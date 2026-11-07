เปิดกรุแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา แต่ละใบชวนเอ๊ะ - ต๊ะ นารากร ตีเก๊แทบทุกใบ

เปิดกรุแบรนด์เนมที่ยึดจาก บุ๋ม ปนัดดา แต่ละใบเรียกคอมเมนต์สนั่น ด้าน ต๊ะ นารากร ตีเก๊แทบทุกใบ ถามของจริงอยู่ไหน จงใจเอาของปลอมให้จับหรือไม่ ?
จากกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการยึดทรัพย์หลายรายการจากบ้านพักในหมู่บ้านย่านนวมินทร์ รวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนม 32 ใบ พร้อมเครื่องประดับ นาฬิกาหรู 23 รายการ แต่งานนี้ไม่ว่าเจอสังคมตั้งข้อสงสัย ใช่แบรนด์เนมแท้จริงหรือไม่ เพราะสภาพแต่ละใบนั้นชวนให้พูดยากว่าของแท้ บ้างก็ว่างานหยาบ หาได้ตามสำเพ็งไม่ก็โรงเกลือ
ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2569) ต๊ะ นารากร ติยายน โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่า "กระเป๋าแบรนด์เนมที่ตำรวจเอามาโชว์ตอนแถลงข่าว ของปลอมทั้งนั้น ของจริงอยู่ไหนก่อน ?? เอาไปซ่อนรึป่าว แล้วเอาของปลอมมาให้ จนท. จับ สุดจริงผู้หญิงคนนี้"
โดยมีการใส่ข้อความในภาพที่ทางตำรวจนำมาโชว์สื่อว่า "กระเป๋าแบรนด์พวกนี้ดูแล้ว Fake แทบทุกใบ"
โดยมีการใส่ข้อความในภาพที่ทางตำรวจนำมาโชว์สื่อว่า "กระเป๋าแบรนด์พวกนี้ดูแล้ว Fake แทบทุกใบ"
นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพหนึ่งในกระเป๋าที่ถูกยึด ซึ่งเป็นกระเป๋า Hermes Kelly Himalaya ที่บอกเลยว่า "ใครถือกระเป๋าใบนี้ ตีเก๊ แน่นอน" และ "นอกจากขี้โกงแล้ว นางยังรสนิยมต่ำด้วย"
เช่นเดียวกับ ครูเจี๊ยบ สุนิสา กูรูแบรนด์เนมจากสถาบัน TCF (The Catch Fake Brandname School) ที่โพสต์อีกเสียงผ่านเฟซบุ๊ก Sunisa Akwittayavechnukul ถึงรูปจากการแถลงข่าวว่า "จากรูป hermes ดูยังไงให้แท้ ครูตีเก๊ หมด ! หู กิ้นยาวยืด"