HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หนุ่มฉลองครบรอบ 3 ปีกับอินฟลูฯ ทำเซอร์ไพรส์ริมทะเล โชว์หลักฐานเรื่องนอกใจ


           หนุ่มฉลองวันครบรอบ 3 ปี ทำเซอร์ไพรส์ริมทะเล ปาหลักฐานการนอกใจ ชี้เก็บเงียบมาทั้งวันรอดูท่าที จนถูกจับได้ยังไม่สลด โซเชียลยอมใจความใจเย็น

แฟนนอกใจ

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ TVB รายงานว่ากระแสข่าวที่กลายเป็นไวรัลในหมู่ชาวเน็ตฮ่องกง เมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งตั้งกล้องอัดคลิปปฏิกิริยาของแฟนสาวซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ขณะที่เขาทำเซอร์ไพรส์ในวันครบรอบ 3 ปี ซึ่งเขาไม่ได้ให้แหวนหรือของแทนใจ แต่เป็นการเปิดแชตหลักฐานเปิดโปงเรื่องการนอกใจของเธอ

          ฝ่ายชายโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Threads เผยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 3 ปีของเขากับแฟนสาว โดยก่อนหน้านั้น 1 วันเป็นวันเกิดของเธอ แต่เขากลับเป็นฝ่ายได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ นั่นคือการรู้ความจริงว่าถูกแฟนสาวนอกใจ
 
          ชายหนุ่มเล่าว่า ชายที่เป็นกิ๊ก คือเจ้านายของแฟนสาว ซึ่งรู้ดีว่าลูกน้องมีแฟนอยู่แล้ว เมื่อครึ่งเดือนก่อน ทั้งคู่กลับไปเดตกันถึงดึกและอยู่ด้วยกันถึงตี 2 แม้แต่ตอนที่เขาออกไปหาซื้อของขวัญวันเกิดให้แฟน ชายคนนั้นก็ยังมารับเธอถึงใต้ตึกอพาร์ตเมนต์ของเขา "หลังจากนั้นทำอะไรกันบ้าง มีแค่พวกเขาสองคนที่รู้"


แฟนนอกใจ
ภาพจาก Threads

          ที่เจ็บกว่านั้นคือ แม้ในวันที่ทั้งคู่กำลังฉลองวันเกิดกันอยู่ แฟนสาวก็ยังมีเวลาไปบอกชายคนนั้นว่า "คิดถึงมาก อยากเจอมาก

          จนกระทั่งตกดึก เขารู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากล จึงตัดสินใจเช็กดูโทรศัพท์ของแฟน ก่อนจะพบหลักฐานบาดใจ ทั้งแชตคุยกันหวานเลี่ยน แถมยังมีการนัดเจอกัน และขับรถไปไหนมาไหนด้วยกัน 

          "ผมไม่เคยคิดเลยว่าพล็อตละครน้ำเน่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง พอเห็นแล้วต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ทั้งวัน จนถึงตอนที่เปิดเผยความจริง อารมณ์ระหว่างนั้นมันซับซ้อนจริง ๆ

          โดยพบว่าหลังจากรู้ความจริงแล้ว ชายคนนี้ก็เลือกที่จะเก็บเงียบไว้ รอจนถึงช่วงเย็นวันครบรอบจึงพาเธอไปชมทะเลด้วยกัน จัดฉากโรแมนติกเหมือนการฉลองวันครบรอบทั่วไป ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับเธอตรง ๆ ในเรื่องนี้ ซึ่งตอนแรกฝ่ายหญิงก็ยังคงยิ้มแย้ม ทำเหมือนไม่รู้เห็นอะไร กระทั่งตอนที่แฟนหนุ่มขอจบความสัมพันธ์ รอยยิ้มจึงหายไป 

แฟนนอกใจ
ภาพจาก Threads

          ภาพการเผชิญหน้าของทั้งคู่กลายเป็นไวรัล ที่ยอดเข้าชมทะลุ 4 ล้านครั้ง หลังโพสต์ได้แค่ 2 วัน โดยชาวเน็ตจำนวนมากนับถือในความใจเย็นของฝ่ายชาย ที่อดทนรอมาได้ทั้งวัน ก่อนถึงโมเมนต์เผชิญหน้า ขณะที่บางส่วนยังสงสัยว่าเป็นการจัดฉากหรือไม่ เพราะเหมือนฝ่ายชายเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมมาก
 
          ขณะเดียวกันชาวเน็ตยังพากันขุดหาตัวแฟนสาวซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และกิ๊กของเธอ จนทำให้ฝ่ายหญิงต้องปิดโซเชียลหนี ส่วนร้านอาหารที่ฝ่ายกิ๊กเป็นหุ้นส่วน ก็รีบออกมาแถลงตัดความสัมพันธ์กันทันที 

แฟนนอกใจ
ภาพจาก Threads

แฟนนอกใจ
ภาพจาก Threads



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มฉลองครบรอบ 3 ปีกับอินฟลูฯ ทำเซอร์ไพรส์ริมทะเล โชว์หลักฐานเรื่องนอกใจ โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:15:05 1,643 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย