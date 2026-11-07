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ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

            ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

            วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน เผยแพร่ชุดภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

            ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

            โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี เพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
            
            ซึ่งเป็นการสืบสานตามโบราณราชประเพณี และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ทั้งยังได้ร่วมชื่นชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงความงดงามของขบวนเรือในพระราชพิธี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และจัดขึ้นอย่างสง่างามสมพระเกียรติ 
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์

            ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวน เป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาว 1,280 เมตร ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,300 นาย มีเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ 
            
            - เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐิน 
            
            - เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
            - เรือพระที่นั่ง อเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
            
            - เรือพระที่นั่ง นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง 
            
            นอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอื่น เช่น เรือรูปสัตว์ เรือคู่ชัก เรือแซง เป็นต้น
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569

ภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)

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ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:00:52 1,072 อ่าน
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