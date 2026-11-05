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ไอซ์ สารวัตร ประกาศลาออกช่อง 8 เผยวันทำงานวันสุดท้าย ทิ้งปริศนาก้าวต่อไป


          ไอซ์ สารวัตร ประกาศเตรียมลาออกจากช่อง 8 หลังร่วมงานมานานกว่า 3 ปี เผยวันทำงานวันสุดท้าย พร้อมทิ้งปริศนาถึงก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่
ไอซ์ สารวัตร


          เรียกว่ากำลังเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในวงการสื่อ กรณี ไอซ์ สารวัตร นักข่าวหนุ่ม ช่อง 8  ซึ่งเป็นภาพจำจากการจัดรายการคู่กับ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเส้นทางการทำงาน 

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ไอซ์ สารวัตร ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการนับถอยหลังและก้าวต่อไป ระบุว่า "นับถอยหลัง ก้าวต่อไป 2 คำนี้มันดูย้อนแย้ง แต่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นับถอยหลัง-เรื่องบางเรื่องมันใกล้จะจบลง เมื่อถึงตอนจบ ชีวิตก็ต้องเริ่มก้าวใหม่ ก้าวต่อไป-เมื่อม่านฉากละครปิดลง ละครเรื่องใหม่ก็เริ่มต้น คล้ายกับบทบาทชีวิตช่วงหนึ่ง เมื่อเรื่องหนึ่งจบ ชีวิตก็ต้องก้าวต่อในเรื่องใหม่ที่เข้ามา "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ" คำสอนพ่อกล่าวไว้"


ไอซ์ สารวัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit

ไอซ์ สารวัตร


          ต่อมา เจี๊ยบ จิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่ ลงคลิปสัมภาษณ์ สารวัตร ผ่านเฟซบุ๊ก Jitdee Talk ในหัวข้อ "นับถอยหลัง ก้าวต่อไป ของ ไอซ์ สารวัตร" ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยความจริงว่า เตรียมลาออกจากช่อง 8 โดยต้องการแจ้งข่าวให้พี่เจี๊ยบและแฟน ๆ ได้ทราบเป็นที่แรก พร้อมขอให้ทุกคนรอติดตามบทบาทและหน้าที่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ไอซ์ สารวัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee

          ด้านเจี๊ยบ จิตดี ยอมรับว่ารู้สึกตกใจและใจหายกับการตัดสินใจครั้งนี้ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยได้ยินกระแสข่าวมาบ้าง แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องจริง พร้อมยืนยันว่าเคารพการตัดสินใจของ ไอซ์ สารวัตร  และเข้าใจถึงเส้นทางใหม่ที่เจ้าตัวเลือกเดิน 

          ขณะที่ ไอซ์ สารวัตร ได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่และทีมงานช่อง 8 ที่ให้การสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี โดยยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่จนถึงวันสุดท้าย คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ส่วนรายการ Phutta Talk จะมีความเคลื่อนไหวและสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน ส่วนบทบาทใหม่และทิศทางการทำงานหลังครั้งใหม่จะชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

ไอซ์ สารวัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit

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ไอซ์ สารวัตร ประกาศลาออกช่อง 8 เผยวันทำงานวันสุดท้าย ทิ้งปริศนาก้าวต่อไป โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:15:05 2,347 อ่าน
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