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ร้านกาแฟในตำนานเชียงใหม่ ปิดกิจการหลังเปิดมา 21 ปี เจอสภาพนี้ไปต่อไม่ไหว

          ร้านกาแฟในตำนานเชียงใหม่ ปิดกิจการหลังเปิดมา 21 ปี ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนมาอย่างดี ด้วยภาวะเศรษกิจปัจจุบัน ทำให้เราไปต่อไม่ได้

ร้านกาแฟ Coffee Bus

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Coffee Bus คอฟฟี่บัส มีการโพสต์จ้งข่าวร้ายแก่ลูกค้า เป็นอีกหนึ่งกิจการที่ต้องปิดตัวลง ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

ร้านกาแฟ Coffee Bus
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Coffee Bus คอฟฟี่บัส

          แจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตลอดเวลาที่เปฺดดำเนินกิจการ 21 ปี ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนมาด้วยดี เราพยายามจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน แต่ด้วยภาวะเศรษกิจปัจจุบัน ทำให้เราไปต่อไม่ได้ และต้องขอหยุดการให้บริการ ณ เวลา และ สถานที่นี้ อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ ทางโครงการ และ ลูกค้าทุกท่าน เรายังหวังว่า จะกลับมาให้บริการ ทุกท่านอีกครั้ง และเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

          ขอขอบพระคุณมากครับ

          จากใจ คอฟฟี่บัส


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ร้านกาแฟในตำนานเชียงใหม่ ปิดกิจการหลังเปิดมา 21 ปี เจอสภาพนี้ไปต่อไม่ไหว โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:46:39
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