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นารากร วิเคราะห์เบื้องหลังสบู่ยี่ห้อดัง ถอนพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา เบื้องหลังเป็นยังไง

          นารากร ติยายน วิเคราะห์เบื้องหลังสบู่ยี่ห้อดัง ถอนพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ทำไมถึงเลือกประกาศเมื่อวานนี้

บุ๋ม ปนัดดา

          หลังจากสบู่ยี่ห้อดัง เบนเนต ประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของบุ๋ม ปนัดดา หลังจากที่เป็นมานานกว่า 20 ปี จนคนติดภาพจำไปเรียบร้อยแล้ว

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน มีการโพสต์วิเคราะห์ถึงเบื้องหลังการยกเลิกพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ว่า

          ทำไมเจ้าของสบู่เบนเนทถึงเลือกวันนี้ ในการประกาศปลดบุ๋ม ปนัดดา ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์

          ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณชาย ปราบเล่ง เพราะความสัมพันธ์ที่ยาวนานของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจ

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bennett

          กว่า 20 ปีที่ทำงานร่วมกัน บุ๋มมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้สบู่เบนเนท จนบริษัทเติบโตมีรายได้เกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากค่าพรีเซนเตอร์แล้ว ในแต่ละปีคุณชายให้โบนัสบุ๋มหลายล้าน  และยังให้เงินขวัญถุงเป็นล้านเมื่อบุ๋มคลอดลูกชายด้วย

          คุณชาย ปราบเล่ง ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้บุ๋ม ซึ่งฉันเองก็เคยได้ไปร่วมงานนั้นด้วย สิ่งที่ฉันเห็นกับตาคือความสนิทสนมเหมือนพี่น้อง เหมือนคนในครอบครัว

          ข่าวข้อกล่าวหาเรื่องเงินบริจาคของบุ๋มครึกโครมมาสิบกว่าวันแล้ว แต่เบนเนทก็ยังไม่ได้ประกาศอะไร จนกระทั่งวันนี้ (5 พ.ย.2569) วันที่ศาลออกหมายจับบุ๋ม บริษัทจึงประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ และจะทยอยถอดโฆษณาทั้งหมด

นารากร ติยายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน﻿

          ฉันคิดว่าคุณชายคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ในวันนี้ แต่อาจใช้เวลาตรึกตรองมาหลายวันแล้ว  และการออกหมายจับอาจเป็นจุดที่ทำให้ต้องตัดสินใจ แม้คดีจะยังไม่มีคำพิพากษา
เราไม่รู้ว่าคุณชายรู้สึกอย่างไร แต่จากความสัมพันธ์อันยาวนานที่ฉันเคยเห็น เชื่อว่านี่คงเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจไม่น้อย

          บางครั้ง ความรักความผูกพันก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบต่อธุรกิจและคนอื่นอีกมากมายที่อยู่ข้างหลังก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจแบบนี้


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นารากร วิเคราะห์เบื้องหลังสบู่ยี่ห้อดัง ถอนพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา เบื้องหลังเป็นยังไง อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12:08:02 3,142 อ่าน
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