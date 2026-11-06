ร้านกาแฟในตำนานเชียงใหม่ ปิดกิจการหลังเปิดมา 21 ปี เจอสภาพนี้ไปต่อไม่ไหว

ร้านกาแฟในตำนานเชียงใหม่ ปิดกิจการหลังเปิดมา 21 ปี ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนมาอย่างดี ด้วยภาวะเศรษกิจปัจจุบัน ทำให้เราไปต่อไม่ได้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Coffee Bus คอฟฟี่บัส มีการโพสต์จ้งข่าวร้ายแก่ลูกค้า เป็นอีกหนึ่งกิจการที่ต้องปิดตัวลง ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Coffee Bus คอฟฟี่บัส
แจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตลอดเวลาที่เปฺดดำเนินกิจการ 21 ปี ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนมาด้วยดี เราพยายามจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน แต่ด้วยภาวะเศรษกิจปัจจุบัน ทำให้เราไปต่อไม่ได้ และต้องขอหยุดการให้บริการ ณ เวลา และ สถานที่นี้ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ ทางโครงการ และ ลูกค้าทุกท่าน เรายังหวังว่า จะกลับมาให้บริการ ทุกท่านอีกครั้ง และเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขอขอบพระคุณมากครับ
จากใจ คอฟฟี่บัส