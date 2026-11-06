พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เผย 4 เดือนคดียังนิ่ง ห่วงอาการคุณยาย ยังร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เผย ผ่านไปกว่า 4 เดือน คดียังไม่มีข้อสรุป รับห่วงอาการของคุณยาย บางวันกินข้าวไม่ลง บางคืนก็นอนไม่หลับ ยังคงร้องไห้คิดถึงหลาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ มอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยความคืบหน้าหลังติดตามเรื่องการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ผู้ล่วงลับ โดยระบุว่า ได้สอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ทั้งเรื่องรูปแบบการดำเนินคดีและกรอบระยะเวลา แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อใด
มอสเผยว่า ตลอดเวลากว่า 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฮลุน โซโล่ จากไป ครอบครัวยังคงพยายามติดตามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ได้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตอีกครั้ง เพื่อติดตามทั้งความคืบหน้าการสืบสวน ผลสรุปสาเหตุการเสียชีวิต และสิ่งของส่วนตัวของน้องที่ยังคงอยู่ในประเทศจอร์เจีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
จากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ทางการจอร์เจียยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนให้ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ ส่วนสิ่งของส่วนตัวของ ฮลุน โซโล่ ขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของตำรวจจอร์เจีย โดยจะส่งคืนให้หลังจากกระบวนการสืบสวนเสร็จสิ้น และประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังสถานเอกอัครราชทูต เพื่อดำเนินการรับกลับต่อไป
แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนใจไม่น้อยไปกว่าความคืบหน้าของคดี ฮลุน โซโล่ คือสภาพจิตใจของคุณยายที่ยังคงเฝ้าคิดถึงหลานอยู่ทุกวัน มอสเผยว่า คุณยายมีอายุมากแล้ว และยังเป็นห่วงฮลุนอยู่เสมอ บางวันถึงขั้นกินข้าวไม่ลง บางคืนก็นอนไม่หลับ และมีบางครั้งที่แอบร้องไห้ เพราะยังคงเป็นห่วงและเฝ้ารอสิ่งของของหลานที่ยังอยู่ต่างประเทศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
สำหรับคนทั่วไป สิ่งของส่วนตัวอาจเป็นเพียงทรัพย์สินที่จับต้องได้ แต่สำหรับครอบครัวฮลุน โซโล่ โดยเฉพาะคุณยาย สิ่งของทุกชิ้นกลับมีความหมายมากกว่านั้น เพราะเป็นเหมือนสิ่งที่ยังเชื่อมโยงกับหลานที่รัก ครอบครัวจึงหวังเพียงว่าจะได้รับของใช้ส่วนตัวเหล่านั้นกลับคืนมา เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำแทนคนที่ไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้ว
ทั้งนี้ ครอบครัวเข้าใจดีว่าการดำเนินคดีและการสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศต้องใช้เวลา และไม่ได้ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยขั้นตอนใด ๆ เพียงแต่อยากให้มีการติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่อง และได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจากไปของฮลุน โซโล่ อย่างเป็นทางการ
มอสยืนยันว่าจะยังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องฮลุน โซโล่ ต่อไป หากมีข้อมูลหรือข้อสรุปอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม จะนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบ พร้อมขอบคุณผู้ที่ยังคงส่งกำลังใจและไม่ลืมฮลุน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่