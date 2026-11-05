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มิติใหม่แห่งการเสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลก อาหารแทบไม่หก

       ไม่ทันกะพริบตาแม้แต่นิดเดียว มิติใหม่แห่งการเสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลก อาหารแทบไม่หก
           ผู้ใช้ TikTok @kawan_dapur ได้เผยภาพพ่อค้าขายอาหารสตรีตฟู้ดที่มาเลเซีย เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าในชนิดที่ว่า ไม่มีร้านไหนบนโลกใบนี้ทำได้มาก่อน มีความเป็นไปได้ยากที่ความกว้างของจาน จะข้ามผ่านช่องรั้วเล็ก ๆ ได้ แต่สำหรับพ่อค้าท่านนี้นั้น เสิร์ฟแบบเหมือนโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วง แค่พริบตาเดียว ถึงมือลูกค้าแล้ว แถมอาหารไม่มีหกแม้แต่นิดเดียว ชาวเน็ตต่างพากันทึ่งในความสามารถของพ่อค้า จนกลายเป็นไวรัลดังทั่วโลก
เสิร์ฟอาหาร

เสิร์ฟอาหาร

เสิร์ฟอาหาร

เสิร์ฟอาหาร

เสิร์ฟอาหาร

ภาพจาก TikTok @kawan_dapur
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มิติใหม่แห่งการเสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลก อาหารแทบไม่หก โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:46:03
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