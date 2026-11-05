ดราม่า งบพืชสวนโลกอุดรฯ มะนาวต้นละ 12,000 บาท ? ล่าสุดหน่วยงานชี้แจงอีกมุม

เพจดังตั้งข้อสังเกต งบจัดซื้องานพืชสวนโลก มะนาว 8 นิ้ว ต้นละ 12,000 ใช้งบไป 1.2 ล้าน ชี้งานใหญ่จ้างคุมงาน 44.2 ล้าน คนสงสัยคุ้มค่าไหม ล่าสุดหน่วยงานชี้แจงอีกมุม
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ สำหรับงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 จังหวัดอุดรธานี หลังเพจดังออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการจัดซื้อพรรณไม้และงบประมาณจ้างควบคุมงาน ซึ่งมีตัวเลขหลายรายการที่ถูกพูดถึง โดยเฉพาะต้นมะนาวที่มีการระบุราคาสูงถึงต้นละ 12,000 บาท
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ้างควบคุมงานมหกรรมพืชสวนโลก ซึ่งระบุว่ามีงบประมาณสูงถึง 44.2 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีรายการจัดซื้อพรรณไม้ที่น่าสนใจ อาทิ ต้นมะนาวขนาดลำต้น 8 นิ้ว จำนวน 103 ต้น ราคาต้นละ 12,000 บาท รวมประมาณ 1.2 ล้านบาท รวมถึงต้นกระถินณรงค์-เทพา ขนาดลำต้น 15 นิ้ว จำนวน 79 ต้น ราคาต้นละ 12,000 บาท และต้นจิกน้ำขนาดลำต้น 20 นิ้ว จำนวน 102 ต้น ราคาต้นละ 28,000 บาท จริงหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของงบประมาณ รวมถึงต้องการเห็นพรรณไม้ตามรายการจัดซื้อจริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026
ล่าสุด ศศิญา ปานตั้น รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงว่า เอกสารรายการราคาที่ถูกนำมาเผยแพร่ไม่ใช่เอกสารทางการที่กรมวิชาการเกษตรอนุมัติ และข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกรมฯ ได้ปรับปรุงและทบทวนรายละเอียด TOR ให้สอดคล้องกับราคาตลาดมาโดยตลอด ส่วนเอกสารที่ปรากฏในโลกออนไลน์เป็นเพียงข้อเสนอจากหน่วยงานอื่น ไม่ใช่เอกสารที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประกอบการขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ ยังยืนยันว่าต้นมะนาวที่นำมาใช้ภายในงานครั้งนี้มีเพียง 6 ต้นเท่านั้น และราคาจัดซื้อจริงแตกต่างจากตัวเลขที่ถูกเผยแพร่
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังระบุว่า การเผยแพร่เอกสารที่มีการตัดต่อหรือดัดแปลง โดยตัดหัวกระดาษ วันที่ และรายละเอียดสำคัญออกไป อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ขณะนี้จึงเตรียมหารือกับทีมกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการ เนื่องจากการจัดงานพืชสวนโลกเป็นการแสดงสวนระดับนานาชาติที่มุ่งนำเสนอนวัตกรรมและพันธุ์ไม้สำคัญของไทยและภาคอีสาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 Udon Thani Expo 2026