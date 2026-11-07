หนุ่มฉลองครบรอบ 3 ปีกับอินฟลูฯ ทำเซอร์ไพรส์ริมทะเล โชว์หลักฐานเรื่องนอกใจ

หนุ่มฉลองวันครบรอบ 3 ปี ทำเซอร์ไพรส์ริมทะเล ปาหลักฐานการนอกใจ ชี้เก็บเงียบมาทั้งวันรอดูท่าที จนถูกจับได้ยังไม่สลด โซเชียลยอมใจความใจเย็น
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ TVB รายงานว่ากระแสข่าวที่กลายเป็นไวรัลในหมู่ชาวเน็ตฮ่องกง เมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งตั้งกล้องอัดคลิปปฏิกิริยาของแฟนสาวซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ขณะที่เขาทำเซอร์ไพรส์ในวันครบรอบ 3 ปี ซึ่งเขาไม่ได้ให้แหวนหรือของแทนใจ แต่เป็นการเปิดแชตหลักฐานเปิดโปงเรื่องการนอกใจของเธอ
ฝ่ายชายโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Threads เผยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 3 ปีของเขากับแฟนสาว โดยก่อนหน้านั้น 1 วันเป็นวันเกิดของเธอ แต่เขากลับเป็นฝ่ายได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ นั่นคือการรู้ความจริงว่าถูกแฟนสาวนอกใจ
ชายหนุ่มเล่าว่า ชายที่เป็นกิ๊ก คือเจ้านายของแฟนสาว ซึ่งรู้ดีว่าลูกน้องมีแฟนอยู่แล้ว เมื่อครึ่งเดือนก่อน ทั้งคู่กลับไปเดตกันถึงดึกและอยู่ด้วยกันถึงตี 2 แม้แต่ตอนที่เขาออกไปหาซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟน ชายคนนั้นก็ยังมารับเธอถึงใต้ตึกอพาร์ตเมนต์ของเขา "หลังจากนั้นทำอะไรกันบ้าง มีแค่พวกเขาสองคนที่รู้"
ภาพจาก Threads
ที่เจ็บกว่านั้นคือ แม้ในวันที่ทั้งคู่กำลังฉลองวันเกิดกันอยู่ แฟนสาวก็ยังมีเวลาไปบอกชายคนนั้นว่า "คิดถึงมาก อยากเจอมาก"
จนกระทั่งตกดึก เขารู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากล จึงตัดสินใจเช็กดูโทรศัพท์ของแฟน ก่อนจะพบหลักฐานบาดใจ ทั้งแชตคุยกันหวานเลี่ยน แถมยังมีการนัดเจอกัน และขับรถไปไหนมาไหนด้วยกัน
"ผมไม่เคยคิดเลยว่าพล็อตละครน้ำเน่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง พอเห็นแล้วต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ทั้งวัน จนถึงตอนที่เปิดเผยความจริง อารมณ์ระหว่างนั้นมันซับซ้อนจริง ๆ"
โดยพบว่าหลังจากรู้ความจริงแล้ว ชายคนนี้ก็เลือกที่จะเก็บเงียบไว้ รอจนถึงช่วงเย็นวันครบรอบจึงพาเธอไปชมทะเลด้วยกัน จัดฉากโรแมนติกเหมือนการฉลองวันครบรอบทั่วไป ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเธอตรง ๆ ในเรื่องนี้ ซึ่งตอนแรกฝ่ายหญิงก็ยังคงยิ้มแย้ม ทำเหมือนไม่รู้เห็นอะไร กระทั่งตอนที่แฟนหนุ่มขอจบความสัมพันธ์ รอยยิ้มจึงหายไป
ภาพจาก Threads
ภาพการเผชิญหน้าของทั้งคู่กลายเป็นไวรัล ที่ยอดเข้าชมทะลุ 4 ล้านครั้ง หลังโพสต์ได้แค่ 2 วัน โดยชาวเน็ตจำนวนมากนับถือในความใจเย็นของฝ่ายชาย ที่อดทนรอมาได้ทั้งวัน ก่อนถึงโมเมนต์เผชิญหน้า ขณะที่บางส่วนยังสงสัยว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่ เพราะเหมือนฝ่ายชายเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมมาก
ขณะเดียวกันชาวเน็ตยังพากันขุดหาตัวแฟนสาวซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และกิ๊กของเธอ จนทำให้ฝ่ายหญิงต้องปิดโซเชียลหนี ส่วนร้านอาหารที่ฝ่ายกิ๊กเป็นหุ้นส่วน ก็รีบออกมาแถลงตัดความสัมพันธ์กันทันที
ภาพจาก Threads
ภาพจาก Threads