เพจดังเล่านิทาน เจ้าหญิง 18 มง - ผู้บ่าวกล้ามโต แบแผนปิดปาก โผล่ตัวละครลับ กิ๊กเจ้าหญิง

เพจดังเล่านิทานก่อนนอน เจ้าหญิง 18 มง กับ ผู้บ่าวกล้ามโต ถูกกุมความลับเรื่องกิ๊ก ไถเงินรัว ๆ วางแผนกำจัดฝ่ายชาย ดันถูกเปิดแผลซะเอง
กลายเป็นประเด็นกระตุกต่อมสนใจของชาวโซเชียล หลังจากช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (7 พฤศจิกายน 2569) เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเล่านิทานก่อนนอน ว่าด้วยเรื่องของ "เจ้าหญิง 18 มง กับ ผู้บ่าวกล้ามโต" ที่เริ่มจากฝ่ายหนึ่งรับรู้ความลับของอีกคน จึงคิดจะใช้ต่อรองเรียกเงิน ทำนำมาซึ่งการถูกอีกฝ่ายวางแผนปิดปาก แต่ไป ๆ มา ๆ กลับบานปลายจนถูกขุดซะเอง
โดยระบุว่า "ฝ่ายชายเริ่มระแคะระคายและจับได้ว่าฝ่ายเจ้าหญิงซ่อนกิ๊กไว้ ก่อนใช้เรื่องนี้เป็นข้อต่อรองและเรียกเงินจากเจ้าหญิงอยู่เรื่อย ๆ ขณะเดียวกัน ทั้งคู่ได้มีข้อตกลงกุมความลับทำนองว่า 'เธอทำได้ ฉันก็ทำได้' ก่อนฝ่ายชายจะแอบไปมีสาวคนอื่นเช่นกัน
ฝ่ายหญิงไม่พอใจ จึงเริ่มวางแผนปิดปาก กำจัดฝ่ายชายแบบเนียน ๆ โดยให้เพจนักสืบตามสืบสามี หลังสงสัยว่าแอบมีบ้านเล็ก แถมยังปล่อยข่าวลือว่าฝ่ายชายไปซื้อคอนโดราคาแพงให้หญิงชู้อีกด้วย แต่กระแสนี้อยู่ได้ไม่นาน เพราะไม่มีคำใบ้หรือเบาะแสให้ตามต่อว่าใครเป็นใคร เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น
เมื่อประเด็นจับชู้ไม่แรงพอ แถมเป็นกระแสแค่คืนเดียว ฝ่ายชายยังคงเป็นเสี้ยนหนามกุมความลับใหญ่อยู่ ทางเจ้าหญิงจึงไม่ยอมแพ้ส่งเรื่องฉาว ๆ ของสามีไปให้เพจดังเปิดประเด็นเรื่องที่ดิน พร้อมเล่าภาพตัวเองว่าตกอยู่ในฐานะผู้ถูกกระทำ
แต่เรื่องกลับบานปลายประจวบเหมาะ สวรรค์มีตา ว่าเจ้าหญิงคนนี้แท้จริงคือก็คือแม่มดเจ้าเล่ห์ เพราะมีช่างในวังที่ซ่อมปราสาทออกมาร้องเรียนว่าถูกเจ้าหญิงบิดเงิน ก่อนเรื่องอื่น ๆ จะทยอยถูกเปิดตามมา
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตั้งใจจะเปิดแผลอีกฝ่าย แต่พอเรื่องถูกขุดลึกลงไปเรื่อย ๆ กลับมีหลายแผลโผล่ตามมา"
ทั้งนี้ อีซ้อย้ำว่า "อันนี้เป็นนิทานที่แต่งเองนะ เอาเรื่องมาปะติดปะต่อ ย้ำว่าเป็นนิทาน !"
ด้านชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์กันสนั่น โดยเพจ บันเทิงหน้าตุ๊ด ร่วมแจมสั้น ๆ ว่า "ขนลุกมากแม๊" ขณะที่คอมเมนต์อื่น ๆ เช่น "เปิดก่อนได้ปูดเลย", "เรื่องแดงเพราะบิดคม ๆ ตังค์ช่าง", "นี่คือสาเหตุที่ผู้ชายยิ้มอย่างสะใจหรือเปล่า" รวมถึงพากันอยากรู้ว่ากิ๊กของเจ้าหญิงแม่มดคือใคร