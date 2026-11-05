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ดราม่า งบพืชสวนโลกอุดรฯ มะนาวต้นละ 12,000 บาท ? ล่าสุดหน่วยงานชี้แจงอีกมุม
          เพจดังตั้งข้อสังเกต งบจัดซื้องานพืชสวนโลก มะนาว 8 นิ้ว ต้นละ 12,000 ใช้งบไป 1.2 ล้าน ชี้งานใหญ่จ้างคุมงาน 44.2 ล้าน คนสงสัยคุ้มค่าไหม ล่าสุดหน่วยงานชี้แจงอีกมุม

พืชสวนโลก 2569

           กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ สำหรับงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 จังหวัดอุดรธานี หลังเพจดังออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการจัดซื้อพรรณไม้และงบประมาณจ้างควบคุมงาน ซึ่งมีตัวเลขหลายรายการที่ถูกพูดถึง โดยเฉพาะต้นมะนาวที่มีการระบุราคาสูงถึงต้นละ 12,000 บาท

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งระบุว่ามีงบประมาณสูงถึง 44.2 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีรายการจัดซื้อพรรณไม้ที่น่าสนใจ อาทิ ต้นมะนาวขนาดลำต้น 8 นิ้ว จำนวน 103 ต้น ราคาต้นละ 12,000 บาท รวมประมาณ 1.2 ล้านบาท รวมถึงต้นกระถินณรงค์-เทพา ขนาดลำต้น 15 นิ้ว จำนวน 79 ต้น ราคาต้นละ 12,000 บาท และต้นจิกน้ำขนาดลำต้น 20 นิ้ว จำนวน 102 ต้น ราคาต้นละ 28,000 บาท จริงหรือไม่ 

พืชสวนโลก 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

           ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของงบประมาณ รวมถึงต้องการเห็นพรรณไม้ตามรายการจัดซื้อจริง 


พืชสวนโลก 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026

           ล่าสุด ศศิญา ปานตั้น รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงว่า เอกสารรายการราคาที่ถูกนำมาเผยแพร่ไม่ใช่เอกสารทางการที่กรมวิชาการเกษตรอนุมัติ และข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกรมฯ ได้ปรับปรุงและทบทวนรายละเอียด TOR ให้สอดคล้องกับราคาตลาดมาโดยตลอด ส่วนเอกสารที่ปรากฏในโลกออนไลน์เป็นเพียงข้อเสนอจากหน่วยงานอื่น ไม่ใช่เอกสารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประกอบการขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าต้นมะนาวที่นำมาใช้ภายในงานครั้งนี้มีเพียง 6 ต้นเท่านั้น และราคาจัดซื้อจริงแตกต่างจากตัวเลขที่ถูกเผยแพร่

           รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังระบุว่า การเผยแพร่เอกสารที่มีการตัดต่อหรือดัดแปลง โดยตัดหัวกระดาษ วันที่ และรายละเอียดสำคัญออกไป อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้จึงเตรียมหารือกับทีมกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการ เนื่องจากการจัดงานพืชสวนโลกเป็นการแสดงสวนระดับนานาชาติที่มุ่งนำเสนอนวัตกรรมและพันธุ์ไม้สำคัญของไทยและภาคอีสาน

พืชสวนโลก 2569
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026



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