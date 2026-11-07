ชาวบ้านนครศรีธรรมราช ร้องสอบเจ้าอาวาส เสพสังวาสกับสีกา ก่อนทอดกฐิน วอนตรวจสอบก่อนเงินกฐินหาย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพจ นครปักษ์ใต้ รายงานเหตุอื้อฉาว พร้อมเปิดคลิปลับของชายในชุดเหลือง ที่ระบุตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เริงรัก Outdoor กับสีกา
โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวมีชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมือง และอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มอบแก่ผู้สื่อข่าวเพื่อตีแผ่พฤติกรรมของพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส จากวัดสายธรรมยุติกนิกายในชนบท ซึ่งมีพฤติกรรมชอบเสพสังวาสเป็นประจำ แม้รู้ดีว่าชาวบ้านทราบ แต่มักข่มขู่ชาวบ้านที่ทราบเรื่อง
ต่อมาชาวบ้านพยายามบันทึกภาพหลักฐานไว้ได้ เผยให้เห็นเจ้าอาวาสกำลังเสพสังวาสกับหญิงอายุประมาณ 40 ปี บริเวณหน้ากุฎิ อย่างถึงพริกถึงขิง จนเมื่อรู้ตัวว่ามีคนเข้ามาจึงหยุด ส่วนฝ่ายหญิงลุกขึ้นสวมกางเกงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้
นอกจากนั้นชาวบ้านยังสามารถบันทึกภาพขณะที่เจ้าอาวาสกำลังพลอดรักกับหญิงรายดังกล่าว โดยมีการล้วงควักหน้าอกอย่างชัดเจน
ชาวบ้านเผยว่า เจ้าอาวาสมักเสพสังวาสนอกกุฎิเป็นประจำ มีคนเคยพบเห็นแต่ไม่มีการบันทึกภาพไว้ กระทั่งครั้งนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้
โดยภาพที่บันทึกได้ เป็นเหตุการณ์เมื่อวัยที่ 20 ตุลาคม ช่วงกลางวัน สำหรับวัดที่เกิดเหตุเดิมเป็นวัดร้าง ส่วนพระเป็นเจ้าอาวาสของวัดอื่นที่อยู่ไม่ไกล เข้ามาใช้พื้นที่โดยอ้างว่าจะรื้อฟื้นวัดให้กลับมา ไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีการทอดกฐิน ได้ยอดกฐินไปกว่า 3 แสนบาท ส่วนวัดที่พระรูปนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นจะมีการทอดกฐินในวันที่ 8 พฤศจิกายน
ทั้งนี้ ชาวบ้านใกล้วัดได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลฝ่ายธรรมยุติ เร่งเข้าตรวจสอบเงินวัด โดยเชื่อว่าหากมีการทอดกฐินและเรื่องนี้แดงขึ้น อาจมีการนำเงินวัดหลบหนีไปได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นครปักษ์ใต้