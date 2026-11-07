รพ.วังสะพุง โพสต์ต้อนรับหมอคนใหม่ กลายเป็นไวรัลคึกคัก นี่เราอยากป่วยเหรอเนี่ย

โรงพยาบาลต้อนรับหมอคนใหม่ กลายเป็นไวรัลคึกคัก คนแห่ถามเป็นหมอด้านไหน จะได้เลือกโรคถูก งานนี้แอดมิน รพ.ตอบกลับสุดพีค จนคนขอพิกัดกันเป็นแถว
เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เพจ โรงพยาบาลวังสะพุง ได้โพสต์ต้อนรับ นพ.กฤตภาส พัฒนสิน ชอง หรือ คุณหมอโอเว่น เข้าสู่โรงพยาบาลวังสะพุงอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและให้บริการด้วยหัวใจเพื่อชาววังสะพุง พร้อมติดแฮชแท็ก #หมอหล่อบอกต่อด้วย
ไม่นานโพสต์นี้ก็กลายเป็นกระแส มีคนกดรีแอ็กชันกว่า 2.4 หมื่นครั้ง คอมเมนต์ 1.8 พันรายการ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันคึกคัก เช่น "นี่เราอยากไปโรงบาลรึนี่" "แบบนี้สิ รอต่อคิวตั้งแต่ตีห้าก็ไม่บ่น" "วันจันทร์ขอลาป่วยนะคะ" "นี่เราอยู่อุดรแต่อยากไปตรวจที่ รพ.วังสะพุงแทนหรือเนี่ย"
บางคนที่เคยเห็นตัวจริงก็มาขิงว่า "ไม่ตรงปกนะ ตัวจริงหล่อกว่าในรูป" ซึ่งเพจ รพ.ก็ตอบกลับว่า "จริงค่ะ ตัวจริงหล่อกว่า 100 เท่า"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวังสะพุง
ส่วนชาวเน็ตที่ถามว่า "เป็นหมอเฉพาะทางด้านอะไรคะ จะได้เลือกโรคถูก" แอดมินเพจตอบกลับมาสุดพีคว่า "แค่เล็บขบก็พบคุณหมอได้แล้วค่ะ" ส่วนคนที่บอกว่าคิวจะยาว แอดมินก็แจ้งว่าตอนนี้มีตู้อัตโนมัติจองคิวง่าย
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตถามหาทางไปโรงพยาบาลวังสะพุงกันเป็นแถว ซึ่งแอดมินก็แปะแผนที่ให้ ชี้พิกัดอยู่ที่ จ.เลย
ปิดท้ายด้วยความไวของแอดมิน ที่เห็นคนเข้ามาเยอะ ก็ขออนุญาตบอกบุญ เชิญชวนร่วมบริจาคปรับปรุงหอผู้ป่วยแม่และเด็ก และสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังสะพุง พร้อมฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ