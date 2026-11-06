ไขปริศนา ทำไม MK ถึงทำกระบวยมีที่เกี่ยวไม่ให้ล้มได้เจ้าเดียว แบรนด์อื่นไม่ทำตาม

ไขปริศนา ทำไม MK ถึงทำกระบวยมีที่เกี่ยวไม่ให้ล้มได้เจ้าเดียว ทำไมแบรนด์อื่นไม่ทำตาม ชาวเน็ตวิเคราะห์ อาจเป็นเพราะเรื่องนี้
หนึ่งในเอกลักษณ์ของร้านสุกี้ MK คือ กระบวยตักของในหม้อ ที่สามารถเอาตัวด้ามเกี่ยวเอาไว้ไม่ให้ไหลได้ จนเกิดคำถามขึ้นมาว่า ทำไมแบรนด์อื่นไม่ทำอย่างนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongthorn Kesapradist
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Pongthorn Kesapradist ก็เป็นอีกคนที่สงสัย และมองว่า มีการจดลิขสิทธิ์ไหม แบรนด์อื่นถึงไม่ทำ เพราะการมีกระบวยแบบนี้ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นมาก
ด้านชาวเน็ตวิเคราะห์คำตอบ อาจเป็นเพราะว่า กระบวยเอกลักษณ์แบบนี้ ต้องสั่งทำพิเศษ เป็นการเพิ่มต้นทุนกับทางร้าน หลาย ๆ ร้านจึงไม่ทำ ส่วนข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุผลจริงนั้น ทางร้านจะรู้ดีเป็นที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pongthorn Kesapradist