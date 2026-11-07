ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก พระลาน เผยแพร่ชุดภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี เพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นการสืบสานตามโบราณราชประเพณี และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ทั้งยังได้ร่วมชื่นชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงความงดงามของขบวนเรือในพระราชพิธี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และจัดขึ้นอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นการสืบสานตามโบราณราชประเพณี และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล ทั้งยังได้ร่วมชื่นชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง 52 ลำ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงความงดงามของขบวนเรือในพระราชพิธี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และจัดขึ้นอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวน เป็น 5 ริ้ว 3 สาย ความยาว 1,280 เมตร ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,300 นาย มีเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่
- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐิน
- เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐิน
- เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- เรือพระที่นั่ง อเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
- เรือพระที่นั่ง นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง
นอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอื่น เช่น เรือรูปสัตว์ เรือคู่ชัก เรือแซง เป็นต้น
- เรือพระที่นั่ง นารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง
นอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอื่น เช่น เรือรูปสัตว์ เรือคู่ชัก เรือแซง เป็นต้น