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หมอของขวัญ ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องแบรนด์เนม แย้มวิธีหมุนเงินของคนในวงการ


           หมอของขวัญ ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องแบรนด์เนม แย้มคนในวงการเขาหมุนเงินกันแบบนี้ ใช้บัตรรูดปื้ด ก่อนไปขายรับเงินสด คนเมนต์สนั่น

แบรนด์เนม

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 หมอของขวัญ ได้โพสต์ข้อความว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อของแบรนด์เนม ที่หลายคนคงสงสัยว่าเหตุใดคนจำนวนหนึ่งจึงมักซื้อแบรนด์เนมเก็บไว้ นอกเหนือจากสะสมไว้ขายต่ออัพราคา มีเหตุผลอื่นอีกไหม เพราะแม้กระทั่งข่าวเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ก็มีการยึดทรัพย์สินเป็นของแบรนด์เนมจำนวนมาก

แบรนด์เนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate

           โดยระบุว่า "ในวงการแบรนด์เนมเค้าหมุนเงินกันแบบนี้ เค้ารูดซื้อของด้วยบัตร แล้วเอาของแบบ New ไปขาย Reseller รับเงินสด แล้วค่อยจ่ายบัตรเครดิต เงินก็จะกริ้บ ๆ เล่าให้ฟังเฉย ๆ นะ"

           รวมถึงชี้ว่า "บางคนมีผู้ให้บัตรใช้ Unlimit แต่อยากได้ตังสด ก็ทำแบบนี้แหละ !"

           งานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับร้องอ๋อ พร้อมคอมเมนต์กันสนั่น เช่น "สะอาด... ได้แต้ม" "ฟอก..." และ "หมออ่า ความลับแตกเลย"

แบรนด์เนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate


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หมอของขวัญ ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องแบรนด์เนม แย้มวิธีหมุนเงินของคนในวงการ โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:25:03 1,273 อ่าน
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