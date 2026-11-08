หมอของขวัญ ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องแบรนด์เนม แย้มวิธีหมุนเงินของคนในวงการ

หมอของขวัญ ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องแบรนด์เนม แย้มคนในวงการเขาหมุนเงินกันแบบนี้ ใช้บัตรรูดปื้ด ก่อนไปขายรับเงินสด คนเมนต์สนั่น
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 หมอของขวัญ ได้โพสต์ข้อความว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อของแบรนด์เนม ที่หลายคนคงสงสัยว่าเหตุใดคนจำนวนหนึ่งจึงมักซื้อแบรนด์เนมเก็บไว้ นอกเหนือจากสะสมไว้ขายต่ออัพราคา มีเหตุผลอื่นอีกไหม เพราะแม้กระทั่งข่าวเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ก็มีการยึดทรัพย์สินเป็นของแบรนด์เนมจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate
โดยระบุว่า "ในวงการแบรนด์เนมเค้าหมุนเงินกันแบบนี้ เค้ารูดซื้อของด้วยบัตร แล้วเอาของแบบ New ไปขาย Reseller รับเงินสด แล้วค่อยจ่ายบัตรเครดิต เงินก็จะกริ้บ ๆ เล่าให้ฟังเฉย ๆ นะ"
รวมถึงชี้ว่า "บางคนมีผู้ให้บัตรใช้ Unlimit แต่อยากได้ตังสด ก็ทำแบบนี้แหละ !"
งานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับร้องอ๋อ พร้อมคอมเมนต์กันสนั่น เช่น "สะอาด... ได้แต้ม" "ฟอก..." และ "หมออ่า ความลับแตกเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctorkatekate