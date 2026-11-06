นารากร วิเคราะห์เบื้องหลังสบู่ยี่ห้อดัง ถอนพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา เบื้องหลังเป็นยังไง

นารากร ติยายน วิเคราะห์เบื้องหลังสบู่ยี่ห้อดัง ถอนพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ทำไมถึงเลือกประกาศเมื่อวานนี้
หลังจากสบู่ยี่ห้อดัง เบนเนต ประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของบุ๋ม ปนัดดา หลังจากที่เป็นมานานกว่า 20 ปี จนคนติดภาพจำไปเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน มีการโพสต์วิเคราะห์ถึงเบื้องหลังการยกเลิกพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ว่า
ทำไมเจ้าของสบู่เบนเนทถึงเลือกวันนี้ ในการประกาศปลดบุ๋ม ปนัดดา ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์
ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณชาย ปราบเล่ง เพราะความสัมพันธ์ที่ยาวนานของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bennett
กว่า 20 ปีที่ทำงานร่วมกัน บุ๋มมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้สบู่เบนเนท จนบริษัทเติบโตมีรายได้เกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากค่าพรีเซนเตอร์แล้ว ในแต่ละปีคุณชายให้โบนัสบุ๋มหลายล้าน และยังให้เงินขวัญถุงเป็นล้านเมื่อบุ๋มคลอดลูกชายด้วย
คุณชาย ปราบเล่ง ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้บุ๋ม ซึ่งฉันเองก็เคยได้ไปร่วมงานนั้นด้วย สิ่งที่ฉันเห็นกับตาคือความสนิทสนมเหมือนพี่น้อง เหมือนคนในครอบครัว
ข่าวข้อกล่าวหาเรื่องเงินบริจาคของบุ๋มครึกโครมมาสิบกว่าวันแล้ว แต่เบนเนทก็ยังไม่ได้ประกาศอะไร จนกระทั่งวันนี้ (5 พ.ย.2569) วันที่ศาลออกหมายจับบุ๋ม บริษัทจึงประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ และจะทยอยถอดโฆษณาทั้งหมด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ฉันคิดว่าคุณชายคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ในวันนี้ แต่อาจใช้เวลาตรึกตรองมาหลายวันแล้ว และการออกหมายจับอาจเป็นจุดที่ทำให้ต้องตัดสินใจ แม้คดีจะยังไม่มีคำพิพากษา
เราไม่รู้ว่าคุณชายรู้สึกอย่างไร แต่จากความสัมพันธ์อันยาวนานที่ฉันเคยเห็น เชื่อว่านี่คงเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจไม่น้อย
บางครั้ง ความรักความผูกพันก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบต่อธุรกิจและคนอื่นอีกมากมายที่อยู่ข้างหลังก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจแบบนี้