ไม่ทันกะพริบตาแม้แต่นิดเดียว มิติใหม่แห่งการเสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลก อาหารแทบไม่หก
ผู้ใช้ TikTok @kawan_dapur ได้เผยภาพพ่อค้าขายอาหารสตรีตฟู้ดที่มาเลเซีย เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าในชนิดที่ว่า ไม่มีร้านไหนบนโลกใบนี้ทำได้มาก่อน มีความเป็นไปได้ยากที่ความกว้างของจาน จะข้ามผ่านช่องรั้วเล็ก ๆ ได้ แต่สำหรับพ่อค้าท่านนี้นั้น เสิร์ฟแบบเหมือนโลกใบนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วง แค่พริบตาเดียว ถึงมือลูกค้าแล้ว แถมอาหารไม่มีหกแม้แต่นิดเดียว ชาวเน็ตต่างพากันทึ่งในความสามารถของพ่อค้า จนกลายเป็นไวรัลดังทั่วโลก
ภาพจาก TikTok @kawan_dapur