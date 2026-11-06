แบรนด์ดังขยับอีกราย Dcash ร่อนประกาศ แจ้งยุติการเป็นพรีเซ็นเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา

Dcash ออกประกาศยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเตรียมถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพเจ้าตัวออกจากทุกช่องทาง
จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ถูกหมายจับกรณีปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ส่งผลให้ แบรนด์ Bennett ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา พ้นพรีเซ็นเตอร์ มีผลทันที นั้น
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dcash เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไที่ประกาศ ยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dcash Thailand
เรื่อง ประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีแคชด้วยดีเสมอมา
บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569
ภาพจาก Instagram boompanadda