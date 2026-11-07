แม่ภัทร อัปหน้าใหม่ กระชากวัย 63 บอกแล้วทำอะไรมา นายห้างประจักษ์ชัย ลั่นเตรียมรับงาน

เปิดหน้าใหม่ แม่ภัทร บอกแล้วทำอะไรมา กระชากวัยจาก 63 ให้ดูสาวเหมือน 36 นายห้างประจักษ์ชัยประกาศ พร้อมรับงานหลังพักฟื้น
เป็นภาพทำฮือฮา เมื่อล่าสุด (6 พฤศจิกายน 2569) นายห้างประจักษ์ชัย ได้เปิดภาพ "แม่ภัทร" หลังทำหน้าใหม่ ลดอายุให้ดูเด็กลงจากอายุ 63 เหลือ 36 พร้อมบอกว่า "วันนี้ให้เรียกพี่ภัทร" ซึ่งหลังจากพักฟื้นแล้วก็เตรียมรับงานต่อเนื่อง โดยทางนายห้างประจักษ์ชัย บอกเลยว่า จะเป็นงานรีวิว ไลฟ์ พรีเซนเตอร์ หนัง ละครสั้น ละครยาว ทักมาได้เลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประจักษ์ชัย ไหทองคำ
ด้าน เอสแอลซี คลินิกเวชกรรม ก็ได้เปิดภาพเบื้องหลังการพลิกโฉม จาก "แม่ภัทร" เป็น "พี่ภัทร" ในโปรแกรมดึงหน้า ลดขนาดหน้าผากจาก 7.5 เซนติเมตร เหลือ 5 เซนติเมตร หลังทำ พร้อมระบุว่า "ชีวิตใหม่แม่ภัทรวัย 63 ปี เริ่มต้นขึ้นแล้ว..."
ซึ่งแม่ภัทร เผยว่า อายุเยอะแล้วเราก็อย่าไปยอมแก่ ในเมื่อเราย้อนวัยได้ก็เป็นโอกาสที่ควรจะทำ เป็นเหมือนการให้รางวัลชีวิตและความสุขของตัวเอง
ภาพจาก Instagram slc.hospital
ภาพจาก Instagram slc.hospital
ภาพจาก Instagram slc.hospital
ภาพจาก Instagram slc.hospital
ภาพจาก Instagram slc.hospital
ภาพจาก Instagram slc.hospital