ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชีย ! มูเคช อัมบานี แซงหน้าเจ้าพ่อ TikTok หลังหุ้นพุ่ง

มูเคช อัมบานี ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชีย แซงหน้า จาง อี้หมิง ผู้ร่วมก่อตั้งไบต์แดนซ์ เจ้าของ TikTok หลังหุ้นบริษัทพุ่ง ดันทรัพย์สินเพิ่ม 8.5 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว
โดยในวันดังกล่าว หุ้นรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ พุ่งขึ้นเกือบ 12% ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.34 แสนล้านบาท) และทำให้ทรัพย์สินสุทธิของอัมบานีเพิ่มขึ้นถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.83 แสนล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 10.5% ภายในวันเดียว ส่งผลให้เขามีทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณอยู่ที่ 8.88 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.96 ล้านล้านบาท) ตามการจัดอันดับมหาเศรษฐีแบบเรียลไทม์ของฟอร์บส์
ตัวเลขดังกล่าวทำให้อัมบานีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 23 ของโลก แซงหน้า จาง อี้หมิง อดีตซีอีโอและอดีตประธานไบต์แดนซ์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 25 ด้วยทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านล้านบาท)
นอกจากนี้ ก่อนหน้านั้นไม่นาน จิโอ แพลตฟอร์มส์ (Jio Platforms) บริษัทลูกด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่อัมบานีเป็นผู้ควบคุม ก็เพิ่งทะยานขึ้น 27% ในวันแรกของการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ ณ เมืองมุมไบ หลังเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
สำหรับ รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 2500 โดยธีรุภาอี หิราจันท์ อัมบานี บิดาของมูเคช อัมบานี ดำเนินธุรกิจหลากหลาย ทั้งปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ โทรคมนาคม ค้าปลีก สื่อ และบริการทางการเงิน ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในอินเดีย ขณะที่ จิโอ แพลตฟอร์มส์ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย มีผู้ใช้บริการกว่า 533 ล้านราย ณ เดือนมิถุนายน 2569
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ฟอร์บส์ รายงานว่า มูเคช อัมบานี (Mukesh Ambani) ประธานและกรรมการผู้จัดการของรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ (Reliance Industries) บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดของอินเดีย ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชีย แซงหน้า จาง อี้หมิง (Zhang Yiming) ผู้ร่วมก่อตั้งไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok
โดยในวันดังกล่าว หุ้นรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ พุ่งขึ้นเกือบ 12% ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.34 แสนล้านบาท) และทำให้ทรัพย์สินสุทธิของอัมบานีเพิ่มขึ้นถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.83 แสนล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 10.5% ภายในวันเดียว ส่งผลให้เขามีทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณอยู่ที่ 8.88 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.96 ล้านล้านบาท) ตามการจัดอันดับมหาเศรษฐีแบบเรียลไทม์ของฟอร์บส์
ตัวเลขดังกล่าวทำให้อัมบานีขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 23 ของโลก แซงหน้า จาง อี้หมิง อดีตซีอีโอและอดีตประธานไบต์แดนซ์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 25 ด้วยทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.8 ล้านล้านบาท)
สำหรับปัจจัยที่ทำให้หุ้นพุ่งแรงครั้งนี้มาจากผลประกอบการรายไตรมาสของรีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ ที่ออกมาดีเกินคาด
นอกจากนี้ ก่อนหน้านั้นไม่นาน จิโอ แพลตฟอร์มส์ (Jio Platforms) บริษัทลูกด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่อัมบานีเป็นผู้ควบคุม ก็เพิ่งทะยานขึ้น 27% ในวันแรกของการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ ณ เมืองมุมไบ หลังเข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
สำหรับ รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 2500 โดยธีรุภาอี หิราจันท์ อัมบานี บิดาของมูเคช อัมบานี ดำเนินธุรกิจหลากหลาย ทั้งปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ โทรคมนาคม ค้าปลีก สื่อ และบริการทางการเงิน ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในอินเดีย ขณะที่ จิโอ แพลตฟอร์มส์ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย มีผู้ใช้บริการกว่า 533 ล้านราย ณ เดือนมิถุนายน 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก Forbes, IBTimes India