หนุ่ม กรรชัย แซว พุทธ อภิวรรณ ชวนมาอยู่ช่อง 3 ด้วยกัน ทำคนดูคอมเมนต์พีค

หนุ่ม กรรชัย เอ่ยปากชวน พุทธ อภิวรรณ มาอยู่ช่อง 3 ด้วยกันกลางรายการ ทำคนดูอดคอมเมนต์ไม่ได้
เรียกว่าเป็น 2 ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง สำหรับ หนุ่ม กรรชัย และ พุทธ อภิวรรณ ซึ่งเร็ว ๆ นี้ทั้งคู่เข้าต่างเข้าให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยาน หลังบริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ล่าสุด (5 พฤศจิกายน 2569) หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 หลังเปิดคลิปเสียงที่ พุทธ อภิวรรณ สัมภาษณ์ องุ่น เหรัญญิก บุ๋ม ปนัดดา ผ่านช่อง Phuttha talk ว่า ยอมรับว่า ช่วงนี้ก็จะเห็นหน้าคุณพุทธในช่อง 3 อยู่บ่อย ๆ นะ เราก็ต้องขอบคุณคุณพุทธมาก ขออนุญาตเอาคุณพุทธมาออกในข่าว
แต่ถ้าจะไม่ต้องขออนุญาตกันมาก คุณพุทธก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันก็จบ ใช่ไหม ชวนกันผ่านหน้าจอเลย ถ้าพุทธได้ยินอยู่ก็อย่าหาว่าเสียมารยาทนะ ถ้าจะออกบ่อยขนาดนี้ในช่อง 3 ก็มาอยู่ที่นี่แหละ
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ช่วงท้าย หนุ่ม กรรชัย แซวตัวเองว่า พอเอ่ยปากชวนแบบนี้ เดี๋ยวนาย (บอสช่อง 3) โทร . มา ว่าไอ้หนุ่มถามนายหรือยัง
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับฮือฮาหากคู่นี้มาอยู่ช่องเดียวกัน เรียกว่าน่าจะเป็นกำไรของผู้ชม แต่อาจเป็นฝันร้ายแขกรับเชิญ บ้างแซวว่า เจอแบบนี้ใครจะกล้ามาออก รวมทั้งยังอำถึง 2 พิธีกรว่า งานนี้ทีมงานเตรียมตัวโดนวีนฉ่ำ เป็นต้น
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์