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เครื่องสำอางผสมสารอันตราย เตือนหยุดใช้ทันที ก่อนหน้าพัง เสี่ยงฝ้าถาวร-มะเร็งผิวหนัง
           เครื่องสำอางผสมสารอันตราย เตือนหยุดใช้ทันที ก่อนหน้าพัง เสี่ยงฝ้าถาวร-มะเร็งผิวหนัง ย้ำคววรซื้อของจากร้านที่มีหลักแหล่งชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดครบ

เครื่องสำอางผสมสารอันตราย

           จากกรณีที่มีทนายความชื่อดังพาผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สืบเนื่องจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ลักลอบผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง Albotross ผสมสารห้ามใช้ ยึดของกลางพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
           
           ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2569) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการ อย. ได้ออกมาเปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ โดยช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยลักลอบผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง 2 แห่ง เจ้าหน้าที่ยึดของกลางพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ผลการทดสอบพบเครื่องสำอางปนเปื้อนสารห้ามใช้ 4 รายการ ได้แก่

เครื่องสำอางผสมสารอันตราย
ภาพจาก อย.
           
           - แอลโบทรอส ไวท์เทนนิ่ง ครีม 3 ฉลากระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง 12-1-6900003013 ไม่ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
           
           - แอลโบทรอส ไนท์ ครีม 4 ฉลากระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง 12-1-6900003122 ไม่ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) และกรดเรทิโนอิก (Retinoic acid)
           
           - ALBOTROSS WHITENING CREAM 3 บรรจุกระปุกพลาสติกขุ่นสีขาว ไม่ระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
           
           - ครีมสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใส ไม่มีฉลาก ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
           
เครื่องสำอางผสมสารอันตราย
ภาพจาก อย.

           เครื่องสำอางทั้ง 4 รายการ จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หลังจาก อย. ได้รับรายงานผลตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงส่งข้อมูลให้ตำรวจสอบสวนกลาง (บก.ปคบ.) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
           
           ผู้ที่ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เครื่องสำอางผสมสารอันตราย
ภาพจาก อย.
           
           ทั้งนี้ อย. ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องสำอาง อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือรีวิวเครื่องสำอางรักษาฝ้าหาย เพราะเสี่ยงได้รับเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้
           
           เครื่องสำอางที่ผสมสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง อักเสบ หน้าแดง แสบร้อน ตุ่มแดง และผิวคล้ำมากขึ้นในบริเวณที่ทา หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เป็นฝ้าถาวร เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง หากได้รับสารนี้เกินขนาด สารจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และอาจกระตุ้นให้ร่างกายมีอาการสั่น ชัก หรือเกิดอาการแพ้ได้
           
           ส่วนเครื่องสำอางที่ผสมกรดเรทิโนอิก (Retinoic acid) นอกจากทำให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง ระคายเคือง อักเสบ แพ้แสงแดดหรือแสงไฟได้ง่ายแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

เครื่องสำอางผสมสารอันตราย
ภาพจาก อย.
           
           ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งชัดเจน หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยระบุรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท สารที่เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่หรือครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต และเลขที่ใบรับจดแจ้ง
           
           ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai

ขอบคุณข้อมูลจาก อย.

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เครื่องสำอางผสมสารอันตราย เตือนหยุดใช้ทันที ก่อนหน้าพัง เสี่ยงฝ้าถาวร-มะเร็งผิวหนัง โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18:50:27
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