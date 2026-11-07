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ฉาวผ้าเหลือง ! เจ้าอาวาส Outdoor กับสีกา ทำประจำแม้มีคนเห็น ซ้ำข่มขู่ชาวบ้าน
           ชาวบ้านนครศรีธรรมราช ร้องสอบเจ้าอาวาส เสพสังวาสกับสีกา ก่อนทอดกฐิน วอนตรวจสอบก่อนเงินกฐินหาย

เจ้าอาวาส เสพสังวาสสีกา

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพจ นครปักษ์ใต้ รายงานเหตุอื้อฉาว พร้อมเปิดคลิปลับของชายในชุดเหลือง ที่ระบุตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เริงรัก Outdoor กับสีกา 
           
           โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวมีชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมือง และอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มอบแก่ผู้สื่อข่าวเพื่อตีแผ่พฤติกรรมของพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส จากวัดสายธรรมยุติกนิกายในชนบท ซึ่งมีพฤติกรรมชอบเสพสังวาสเป็นประจำ แม้รู้ดีว่าชาวบ้านทราบ แต่มักข่มขู่ชาวบ้านที่ทราบเรื่อง 
           
           ต่อมาชาวบ้านพยายามบันทึกภาพหลักฐานไว้ได้ เผยให้เห็นเจ้าอาวาสกำลังเสพสังวาสกับหญิงอายุประมาณ 40 ปี บริเวณหน้ากุฎิ อย่างถึงพริกถึงขิง จนเมื่อรู้ตัวว่ามีคนเข้ามาจึงหยุด ส่วนฝ่ายหญิงลุกขึ้นสวมกางเกงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
           
เจ้าอาวาส เสพสังวาสสีกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้

           นอกจากนั้นชาวบ้านยังสามารถบันทึกภาพขณะที่เจ้าอาวาสกำลังพลอดรักกับหญิงรายดังกล่าว โดยมีการล้วงควักหน้าอกอย่างชัดเจน
           
           ชาวบ้านเผยว่า เจ้าอาวาสมักเสพสังวาสนอกกุฎิเป็นประจำ มีคนเคยพบเห็นแต่ไม่มีการบันทึกภาพไว้ กระทั่งครั้งนี้ 

เจ้าอาวาส เสพสังวาสสีกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้
           
           โดยภาพที่บันทึกได้ เป็นเหตุการณ์เมื่อวัยที่ 20 ตุลาคม ช่วงกลางวัน สำหรับวัดที่เกิดเหตุเดิมเป็นวัดร้าง ส่วนพระเป็นเจ้าอาวาสของวัดอื่นที่อยู่ไม่ไกล เข้ามาใช้พื้นที่โดยอ้างว่าจะรื้อฟื้นวัดให้กลับมา ไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีการทอดกฐิน ได้ยอดกฐินไปกว่า 3 แสนบาท ส่วนวัดที่พระรูปนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นจะมีการทอดกฐินในวันที่ 8 พฤศจิกายน
           
           ทั้งนี้ ชาวบ้านใกล้วัดได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลฝ่ายธรรมยุติ เร่งเข้าตรวจสอบเงินวัด โดยเชื่อว่าหากมีการทอดกฐินและเรื่องนี้แดงขึ้น อาจมีการนำเงินวัดหลบหนีไปได้

เจ้าอาวาส เสพสังวาสสีกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้

เจ้าอาวาส เสพสังวาสสีกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้

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ฉาวผ้าเหลือง ! เจ้าอาวาส Outdoor กับสีกา ทำประจำแม้มีคนเห็น ซ้ำข่มขู่ชาวบ้าน โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19:49:14 1,654 อ่าน
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