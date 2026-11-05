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คนในมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา น้ำตาท่วม ถูกหลอกว่าไม่มีเงิน ถึงขั้นควักช่วย ช็อกได้รู้ความจริง

          กรรมการและคนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจที่ผ่านมาเชื่อมาตลอดว่ามูลนิธิไม่มีเงิน ถึงขั้นสงสารและควักเงินตัวเองช่วย แต่พอรู้ข้อมูลเงินโอนเข้าบัญชี กลับช็อกจนร้องไห้กันทั้งกลุ่ม

คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ทนายเปิ้ล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการ เลขานุการ มูลนิธิองค์กรทำดี และคนสนิท บุ๋ม ปนัดดา ร่ำไห้ก่อนเข้ารายการโหนกระแส ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกตรวจสอบเงินบริจาคนี้ ไม่ทราบเรื่องการเบิกเงินจากบัญชี 

          โดยยืนยันว่ามาทำตรงนี้ไม่ได้เงินเดือน ตนรับผิดชอบในงานเรื่องกฎหมาย ช่วยเหลือผู้คน ก่อนที่ บุ๋ม จะทาบทามให้มาเป็นกรรมการมูลนิธิ เคยพูดเรื่องบัญชีแล้วตั้งแต่จดมูลนิธิว่า ต้องปิดบัญชีเดิมที่เป็นส่วนบุคคล เพราะอาจจะมีปัญหาในอนาคต 

คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

          ด้าน คุณแพทตี้ รองประธานองค์กรทำดี เผยว่า ตลอดเวลาเชื่อมาตลอดว่ามูลนิธิไม่มีเงิน ทุกครั้ง บุ๋ม จะบอกว่า ใช้เงินไปจนหมดแล้ว ได้เงินจากพรีเซ็นเตอร์มากี่ตัวต้องเอามาซื้อที่ดินให้มูลนิธิหมด ทำนองว่า บุ๋มจนเพราะใช้เงินกับองค์กรนี้เยอะมาก จึงรู้สึกสงสาร และยังนำเงินตัวเองโอนไปช่วยด้วยเช่นกัน แม้จะมีตำแหน่งในองค์กร แต่ยืนยันว่าไม่เคยเห็นยอดเงินที่เข้ามาเลย ยอมรับว่าไม่กล้าไปถามเพราะรักและศรัทธาในตัวบุ๋ม  

คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

          ทนายเปิ้ล เผยทั้งน้ำตาว่า เพิ่งมารู้ความจริงเมื่อวานนี้ (4 พฤศจิกายน) ว่ามีเงินโอนเข้ามาเป็นล้าน ๆ ครั้ง ทุกคนร้องไห้กันเลย เพิ่งมาเข้าใจเลยว่าทำไมเขาไม่จัดการเรื่องเงินให้เป็นระบบเลย เพราะถ้าแบบนั้นเขาจะทำเรื่องแบบนี้ไปไม่ได้ มันเป็นความไว้ใจ ถ้าต้องมาโดนดำเนินคดีทั้งที่เราอยากมาช่วยคน ยอมรับว่ารู้สึกไม่อยากอยู่ สรุปทั้งหมดเราถูกเขาหลอก

คนใกล้ชิด บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก โหนกระแส

          นอกจากนี้ยังมีการเผยแชตที่บุ๋มตัดพ้อว่าตัวเองไม่มีเงินเลยแม้แต่ช่วยค่าซ่อมเรือให้ทีมงาน เธอบริหารงานยิ่งกว่านายกฯ เสียอีก ทำให้คุณแพทตี้รู้สึกสงสาร โอนเงินไปช่วยอีก โดยตนดูข่าวที่ หนุ่ม กรรชัย เข้าพบตำรวจแล้วบอกว่ายิ่งกว่าเข่าทรุด วันนั้นร้องไห้แบบอยู่แทบไม่ได้ อยากให้รู้ว่าทรุดยิ่งกว่าพี่อีก


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
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คนในมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา น้ำตาท่วม ถูกหลอกว่าไม่มีเงิน ถึงขั้นควักช่วย ช็อกได้รู้ความจริง โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:53:27 1,179 อ่าน
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