผู้ช่วยในบ้านเกิดได้สำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
หลวงพ่อรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศิษย์คนหนึ่งก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และได้ทำหน้าที่อันทรงคุณค่าต่อสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดนาขุนแสน-แกละประชานุกูล
หลวงพ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องตุ๊กตาจะนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่ครู เป็นคนดีของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา
ขอให้น้องตุ๊กตาจงตั้งใจทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ และขอให้ความดีที่ได้กระทำเป็นเครื่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ความสำเร็จของศิษย์ คือความภาคภูมิใจของครูผู้สั่งสอน หลวงพ่อขอแสดงความยินดีด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีจากใจ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
กลายเป็นเรื่องราวน่าประทับใจ สำหรับความสำเร็จของ น.ส.ศันสนีย์ ตาบู้ หรือ ตุ๊กตา เด็กสาวกลุ่มชาติพันธุ์จาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่เติบโตมาท่ามกลางความยากลำบาก จากเด็กวัดที่อาศัยใบบุญวัดและความเมตตาของหลวงพ่อพงษ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น จนมีโอกาสได้เรียนหนังสือ พลิกความคิดจากเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเอง สู่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.66 และกำลังก้าวสู่การเป็นข้าราชการครูในบ้านเกิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ล่าสุด (4 พฤศจิกายน 2569) เพจเฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รัก ด้วยความภาคภูมิใจจากใจหลวงพ่อ หลวงพ่อขอแสดงความยินดีกับน้องตุ๊กตา ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนวัดนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลวงพ่อรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศิษย์คนหนึ่งก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และได้ทำหน้าที่อันทรงคุณค่าต่อสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดนาขุนแสน-แกละประชานุกูล
หลวงพ่อเชื่อมั่นว่า น้องตุ๊กตาจะเป็นครูที่ดี เป็นครูผู้มีความเมตตา มีคุณธรรม และมีความเสียสละ เพราะหลวงพ่อได้อบรมบ่มเพาะ สั่งสอน และปลูกฝังสิ่งดีงามให้มาเป็นอย่างดี
หลวงพ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องตุ๊กตาจะนำสิ่งที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำหน้าที่ครู เป็นคนดีของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติ ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา
ขอให้น้องตุ๊กตาจงตั้งใจทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ และขอให้ความดีที่ได้กระทำเป็นเครื่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ความสำเร็จของศิษย์ คือความภาคภูมิใจของครูผู้สั่งสอน หลวงพ่อขอแสดงความยินดีด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีจากใจ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี