Canva เลิกจ้างครั้งใหญ่ ปรับองค์กรรับมือยุค AI แต่ยังใจกว้าง จัดแพ็กเกจชดเชยสุดว้าว

Canva ประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ลดพนักงาน 1,271 คน รับมือยุค AI แต่แพ็กเกจเยียวยากลับจัดเต็ม มีมากกว่าแค่เงินชดเชย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 Canva แพลตฟอร์มออกแบบชื่อดัง ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ส่งผลกระทบต่อพนักงานมากถึง 1,271 คน หรือคิดเป็นประมาณ 22% ของบุคลากรทั้งหมด ท่ามกลางความท้าทายจากการเติบโตที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ข่าวการปรับลดพนักงานของ Canva ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ไม่ได้มีเพียงจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือหลังการเลิกจ้างที่บริษัทเตรียมไว้ให้พนักงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเงินชดเชย สวัสดิการสุขภาพ การดูแลสภาพจิตใจ ไปจนถึงการสนับสนุนให้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง จนหลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในแพ็กเกจเยียวยาพนักงานที่น่าประทับใจ
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Canva ปรับองค์กรครั้งใหญ่ รับมือโลกยุค AI
เมลานี เพอร์คินส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Canva เปิดเผยผ่านจดหมายถึงพนักงานเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตลอด 13 ปีของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อบุคลากร 1,271 คน หรือประมาณ 22% ขององค์กร
แม้ Canva จะเติบโตจากแนวคิดในช่วงเริ่มต้น จนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลก แต่ความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันว่าองค์กรจะสามารถเติบโตในอนาคตได้เช่นเดิม โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก และเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษที่บริษัทเผชิญกับอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง
Canva จึงตัดสินใจปรับรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและทำให้องค์กรมีขนาดคล่องตัวมากขึ้น พื่อลดปัญหาการประสานงานระหว่างทีม และเปิดโอกาสให้แต่ละทีมรับผิดชอบงานได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมลดการแบ่งหน้าที่เฉพาะทางที่ละเอียดเกินไป ปรับลดลำดับชั้นการบริหาร และรวมตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบทับซ้อนกัน เพื่อให้พนักงานมีขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้น
เปิดแพ็กเกจเยียวยาพนักงาน เลิกจ้างแต่ไม่ทอดทิ้ง
แม้การปรับโครงสร้างจะส่งผลให้พนักงานจำนวนมากต้องออกจากองค์กร แต่ Canva ระบุว่าจะให้การสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยเตรียมมาตรการช่วยเหลือหลายด้าน เช่น
- เงินชดเชยอย่างน้อย 6 เดือน พนักงานที่ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับเงินเดือนชดเชยไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยรวมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในประเทศใดก็ตาม
- ต่อประกันสุขภาพให้อีก 12 เดือน ในประเทศที่ Canva มีสวัสดิการดังกล่าวให้กับพนักงาน
- ดูแลสุขภาพจิตต่อเนื่อง 12 เดือน โดยครอบคลุมสมาชิกในครอบครัวของพนักงานด้วย
- ช่วยหางานใหม่แบบตัวต่อตัว พร้อมผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบเรซูเม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน
- มอบ LinkedIn Premium ให้ใช้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี
- มีทีมช่วยเชื่อมต่อโอกาสการทำงาน Canva จะจัดสรรทีมสรรหาบุคลากรส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือพนักงานที่กำลังมองหางานใหม่ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าของบริษัทในรูปแบบสมัครใจ เพื่อส่งต่อให้กับนักลงทุน พาร์ตเนอร์ และเครือข่ายในอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางาน
- ให้เก็บ MacBook ของบริษัทกลับไปได้ เพื่อให้ทุกคนมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำงานหรือสมัครงานต่อไป
- มอบทุน 10,000 ดอลลาร์ให้กับพนักงานที่กำลังจะออกจากบริษัทและต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดย Canva จะไม่เรียกร้องหุ้นหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในสิ่งที่ผู้รับทุนสร้างขึ้น
AI เปลี่ยนเกมธุรกิจออกแบบ Canva ต้องเร่งปรับตัว
นอกเหนือจากการเติบโตที่ชะลอตัว Canva ยังต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะเครื่องมือสร้างและแก้ไขภาพ รวมถึงการผลิตสื่อและงานนำเสนอผ่านแชตบอต AI ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างผลงานได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมออกแบบแบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ก่อนหน้านี้ Canva เองก็เดินหน้าพัฒนาความสามารถด้าน AI บนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาโมเดล AI ของบริษัทเอง เพื่อลดต้นทุนและลดการพึ่งพาโมเดลจากผู้ให้บริการภายนอก แต่ความท้าทายด้านต้นทุนและการแข่งขันยังคงเป็นโจทย์สำคัญของธุรกิจ
การปรับลดพนักงานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการลดขนาดองค์กร แต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระยะยาว
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