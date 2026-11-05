ไอซ์ สารวัตร ประกาศลาออกช่อง 8 เผยวันทำงานวันสุดท้าย ทิ้งปริศนาก้าวต่อไป

ไอซ์ สารวัตร ประกาศเตรียมลาออกจากช่อง 8 หลังร่วมงานมานานกว่า 3 ปี เผยวันทำงานวันสุดท้าย พร้อมทิ้งปริศนาถึงก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่
เรียกว่ากำลังเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในวงการสื่อ กรณี ไอซ์ สารวัตร นักข่าวหนุ่ม ช่อง 8 ซึ่งเป็นภาพจำจากการจัดรายการคู่กับ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางการทำงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ไอซ์ สารวัตร ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการนับถอยหลังและก้าวต่อไป ระบุว่า "นับถอยหลัง ก้าวต่อไป 2 คำนี้มันดูย้อนแย้ง แต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นับถอยหลัง-เรื่องบางเรื่องมันใกล้จะจบลง เมื่อถึงตอนจบ ชีวิตก็ต้องเริ่มก้าวใหม่ ก้าวต่อไป-เมื่อม่านฉากละครปิดลง ละครเรื่องใหม่ก็เริ่มต้น คล้ายกับบทบาทชีวิตช่วงหนึ่ง เมื่อเรื่องหนึ่งจบ ชีวิตก็ต้องก้าวต่อในเรื่องใหม่ที่เข้ามา "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ" คำสอนพ่อกล่าวไว้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit
ต่อมา เจี๊ยบ จิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่ ลงคลิปสัมภาษณ์ สารวัตร ผ่านเฟซบุ๊ก Jitdee Talk ในหัวข้อ "นับถอยหลัง ก้าวต่อไป ของ ไอซ์ สารวัตร" ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยความจริงว่า เตรียมลาออกจากช่อง 8 โดยต้องการแจ้งข่าวให้พี่เจี๊ยบและแฟน ๆ ได้ทราบเป็นที่แรก พร้อมขอให้ทุกคนรอติดตามบทบาทและหน้าที่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee
ด้านเจี๊ยบ จิตดี ยอมรับว่ารู้สึกตกใจและใจหายกับการตัดสินใจครั้งนี้ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยได้ยินกระแสข่าวมาบ้าง แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริง พร้อมยืนยันว่าเคารพการตัดสินใจของ ไอซ์ สารวัตร และเข้าใจถึงเส้นทางใหม่ที่เจ้าตัวเลือกเดิน
ขณะที่ ไอซ์ สารวัตร ได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่และทีมงานช่อง 8 ที่ให้การสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี โดยยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้าย คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ส่วนรายการ Phutta Talk จะมีความเคลื่อนไหวและสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ส่วนบทบาทใหม่และทิศทางการทำงานหลังครั้งใหม่จะชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit