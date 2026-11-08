HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังเล่านิทาน เจ้าหญิง 18 มง - ผู้บ่าวกล้ามโต แบแผนปิดปาก โผล่ตัวละครลับ กิ๊กเจ้าหญิง
            เพจดังเล่านิทานก่อนนอน เจ้าหญิง 18 มง กับ ผู้บ่าวกล้ามโต ถูกกุมความลับเรื่องกิ๊ก ไถเงินรัว ๆ วางแผนกำจัดฝ่ายชาย ดันถูกเปิดแผลซะเอง

เจ้าหญิง 18 มง กับผู้บ่าวกล้ามโต

            กลายเป็นประเด็นกระตุกต่อมสนใจของชาวโซเชียล หลังจากช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (7 พฤศจิกายน 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเล่านิทานก่อนนอน ว่าด้วยเรื่องของ "เจ้าหญิง 18 มง กับ ผู้บ่าวกล้ามโต" ที่เริ่มจากฝ่ายหนึ่งรับรู้ความลับของอีกคน จึงคิดจะใช้ต่อรองเรียกเงิน ทำนำมาซึ่งการถูกอีกฝ่ายวางแผนปิดปาก แต่ไป ๆ มา ๆ กลับบานปลายจนถูกขุดซะเอง
            
            โดยระบุว่า "ฝ่ายชายเริ่มระแคะระคายและจับได้ว่าฝ่ายเจ้าหญิงซ่อนกิ๊กไว้ ก่อนใช้เรื่องนี้เป็นข้อต่อรองและเรียกเงินจากเจ้าหญิงอยู่เรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ทั้งคู่ได้มีข้อตกลงกุมความลับทำนองว่า 'เธอทำได้ ฉันก็ทำได้' ก่อนฝ่ายชายจะแอบไปมีสาวคนอื่นเช่นกัน

            ฝ่ายหญิงไม่พอใจ จึงเริ่มวางแผนปิดปาก กำจัดฝ่ายชายแบบเนียน ๆ โดยให้เพจนักสืบตามสืบสามี หลังสงสัยว่าแอบมีบ้านเล็ก แถมยังปล่อยข่าวลือว่าฝ่ายชายไปซื้อคอนโดราคาแพงให้หญิงชู้อีกด้วย แต่กระแสนี้อยู่ได้ไม่นาน เพราะไม่มีคำใบ้หรือเบาะแสให้ตามต่อว่าใครเป็นใคร เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น 
            
            เมื่อประเด็นจับชู้ไม่แรงพอ แถมเป็นกระแสแค่คืนเดียว ฝ่ายชายยังคงเป็นเสี้ยนหนามกุมความลับใหญ่อยู่ ทางเจ้าหญิงจึงไม่ยอมแพ้ส่งเรื่องฉาว ๆ ของสามีไปให้เพจดังเปิดประเด็นเรื่องที่ดิน พร้อมเล่าภาพตัวเองว่าตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำ
            
            แต่เรื่องกลับบานปลายประจวบเหมาะ สวรรค์มีตา ว่าเจ้าหญิงคนนี้แท้จริงคือก็คือแม่มดเจ้าเล่ห์ เพราะมีช่างในวังที่ซ่อมปราสาทออกมาร้องเรียนว่าถูกเจ้าหญิงบิดเงิน ก่อนเรื่องอื่น ๆ จะทยอยถูกเปิดตามมา
            
            นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตั้งใจจะเปิดแผลอีกฝ่าย แต่พอเรื่องถูกขุดลึกลงไปเรื่อย ๆ กลับมีหลายแผลโผล่ตามมา"
            
            ทั้งนี้ อีซ้อย้ำว่า "อันนี้เป็นนิทานที่แต่งเองนะ เอาเรื่องมาปะติดปะต่อ ย้ำว่าเป็นนิทาน !"
            
            ด้านชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์กันสนั่น โดยเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ร่วมแจมสั้น ๆ ว่า "ขนลุกมากแม๊" ขณะที่คอมเมนต์อื่น ๆ เช่น "เปิดก่อนได้ปูดเลย", "เรื่องแดงเพราะบิดคม ๆ ตังค์ช่าง", "นี่คือสาเหตุที่ผู้ชายยิ้มอย่างสะใจหรือเปล่า" รวมถึงพากันอยากรู้ว่ากิ๊กของเจ้าหญิงแม่มดคือใคร

เจ้าหญิง 18 มง กับผู้บ่าวกล้ามโต

เจ้าหญิง 18 มง กับผู้บ่าวกล้ามโต

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังเล่านิทาน เจ้าหญิง 18 มง - ผู้บ่าวกล้ามโต แบแผนปิดปาก โผล่ตัวละครลับ กิ๊กเจ้าหญิง อัปเดตล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:15:09 6,055 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 ดูดวงปี 2570 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 ฤกษ์แต่งงาน 2570 บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 ปฏิทินวันพระ 2570 ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2570 วิน ธาวิน
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย