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ชาวเน็ตฮือฮา ภาพแสงพุ่งออกจากดวงจันทร์ พร้อมหาสาเหตุเกิดจากอะไร

       ชาวเน็ตฮือฮาจนเป็นไวรัล แห่ไลก์เป็นหมื่น ภาพแสงพุ่งออกจากดวงจันทร์ พร้อมหาสาเหตุเกิดจากอะไร
           เฟซบุ๊ก Chiranan Phokrathok ได้เผยภาพหลังจากที่คุณแม่ได้รับภาพถ่ายจากลูกชาย จนสังเกตเห็นสำแสงประหลาดพุ่งออกมาจากดวงจันทร์ พร้อมเกิดอาการสงสัย ทำไมแสงถึงออกมาแบบนี้ได้ พอโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ชวนไขข้อสงสัยเกิดจากอะไร
แสงดวงจันทร์

           โดยสาเหตุที่แท้จริง ที่แสงพุ่งออกจากดวงจันทร์แบบนี้ อาจเกิดจากการสะท้อนของแสงกับเกล็ดน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า เสาแสง ส่วนอีกสาเหตุเกิดจากการสะท้อนของเลนส์กล้อง เมื่อมีคราบมันหรือรอยนิ้วมือเปรอะเปื้อนที่เลนส์โทรศัพท์มือถือขณะถ่ายวัตถุที่มีความสว่างสูงในมืด
ภาพจากเฟซบุ๊ก Chiranan Phokrathok
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ชาวเน็ตฮือฮา ภาพแสงพุ่งออกจากดวงจันทร์ พร้อมหาสาเหตุเกิดจากอะไร โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:21:38 1,042 อ่าน
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