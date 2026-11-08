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อวสานสายหิ้ว จับ 2 สาวไทย ลอบขนมัจฉะ กว่า 1,200 ชิ้น หมดนี่เกือบล้าน มียันตัวแรร์
            อวสานสายหิ้ว ศุลกากรจับ 2 สาวไทย ลอบขนมัจฉะจากญี่ปุ่น ยัดมาเพียบเต็มกระเป๋า กว่า 1,200 ชิ้น ทั้งหมดนี่เกือบล้าน สายชาเขียวอยากถาม เอฟต่อได้ไหม

มัทฉะติดด่านศุลกากร

            มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจับกุมคนไทยที่ลักลอบนำเข้าผงมัจฉะจากประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง เมื่อล่าสุด (6 พฤศจิกายน 2569) กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการจับกุมผู้โดยสารหญิงสัญชาติไทย จำนวน 2 ราย ที่เดินทางมาจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
            
            โดยผลการตรวจค้น พบผงมัทฉะ (Matcha) บรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง จำนวน 7 ใบ รวมทั้งสิ้น 1,200 ชิ้น มูลค่ากว่า 853,400 บาท เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
            
มัทฉะติดด่านศุลกากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

            ทั้งนี้ กรมศุลกากร ระบุว่า การนำเข้าชาเขียว ต้องมีขั้นตอนการนำเข้า พิธีการศุลกากร และใบอนุญาตที่ต้องรู้ โดยก่อนนำเข้าชาเขียวต้องรู้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ตั้งแต่การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบเงื่อนไขกับด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร รวมถึงต้องสำแดงสินค้า เพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีการทางศุลกากรต่อไป

มัทฉะติดด่านศุลกากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department
            
            ขณะที่ชาวโซเชียลต่างคอมเมนต์สนั่น เห็นของในภาพแล้วต่างก็เสียดาย เพราะหลายชิ้นจัดเป็นมัทฉะตัวท็อป ตัวแรร์ หายากและราคาสูงมาก หลาย ๆ คนยังถามเลยว่าจะมีการขายทอดตลาดหลังจากนี้หรือไม่ อยากเอฟต่อมาก ๆ 

มัทฉะติดด่านศุลกากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมศุลกากร : The Customs Department

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมศุลกากร : The Customs Department

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อวสานสายหิ้ว จับ 2 สาวไทย ลอบขนมัจฉะ กว่า 1,200 ชิ้น หมดนี่เกือบล้าน มียันตัวแรร์ โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:38:23 1,735 อ่าน
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