HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แบรนด์ดังขยับอีกราย Dcash ร่อนประกาศ แจ้งยุติการเป็นพรีเซ็นเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา

            Dcash ออกประกาศยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเตรียมถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพเจ้าตัวออกจากทุกช่องทาง 

Dcash ปลดบุ๋ม ปนัดดา

            จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ถูกหมายจับกรณีปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ส่งผลให้ แบรนด์ Bennett ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา พ้นพรีเซ็นเตอร์ มีผลทันที นั้น

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dcash เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไที่ประกาศ ยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

Dcash ปลดบุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dcash Thailand

            เรื่อง ประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

            ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ

            บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีแคชด้วยดีเสมอมา

            บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

Dcash ปลดบุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Instagram boompanadda


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แบรนด์ดังขยับอีกราย Dcash ร่อนประกาศ แจ้งยุติการเป็นพรีเซ็นเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:20:27
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย